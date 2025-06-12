Часть освобожденных сегодня украинских воинов считались пропавшими без вести, - Коордштаб. ФОТОрепортаж

Состоялся очередной этап большого обмена пленными согласно договоренностям в Стамбуле. На родную землю вернулись военнослужащие ВСУ, в частности - ДШВ, Военно-Морских Сил, Воздушных Сил, Сил ТрО, СБС, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Среди освобожденных сегодня есть Защитники Мариуполя, находившиеся в плену более трех лет.

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Все освобожденные Оборонцы - мужчины, представители рядового и сержантского состава.

Часть освобожденных сегодня украинских воинов считали пропавшими без вести.



В общем, домой возвращаются украинцы, воевавшие на Донецком, Херсонском, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.

Отмечается, что освобожденные из плена Защитники пройдут необходимый медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все положенные выплаты за все время пребывания в неволе.

"Сегодняшний обмен является частью большого обмена в категориях военнослужащих в возрасте до 25 лет, а также тяжелораненых и тяжелобольных", - отметили в Коордштабе.

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