Зеленський про обмін: Процес триватиме ще не один день, а деталі чутливі, тому зараз інформації менше, ніж зазвичай. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні розповів про деталі процесу обміну полоненими між Україною та Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Сьогодні стартував обмін – перший етап домовленості в Стамбулі. Всього буде декілька етапів, принаймні саме про це говорили з російською стороною. У цьому обміні мають бути поранені, важкопоранені, а також ті, кому 25 років, і молодші. Очікується, що процес обміну триватиме ще не один день. Деталі процесу доволі чутливі. Тому зараз інформації менше, ніж зазвичай. Дякую всім, хто допомагає здійснити обмін і працює, щоб усі наші люди могли повернутися додому з російського полону", - сказав Зеленський.

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Раніше Зеленський повідомив, що Україна та РФ розпочали обмін полоненими. Він триватиме найближчими днями. За даними Коордштабу, серед визволених сьогодні захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі понад 3 роки.