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Новини Фото Обмін полоненими
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Частину звільнених сьогодні українських воїнів вважали зниклими безвісти, - Коордштаб. ФОТОрепортаж

Відбувся черговий етап великого обміну полоненими згідно з домовленостями у Стамбулі.  На рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, Військово-Морських Сил, Повітряних Сил, Сил ТрО, СБС, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Серед звільнених сьогодні є Захисники Маріуполя, що перебували в полоні понад три роки.

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Усі визволені Оборонці - чоловіки, представники рядового та сержантського складу.

Частину звільнених сьогодні українських воїнів вважали зниклими безвісти.

Загалом додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Зазначається, що звільнені з полону Захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.

"Сьогоднішній обмін є частиною великого обміну у категоріях військовослужбовців віком до 25 років, а також важкопоранених та тяжкохворих", - наголосили в Коордштабі.

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обмін полоненими 12 червня
обмін полоненими 12 червня
обмін полоненими 12 червня
обмін полоненими 12 червня
обмін полоненими 12 червня
обмін полоненими 12 червня
обмін полоненими 12 червня

Автор: 

обмін (1219) Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (28)


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Тобто, параха не надавала данних про тих, хтов полоні?
Ви можеет уявити, як раховани можуть розпоряджатися людьми, які вважаються зниклими безвісти?
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12.06.2025 15:16 Відповісти
З поверненням всіх захисників Вітчизни!!! Всіх Благ, вам і здоров'я!!!
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12.06.2025 15:48 Відповісти
 
 