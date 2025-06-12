Частину звільнених сьогодні українських воїнів вважали зниклими безвісти, - Коордштаб. ФОТОрепортаж

Відбувся черговий етап великого обміну полоненими згідно з домовленостями у Стамбулі. На рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, Військово-Морських Сил, Повітряних Сил, Сил ТрО, СБС, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Серед звільнених сьогодні є Захисники Маріуполя, що перебували в полоні понад три роки.

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Усі визволені Оборонці - чоловіки, представники рядового та сержантського складу.

Частину звільнених сьогодні українських воїнів вважали зниклими безвісти.



Загалом додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Зазначається, що звільнені з полону Захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.

"Сьогоднішній обмін є частиною великого обміну у категоріях військовослужбовців віком до 25 років, а також важкопоранених та тяжкохворих", - наголосили в Коордштабі.

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