Служба безопасности Украины обнародовала эксклюзивные кадры обмена военнопленными. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

9 июня в Украине состоялся очередной обмен военнопленными. Служба безопасности Украины обнародовала эксклюзивные фото и видео с места события, которые зафиксировали эмоциональные моменты возвращения украинских защитников домой.

Этот обмен стал результатом слаженной работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, а также других уполномоченных органов, которые выполнили соответствующее поручение Президента Украины Владимира Зеленского, информирует Цензор.НЕТ.

Президент подчеркнул, что Украина настаивает на полном выполнении гуманитарных договоренностей, достигнутых во время недавней встречи в Стамбуле. По его словам, жизнь каждого украинца - высшая ценность, и государство продолжает работать над тем, чтобы вернуть домой каждого гражданина, оказавшегося в плену.

Служба безопасности Украины также заверила, что работа над освобождением наших воинов продолжается ежедневно и непрерывно.

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