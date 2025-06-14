Відбувся четвертий за тиждень обмін полоненими, - Зеленський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 14 червня 2025 року, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та РФ.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо забирати наших людей із російського полону. Це вже четвертий обмін за тиждень. Сьогодні серед хлопців, які повернулись в Україну, багато тих, хто був у полоні ще з 2022 року. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

Обовʼязково маємо звільнити всіх і працюємо саме для цього, щоб нікого не залишати ворогу. Дякую всім, хто допомагає", - зазначив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ показала ексклюзивні кадри обміну полоненими 12 червня. ВIДЕО



















