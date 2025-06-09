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Зеленський про обмін: Процес триватиме ще не один день, а деталі чутливі, тому зараз інформації менше, ніж зазвичай. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні розповів про деталі процесу обміну полоненими між Україною та Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Сьогодні стартував обмін – перший етап домовленості в Стамбулі. Всього буде декілька етапів, принаймні саме про це говорили з російською стороною. У цьому обміні мають бути поранені, важкопоранені, а також ті, кому 25 років, і молодші. Очікується, що процес обміну триватиме ще не один день. Деталі процесу доволі чутливі. Тому зараз інформації менше, ніж зазвичай. Дякую всім, хто допомагає здійснити обмін і працює, щоб усі наші люди могли повернутися додому з російського полону", - сказав Зеленський.

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Раніше Зеленський повідомив, що Україна та РФ розпочали обмін полоненими. Він триватиме найближчими днями. За даними Коордштабу, серед визволених сьогодні захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі понад 3 роки.

Автор: 

військовополонені (988) Зеленський Володимир (24374) обмін (1209) полонені (2299)


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бо через сраку - нам путін накидав зечню антиукраїнську замість азову а ми йому вояків повернули.
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09.06.2025 20:19 Відповісти
а деталі чутливі, тому зараз інформації менше

але ж, відосик запилив зе!падло.
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09.06.2025 20:20 Відповісти
Головна проблема України...
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09.06.2025 20:45 Відповісти
А коли у вас було хоч трохи інформації? Може з "угодою про надра"? Чи з "Планом миру"? Або з "Пунктами перемовин"?
Чому про все це (і не тільки) Громадяни України дізнаються з світових/європейських ЗМІ, а не від обраної ними влади?
Навіть про внутрішні проблеми, КРИТИЧНІ проблеми (корупція, засилля агентів ФСБ, беззаконня і т.п.), від влади нуль інформації - тільки найвеличніші перемоги і звинувачення у всьому негативі та "проє@алі" колективного "Заходу", опозиції, військових...
На брехні прийшли до влади, на брехні і тримаються поки що...
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09.06.2025 20:30 Відповісти
Я не до кінця розібрався в цій темі, але не вірю жодному слову Боневтіка, а в інтернетпросторі гуляють версії, що він не бажає отримати таку велику кількість вбитих захисників та визнати їх вбитими, бо тоді прийденться заплатити родинам десь до 90 мільярдів. Ці гроші він краще заплатить своїм позітівним блогерам для розкрутки його рейтингу.
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09.06.2025 20:39 Відповісти
що ти несеш придурок, батьки, дружини чекають, щоб хоч похоаати по людськи, а ти гнида все на гроші міряєш, дебіли бл...
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09.06.2025 21:03 Відповісти
Для дебілів цього не зрозуміти. Коли Україна отримує тіло вбитого захисника,, то має видати довідку, в якій визнати смерть на війні, а за довідкою виплати рідним, які передбачені. Батьки, дружини, чоловіки, сестри, брати, діти чекають щоб похоронити, щоб помолитися, щоб зберегти пам'ять. То чому не отримали тіла загиблих? Де наші "Азовці", яких Боневтік віддав на смерть і катування, пропіарившись, що то контрольована евакуація?
Я написав всього-навсього версії, які прочитав в інтернеті і на мій погляд вони мають підгрунтя. Вас Віктор, давно не посилали? Придурок, дебіл і гнида притаманні таким як Ви.
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09.06.2025 21:24 Відповісти
Вот мнение ветерана по данному вопросу. Тоже, наверное, придурок. https://www.youtube.com/watch?v=_tJDys3O2l0
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09.06.2025 21:24 Відповісти
головне, щоб піндосний тампон менше знав, нехай собі відпочиває недоумок
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09.06.2025 20:59 Відповісти
 
 