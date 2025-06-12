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Новини Відео Обмін полоненими
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СБУ показала ексклюзивні кадри обміну полоненими 12 червня. ВIДЕО

СБУ показала ексклюзивне відео обміну військовополоненими, що відбувся сьогодні, 12 червня.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішній обмін - це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення Президента України Володимира Зеленського.

Україна розраховує, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі", - ідеться у дописі.

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Нагадуємо, 12 червня відбувся черговий етап великого обміну полоненими згідно з домовленостями у Стамбулі. На рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, Військово-Морських Сил, Повітряних Сил, Сил ТрО, СБС, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.

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військовополонені (994) обмін (1223) СБУ (12998)


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Топ коментарі
+6
А що він має сказати ? Хіба він займається обміном ?
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12.06.2025 20:27 Відповісти
+2
Азовців з Маріуполя знову немає? Знаменитий Редис знову мовчить,як риба?
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12.06.2025 20:13 Відповісти
+2
Такі вони,обмінщики...
Правий Сектор:
"Правий Сектор звернувся до Уповноваженого з прав людини щодо незаконної видачі добровольця з рф25 травня під час обміну військовополоненими Україна передала російській федерації добровольця, який воював у складі Російського Добровольчого Корпусу та «Сибірського батальйону» на боці України.

Цей чоловік, ризикуючи життям, добровільно перейшов на наш бік, просив про захист, воював проти режиму путіна. Натомість опинився в ізоляторі для іноземців, а згодом - у руках ворога. Там його чекають катування, в'язниця або смерть.

Ми не маємо права мовчати.

Сьогодні «Правий Сектор» офіційно звернулася до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця з вимогою:

• затвердити механізм правового статусу іноземних добровольців;

• створити міжвідомчу групу з правозахисниками й ветеранами;

• розробити чіткі інструкції для ДМС та силовиків;

• перевірити службові дії посадовців, причетних до передачі добровольця;

• не розголошувати чутливу інформацію до з'ясування обставин і гарантування безпеки.

Україна повинна бути державою, яка не зраджує тих, хто став з нами пліч-о-пліч у найважчий час. А подібні випадки - не мають повторитися".
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12.06.2025 20:44 Відповісти
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Азовців з Маріуполя знову немає? Знаменитий Редис знову мовчить,як риба?
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12.06.2025 20:13 Відповісти
А що він має сказати ? Хіба він займається обміном ?
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12.06.2025 20:27 Відповісти
POPA от якраз Редіс і говорив про це ...поміняй методичку і читай пресу.
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12.06.2025 20:48 Відповісти
пошукай минулий обмін і побачиш що казав Редіс...шо то на Мацкве у вас не інформують своїх ботиків
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12.06.2025 20:53 Відповісти
Азовці здалися за наказом президента, а його прізвище не Прокопенко (Редіс), а зеленський.
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12.06.2025 21:34 Відповісти
Редіс казав про обмін ще минулого разу, якщо не читаеш, то тоді поміняй методичку
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12.06.2025 20:50 Відповісти
Дивно виглядають хлопцi.
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12.06.2025 20:21 Відповісти
https://glavcom.ua/country/incidents/komandir-azova-oburivsja-cherez-obmin-polonenimi-1060393.html
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12.06.2025 20:56 Відповісти
https://24tv.ua/obmin-polonenimi-redis-skazav-shho-azovtsiv-ne-bulo-sered-povernutih_n2830637
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12.06.2025 20:57 Відповісти
Такі вони,обмінщики...
Правий Сектор:
"Правий Сектор звернувся до Уповноваженого з прав людини щодо незаконної видачі добровольця з рф25 травня під час обміну військовополоненими Україна передала російській федерації добровольця, який воював у складі Російського Добровольчого Корпусу та «Сибірського батальйону» на боці України.

Цей чоловік, ризикуючи життям, добровільно перейшов на наш бік, просив про захист, воював проти режиму путіна. Натомість опинився в ізоляторі для іноземців, а згодом - у руках ворога. Там його чекають катування, в'язниця або смерть.

Ми не маємо права мовчати.

Сьогодні «Правий Сектор» офіційно звернулася до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця з вимогою:

• затвердити механізм правового статусу іноземних добровольців;

• створити міжвідомчу групу з правозахисниками й ветеранами;

• розробити чіткі інструкції для ДМС та силовиків;

• перевірити службові дії посадовців, причетних до передачі добровольця;

• не розголошувати чутливу інформацію до з'ясування обставин і гарантування безпеки.

Україна повинна бути державою, яка не зраджує тих, хто став з нами пліч-о-пліч у найважчий час. А подібні випадки - не мають повторитися".
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12.06.2025 20:44 Відповісти
Про подарунки для феесбешних катів від СБУ роликів не знімають, мабуть соромляться - не той піар. ********. І це ж вже не вперше, пару років тому вже була інфа про такі зливи під час обмінів, а скільки ми ще не знаємо.
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12.06.2025 21:31 Відповісти
ФОП Павлюк автобуси, це кого треба автобуси?
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12.06.2025 20:50 Відповісти
Може я чогось не розумію, але за відео з локацією де колона зупиняється на перекур, потрібно комусь макітру відбити. Можливо кожен раз обмін проводять в іншому місці та інші маршрути, але не думаю, що варіантів багато і вони не повторються, а отримати від кацапів ракету на прощання шанси безмежні.
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12.06.2025 21:43 Відповісти
 
 