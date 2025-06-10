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Новости Обмен пленными
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Неизвестные звонят родственникам наших пленных и призывают обращаться в международные структуры и в Белый дом, - Коордштаб

Пленные украинцы

Зафиксирована очередная волна звонков родственникам украинских военнопленных. Неизвестные лица, которые представляются "представителями российских органов, ответственных за обмен", пытаются оказывать давление и манипулировать доверием близких наших защитников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными

Как отмечается, неизвестные побуждают массово отправлять электронные обращения в государственные и международные структуры, присылать доказательства (фото/скриншоты писем) в личные сообщения, а также распространять эти "инструкции" в чатах семей пропавших без вести.

Для "удобства" они предоставляют ориентировочный текст обращений и перечень учреждений, в которые якобы следует обращаться:
- Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными;
- Национальное информационное бюро;
- Международный Комитет Красного Креста;
- Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (OHCHR);
- Администрация Президента США (Белый дом).

"Эти действия не имеют ничего общего с официальными механизмами обмена военнопленных. Это - очередная информационно-психологическая операция агрессора, которая имеет целью посеять панику, дестабилизировать общество и дискредитировать государственные органы", - говорится в сообщении.

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Координационный штаб призывает в подобных случаях не доверять таким телефонным абонентам, а сразу обращаться в правоохранительные органы и в Координационный штаб

Автор: 

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Кому там треба вас дисредитувати? Ви так вже обісрались, що більше нікуди. Теж мені, посланці миру
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10.06.2025 15:16 Ответить
Невідомі особи, які представляються "представниками російських органів, відповідальних за обмін"
Попросіть їх попросити нас.
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10.06.2025 15:25 Ответить
Які дії, коли органоїди "влади" себе дискредитували остаточно
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10.06.2025 15:30 Ответить
 
 