Неизвестные звонят родственникам наших пленных и призывают обращаться в международные структуры и в Белый дом, - Коордштаб

Зафиксирована очередная волна звонков родственникам украинских военнопленных. Неизвестные лица, которые представляются "представителями российских органов, ответственных за обмен", пытаются оказывать давление и манипулировать доверием близких наших защитников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными

Как отмечается, неизвестные побуждают массово отправлять электронные обращения в государственные и международные структуры, присылать доказательства (фото/скриншоты писем) в личные сообщения, а также распространять эти "инструкции" в чатах семей пропавших без вести.

Для "удобства" они предоставляют ориентировочный текст обращений и перечень учреждений, в которые якобы следует обращаться:

- Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными;

- Национальное информационное бюро;

- Международный Комитет Красного Креста;

- Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (OHCHR);

- Администрация Президента США (Белый дом).

"Эти действия не имеют ничего общего с официальными механизмами обмена военнопленных. Это - очередная информационно-психологическая операция агрессора, которая имеет целью посеять панику, дестабилизировать общество и дискредитировать государственные органы", - говорится в сообщении.

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Координационный штаб призывает в подобных случаях не доверять таким телефонным абонентам, а сразу обращаться в правоохранительные органы и в Координационный штаб