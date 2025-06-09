Зеленський про обмін: Процес триватиме ще не один день, а деталі чутливі, тому зараз інформації менше, ніж зазвичай. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні розповів про деталі процесу обміну полоненими між Україною та Росією.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.
"Сьогодні стартував обмін – перший етап домовленості в Стамбулі. Всього буде декілька етапів, принаймні саме про це говорили з російською стороною. У цьому обміні мають бути поранені, важкопоранені, а також ті, кому 25 років, і молодші. Очікується, що процес обміну триватиме ще не один день. Деталі процесу доволі чутливі. Тому зараз інформації менше, ніж зазвичай. Дякую всім, хто допомагає здійснити обмін і працює, щоб усі наші люди могли повернутися додому з російського полону", - сказав Зеленський.
Раніше Зеленський повідомив, що Україна та РФ розпочали обмін полоненими. Він триватиме найближчими днями. За даними Коордштабу, серед визволених сьогодні захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі понад 3 роки.
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але ж, відосик запилив зе!падло.
Чому про все це (і не тільки) Громадяни України дізнаються з світових/європейських ЗМІ, а не від обраної ними влади?
Навіть про внутрішні проблеми, КРИТИЧНІ проблеми (корупція, засилля агентів ФСБ, беззаконня і т.п.), від влади нуль інформації - тільки найвеличніші перемоги і звинувачення у всьому негативі та "проє@алі" колективного "Заходу", опозиції, військових...
На брехні прийшли до влади, на брехні і тримаються поки що...
Я написав всього-навсього версії, які прочитав в інтернеті і на мій погляд вони мають підгрунтя. Вас Віктор, давно не посилали? Придурок, дебіл і гнида притаманні таким як Ви.