Україна та РФ розпочали обмін полоненими. Він триватиме найближчими днями, - Зеленський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Україна розпочала обмін військовополоненими із Росією. Він триватиме в декілька етапів ще найближчими днями.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Серед категорій тих, кого повертаємо зараз, – поранені та важкопоранені, а також молодші 25 років. Процес доволі складний, багато чутливих деталей, перемовини тривають фактично щодня.
Розраховуємо, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі. Робимо максимум, щоб повернути всіх. Працюємо для цього на всіх рівнях. Маємо повернути додому кожного, хто в полоні. Дякую всім, хто допомагає", - зазначив він.
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Я щось не чув , щоб ЗЕвлада готова була прийняти від Орди 6000 тіл мертвих воїнів ЗСУ ... мабуть вони загинули в "видатній" Курскій Операції і їх кинули , коли поспіхом відступали після якогось договірняка Єрмака в Ер-Ріяді .
А чого про повернення мертвих ЗЕвлада не дбає ? Помножую 6000 на 15 млн. грн. і в мене так виходить , що вдови, сиріти та рідні загиблих воїнів повині отримати 90 млрд. грн. Мабуть ЗЕвлада на чолі з ЛІДОРОМ теж вміє рахувати ?!
Можна ще раз десять з'їздити. За умови ні до чого, крім обмінів, не домовитись.
Але русня вже попередила, що без "рєальних шагов" з нашого боку - зустрічей більше не буде. Великих обмінів, відповідно, теж.
От тут би і придався Сенат з Трампом.
Варто лише трохи помахати у русні перед носом санкційним папірцем, так вона одразу побіжить купляти собі за полонених ще два тижні відсрочки.