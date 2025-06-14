РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4348 посетителей онлайн
Новости Обмен пленными
6 205 7

Состоялся четвертый за неделю обмен пленными, - Зеленский. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 14 июня 2025 года, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и РФ.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжаем забирать наших людей из российского плена. Это уже четвертый обмен за неделю. Сегодня среди ребят, вернувшихся в Украину, много тех, кто был в плену еще с 2022 года. Воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.

Обязательно должны освободить всех и работаем именно для этого, чтобы никого не оставлять врагу. Спасибо всем, кто помогает", - отметил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ показала эксклюзивные кадры обмена пленными 12 июня. ВИДЕО

обмен пленными
обмен пленными
обмен пленными
обмен пленными
обмен пленными
обмен пленными
обмен пленными
обмен пленными
обмен пленными
обмен пленными

Автор: 

военнопленные (1197) Зеленский Владимир (21968) обмен (1494)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Даруй будь ласка їм Боже можливість відновити здоров'я!
показать весь комментарий
14.06.2025 15:12 Ответить
Головне тепер щоб про цих хлопців не забули а провели реабілітацію особливо в психологів. Тому що дуже багато які повернулися з полону кінчають життя самогубством
показать весь комментарий
14.06.2025 16:59 Ответить
З повернення Вас, шановні захисники України, на рідну Землю, в Україну!
показать весь комментарий
15.06.2025 00:48 Ответить
"Сьогодні серед хлопців, які повернулись в Україну, багато тих, хто був у полоні ще з 2022 року. "

Зеленський і тут піариться , мовляв - "ми змогли".

А хто ж примусив оточених захисників Маріуполя здатися в полон ? І хто створив Мацковії гарні умови вийти з Криму , пройти сотні кілометрів без боїв по дорогам "великого будівництва" та оточити Маріуполь? А тепер ВОНО піариться! ГАНЬБА ЛІДОРУ!

А ще я пам'ятаю , як в травні 2022 року на шМарафоні розповідали , що "триває евакуація захисників Маріуполя" . То так виходить , що захисники Маріуполя не з полону повернулись , а з якоїсь там "евакуації". Ще раз - ГАНЬБА ЛІДОРУ!
показать весь комментарий
15.06.2025 01:22 Ответить
А шо сі стало, що московське ***** раптом розщедрилося і почало віддавати вже достатньо зкалічених і замордованих українських бранців? Це так підіймаються рейтинги зеленого поца і москальської кротівні чи якась чергова зрада перебивається цим піаром?
показать весь комментарий
15.06.2025 11:04 Ответить
Якби не Трамп то і цього б не було.
показать весь комментарий
15.06.2025 15:03 Ответить
До чого тут Зеленський до обміну полоненими? Навіть на руїнах і крові піариться гад. А обороною країни, ППО, ПРО, забезпеченням Армії займатися нікому! Гастролі, відосіки і піар.
показать весь комментарий
19.06.2025 08:21 Ответить
 
 