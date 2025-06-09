СБУ оприлюднила ексклюзивні кадри з обміну військовополоненими. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

9 червня в Україні відбувся черговий обмін військовополоненими. Служба безпеки України оприлюднила ексклюзивні фото та відео з місця події, які зафіксували емоційні моменти повернення українських захисників додому.

Цей обмін став результатом злагодженої роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, а також інших уповноважених органів, які виконали відповідне доручення Президента України Володимира Зеленського, інформує Цензор.НЕТ.

Президент підкреслив, що Україна наполягає на повному виконанні гуманітарних домовленостей, досягнутих під час нещодавньої зустрічі в Стамбулі. За його словами, життя кожного українця — найвища цінність, і держава продовжує працювати над тим, щоб повернути додому кожного громадянина, який опинився в полоні.

Служба безпеки України також запевнила, що робота над звільненням наших воїнів триває щоденно й безперервно.

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