Состоялся четвертый за неделю обмен пленными, - Зеленский. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 14 июня 2025 года, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и РФ.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале.

"Продолжаем забирать наших людей из российского плена. Это уже четвертый обмен за неделю. Сегодня среди ребят, вернувшихся в Украину, много тех, кто был в плену еще с 2022 года. Воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.

Обязательно должны освободить всех и работаем именно для этого, чтобы никого не оставлять врагу. Спасибо всем, кто помогает", - отметил глава государства.

