УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4757 відвідувачів онлайн
Новини Обмін полоненими
6 205 7

Відбувся четвертий за тиждень обмін полоненими, - Зеленський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 14 червня 2025 року, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та РФ.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо забирати наших людей із російського полону. Це вже четвертий обмін за тиждень. Сьогодні серед хлопців, які повернулись в Україну, багато тих, хто був у полоні ще з 2022 року. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

Обовʼязково маємо звільнити всіх і працюємо саме для цього, щоб нікого не залишати ворогу. Дякую всім, хто допомагає", - зазначив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ показала ексклюзивні кадри обміну полоненими 12 червня. ВIДЕО

обмін полоненими
обмін полоненими
обмін полоненими
обмін полоненими
обмін полоненими
обмін полоненими
обмін полоненими
обмін полоненими
обмін полоненими
обмін полоненими

Автор: 

військовополонені (1065) Зеленський Володимир (25515) обмін (1276)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Даруй будь ласка їм Боже можливість відновити здоров'я!
показати весь коментар
14.06.2025 15:12 Відповісти
Головне тепер щоб про цих хлопців не забули а провели реабілітацію особливо в психологів. Тому що дуже багато які повернулися з полону кінчають життя самогубством
показати весь коментар
14.06.2025 16:59 Відповісти
З повернення Вас, шановні захисники України, на рідну Землю, в Україну!
показати весь коментар
15.06.2025 00:48 Відповісти
"Сьогодні серед хлопців, які повернулись в Україну, багато тих, хто був у полоні ще з 2022 року. "

Зеленський і тут піариться , мовляв - "ми змогли".

А хто ж примусив оточених захисників Маріуполя здатися в полон ? І хто створив Мацковії гарні умови вийти з Криму , пройти сотні кілометрів без боїв по дорогам "великого будівництва" та оточити Маріуполь? А тепер ВОНО піариться! ГАНЬБА ЛІДОРУ!

А ще я пам'ятаю , як в травні 2022 року на шМарафоні розповідали , що "триває евакуація захисників Маріуполя" . То так виходить , що захисники Маріуполя не з полону повернулись , а з якоїсь там "евакуації". Ще раз - ГАНЬБА ЛІДОРУ!
показати весь коментар
15.06.2025 01:22 Відповісти
А шо сі стало, що московське ***** раптом розщедрилося і почало віддавати вже достатньо зкалічених і замордованих українських бранців? Це так підіймаються рейтинги зеленого поца і москальської кротівні чи якась чергова зрада перебивається цим піаром?
показати весь коментар
15.06.2025 11:04 Відповісти
Якби не Трамп то і цього б не було.
показати весь коментар
15.06.2025 15:03 Відповісти
До чого тут Зеленський до обміну полоненими? Навіть на руїнах і крові піариться гад. А обороною країни, ППО, ПРО, забезпеченням Армії займатися нікому! Гастролі, відосіки і піар.
показати весь коментар
19.06.2025 08:21 Відповісти
 
 