СБУ показала ексклюзивні кадри обміну полоненими 12 червня. ВIДЕО
СБУ показала ексклюзивне відео обміну військовополоненими, що відбувся сьогодні, 12 червня.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогоднішній обмін - це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення Президента України Володимира Зеленського.
Україна розраховує, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі", - ідеться у дописі.
Нагадуємо, 12 червня відбувся черговий етап великого обміну полоненими згідно з домовленостями у Стамбулі. На рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, Військово-Морських Сил, Повітряних Сил, Сил ТрО, СБС, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.
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Правий Сектор:
"Правий Сектор звернувся до Уповноваженого з прав людини щодо незаконної видачі добровольця з рф25 травня під час обміну військовополоненими Україна передала російській федерації добровольця, який воював у складі Російського Добровольчого Корпусу та «Сибірського батальйону» на боці України.
Цей чоловік, ризикуючи життям, добровільно перейшов на наш бік, просив про захист, воював проти режиму путіна. Натомість опинився в ізоляторі для іноземців, а згодом - у руках ворога. Там його чекають катування, в'язниця або смерть.
Ми не маємо права мовчати.
Сьогодні «Правий Сектор» офіційно звернулася до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця з вимогою:
• затвердити механізм правового статусу іноземних добровольців;
• створити міжвідомчу групу з правозахисниками й ветеранами;
• розробити чіткі інструкції для ДМС та силовиків;
• перевірити службові дії посадовців, причетних до передачі добровольця;
• не розголошувати чутливу інформацію до з'ясування обставин і гарантування безпеки.
Україна повинна бути державою, яка не зраджує тих, хто став з нами пліч-о-пліч у найважчий час. А подібні випадки - не мають повторитися".