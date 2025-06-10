Невідомі телефонують родичам наших полонених та закликають звертатися до міжнародних структур і в Білий дім, - Коордштаб

Зафіксовано чергову хвилю дзвінків до родичів українських військовополонених. Невідомі особи, які представляються "представниками російських органів, відповідальних за обмін", намагаються чинити тиск та маніпулювати довірою близьких наших захисників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

Як зазначається, невідомі спонукають масово надсилати електронні звернення до державних і міжнародних структур, надсилати докази (фото/скріншоти листів) у приватні повідомлення, а також поширювати ці "інструкції" в чатах родин зниклих безвісти.

Для "зручності" вони надають орієнтовний тест звернень та перелік установ, до яких нібито слід звертатися:

- Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими;

- Національне інформаційне бюро;

- Міжнародний Комітет Червоного Хреста;

- Управління Верховного комісара ООН з прав людини (OHCHR);

- Адміністрація Президента США (Білий дім).

"Ці дії не мають нічого спільного з офіційними механізмами обміну військовополонених. Це - чергова інформаційно-психологічна операція агресора, яка має на меті посіяти паніку, дестабілізувати суспільство та дискредитувати державні органи", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про обмін: Процес триватиме ще не один день, а деталі чутливі, тому зараз інформації менше, ніж зазвичай. ВIДЕО

Координаційний штаб закликає у подібних випадках не довіряти таким телефонним абонентам, а відразу звертатися до правоохоронних органів та до Координаційного штабу