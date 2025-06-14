6 205 7
Відбувся четвертий за тиждень обмін полоненими, - Зеленський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 14 червня 2025 року, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та РФ.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Продовжуємо забирати наших людей із російського полону. Це вже четвертий обмін за тиждень. Сьогодні серед хлопців, які повернулись в Україну, багато тих, хто був у полоні ще з 2022 року. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.
Обовʼязково маємо звільнити всіх і працюємо саме для цього, щоб нікого не залишати ворогу. Дякую всім, хто допомагає", - зазначив глава держави.
Зеленський і тут піариться , мовляв - "ми змогли".
А хто ж примусив оточених захисників Маріуполя здатися в полон ? І хто створив Мацковії гарні умови вийти з Криму , пройти сотні кілометрів без боїв по дорогам "великого будівництва" та оточити Маріуполь? А тепер ВОНО піариться! ГАНЬБА ЛІДОРУ!
А ще я пам'ятаю , як в травні 2022 року на шМарафоні розповідали , що "триває евакуація захисників Маріуполя" . То так виходить , що захисники Маріуполя не з полону повернулись , а з якоїсь там "евакуації". Ще раз - ГАНЬБА ЛІДОРУ!