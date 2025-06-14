6 205 7
Состоялся четвертый за неделю обмен пленными, - Зеленский. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 14 июня 2025 года, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и РФ.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Продолжаем забирать наших людей из российского плена. Это уже четвертый обмен за неделю. Сегодня среди ребят, вернувшихся в Украину, много тех, кто был в плену еще с 2022 года. Воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.
Обязательно должны освободить всех и работаем именно для этого, чтобы никого не оставлять врагу. Спасибо всем, кто помогает", - отметил глава государства.
Зеленський і тут піариться , мовляв - "ми змогли".
А хто ж примусив оточених захисників Маріуполя здатися в полон ? І хто створив Мацковії гарні умови вийти з Криму , пройти сотні кілометрів без боїв по дорогам "великого будівництва" та оточити Маріуполь? А тепер ВОНО піариться! ГАНЬБА ЛІДОРУ!
А ще я пам'ятаю , як в травні 2022 року на шМарафоні розповідали , що "триває евакуація захисників Маріуполя" . То так виходить , що захисники Маріуполя не з полону повернулись , а з якоїсь там "евакуації". Ще раз - ГАНЬБА ЛІДОРУ!