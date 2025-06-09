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Новини Обмін полоненими
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Україна та РФ розпочали обмін полоненими. Він триватиме найближчими днями, - Зеленський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Україна розпочала обмін військовополоненими із Росією. Він триватиме в декілька етапів ще найближчими днями.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Серед категорій тих, кого повертаємо зараз, – поранені та важкопоранені, а також молодші 25 років. Процес доволі складний, багато чутливих деталей, перемовини тривають фактично щодня.

Розраховуємо, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі. Робимо максимум, щоб повернути всіх. Працюємо для цього на всіх рівнях. Маємо повернути додому кожного, хто в полоні. Дякую всім, хто допомагає", - зазначив він.

Читайте: Україна стикається з інформаційним тиском і спробами одноосібно диктувати параметри обмінного процесу, - Буданов

Також дивіться: У Росії існує мережа секретних спецтюрем для українських військовополонених, - правозахисник Полозов

Україна та Росія проводять обмін полоненими 9 червня 2025 року
Україна та Росія проводять обмін полоненими 9 червня 2025 року
Україна та Росія проводять обмін полоненими 9 червня 2025 року
Україна та Росія проводять обмін полоненими 9 червня 2025 року
Україна та Росія проводять обмін полоненими 9 червня 2025 року
Україна та Росія проводять обмін полоненими 9 червня 2025 року
Україна та Росія проводять обмін полоненими 9 червня 2025 року
Україна та Росія проводять обмін полоненими 9 червня 2025 року
Україна та Росія проводять обмін полоненими 9 червня 2025 року
Україна та Росія проводять обмін полоненими 9 червня 2025 року

Автор: 

військовополонені (988) Зеленський Володимир (24368)


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Топ коментарі
+7
Господи... дякую
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09.06.2025 14:53 Відповісти
+1
Слухайте,а де Потужний Менеджер Єрмак, раніше постійно піарився на темі обмінів?Чи Сонцесяйний вирішив сам рейтинг попіднімати?
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09.06.2025 14:56 Відповісти
+1
Що ти за все переживаєш? тобі не пофіг де є Ермак ?
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09.06.2025 15:05 Відповісти
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Господи... дякую
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09.06.2025 14:53 Відповісти
Слухайте,а де Потужний Менеджер Єрмак, раніше постійно піарився на темі обмінів?Чи Сонцесяйний вирішив сам рейтинг попіднімати?
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09.06.2025 14:56 Відповісти
Що ти за все переживаєш? тобі не пофіг де є Ермак ?
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09.06.2025 15:05 Відповісти
Треба знати, де знаходяться і що роблять, вороги України. Тому йому не пофіг.
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09.06.2025 15:17 Відповісти
вважаю що зустрічі у Стамбулі можна продовжувати, якщо буде тенденція по обміну.
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09.06.2025 15:02 Відповісти
Дорогі наші воїни ,
щиро вітаємо Вас на рідній землі 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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09.06.2025 15:09 Відповісти
Вітаю вдома Незламні Воїни! Героям Слава!
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09.06.2025 15:11 Відповісти
Обмін полоненими то є ДОБРЕ, але ...

Я щось не чув , щоб ЗЕвлада готова була прийняти від Орди 6000 тіл мертвих воїнів ЗСУ ... мабуть вони загинули в "видатній" Курскій Операції і їх кинули , коли поспіхом відступали після якогось договірняка Єрмака в Ер-Ріяді .

А чого про повернення мертвих ЗЕвлада не дбає ? Помножую 6000 на 15 млн. грн. і в мене так виходить , що вдови, сиріти та рідні загиблих воїнів повині отримати 90 млрд. грн. Мабуть ЗЕвлада на чолі з ЛІДОРОМ теж вміє рахувати ?!
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09.06.2025 15:12 Відповісти
Ну тобто варіант "загибання пальців" з боку русні не розглядається.
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09.06.2025 15:17 Відповісти
ЗЕскот піариться на цьому, але ж саме завдяки йому хлопці три роки страждали в полоні у нелюдів
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09.06.2025 15:12 Відповісти
У зелених пам'ять як у рибок. Вони вже забули, через кого три роки в аду були ці хлопці.
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09.06.2025 15:19 Відповісти
А тут казали, що не треба у Стамбул.
Можна ще раз десять з'їздити. За умови ні до чого, крім обмінів, не домовитись.
Але русня вже попередила, що без "рєальних шагов" з нашого боку - зустрічей більше не буде. Великих обмінів, відповідно, теж.
От тут би і придався Сенат з Трампом.
Варто лише трохи помахати у русні перед носом санкційним папірцем, так вона одразу побіжить купляти собі за полонених ще два тижні відсрочки.
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09.06.2025 15:19 Відповісти
 
 