СБУ показала ексклюзивні кадри обміну полоненими 12 червня. ВIДЕО

СБУ показала ексклюзивне відео обміну військовополоненими, що відбувся сьогодні, 12 червня.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішній обмін - це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення Президента України Володимира Зеленського.

Україна розраховує, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі", - ідеться у дописі.

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Нагадуємо, 12 червня відбувся черговий етап великого обміну полоненими згідно з домовленостями у Стамбулі. На рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, Військово-Морських Сил, Повітряних Сил, Сил ТрО, СБС, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.