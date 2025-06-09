Україна та РФ розпочали обмін полоненими. Він триватиме найближчими днями, - Зеленський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Україна розпочала обмін військовополоненими із Росією. Він триватиме в декілька етапів ще найближчими днями.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Серед категорій тих, кого повертаємо зараз, – поранені та важкопоранені, а також молодші 25 років. Процес доволі складний, багато чутливих деталей, перемовини тривають фактично щодня.

Розраховуємо, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі. Робимо максимум, щоб повернути всіх. Працюємо для цього на всіх рівнях. Маємо повернути додому кожного, хто в полоні. Дякую всім, хто допомагає", - зазначив він.

Читайте: Україна стикається з інформаційним тиском і спробами одноосібно диктувати параметри обмінного процесу, - Буданов

Також дивіться: У Росії існує мережа секретних спецтюрем для українських військовополонених, - правозахисник Полозов



















