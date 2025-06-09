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Новости Обмен пленными
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Украина и РФ начали обмен пленными. Он продлится в ближайшие дни, - Зеленский. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украина начала обмен военнопленными с Россией. Он будет продолжаться в несколько этапов еще в ближайшие дни.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Среди категорий тех, кого возвращаем сейчас, - раненые и тяжелораненые, а также младше 25 лет. Процесс довольно сложный, много чувствительных деталей, переговоры продолжаются фактически ежедневно.

Рассчитываем, что будут полностью реализованы договоренности по гуманитарным вопросам, достигнутые в рамках встречи в Стамбуле. Делаем максимум, чтобы вернуть всех. Работаем для этого на всех уровнях. Должны вернуть домой каждого, кто в плену. Спасибо всем, кто помогает", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина сталкивается с информационным давлением и попытками в одиночку диктовать параметры обменного процесса, - Буданов

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Украина и Россия проводят обмен пленными 9 июня 2025 года
Украина и Россия проводят обмен пленными 9 июня 2025 года
Украина и Россия проводят обмен пленными 9 июня 2025 года
Украина и Россия проводят обмен пленными 9 июня 2025 года
Украина и Россия проводят обмен пленными 9 июня 2025 года
Украина и Россия проводят обмен пленными 9 июня 2025 года
Украина и Россия проводят обмен пленными 9 июня 2025 года
Украина и Россия проводят обмен пленными 9 июня 2025 года
Украина и Россия проводят обмен пленными 9 июня 2025 года
Украина и Россия проводят обмен пленными 9 июня 2025 года

Автор: 

военнопленные (1121) Зеленский Владимир (20883)


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Топ комментарии
+16
Господи... дякую
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09.06.2025 14:53 Ответить
+9
Дорогі наші воїни ,
щиро вітаємо Вас на рідній землі 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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09.06.2025 15:09 Ответить
+9
Вітаю вдома Незламні Воїни! Героям Слава!
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09.06.2025 15:11 Ответить
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Господи... дякую
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09.06.2025 14:53 Ответить
Слухайте,а де Потужний Менеджер Єрмак, раніше постійно піарився на темі обмінів?Чи Сонцесяйний вирішив сам рейтинг попіднімати?
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09.06.2025 14:56 Ответить
Що ти за все переживаєш? тобі не пофіг де є Ермак ?
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09.06.2025 15:05 Ответить
Треба знати, де знаходяться і що роблять, вороги України. Тому йому не пофіг.
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09.06.2025 15:17 Ответить
навіть в таких темах ви не здатні просто порадіти за наших хлопців...
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09.06.2025 15:44 Ответить
ні. вирішили трохи рейтину умєрову додати. а то фіо фігурує тільки в крадіжках
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09.06.2025 16:09 Ответить
вважаю що зустрічі у Стамбулі можна продовжувати, якщо буде тенденція по обміну.
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09.06.2025 15:02 Ответить
Дорогі наші воїни ,
щиро вітаємо Вас на рідній землі 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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09.06.2025 15:09 Ответить
Вітаю вдома Незламні Воїни! Героям Слава!
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09.06.2025 15:11 Ответить
Обмін полоненими то є ДОБРЕ, але ...

Я щось не чув , щоб ЗЕвлада готова була прийняти від Орди 6000 тіл мертвих воїнів ЗСУ ... мабуть вони загинули в "видатній" Курскій Операції і їх кинули , коли поспіхом відступали після якогось договірняка Єрмака в Ер-Ріяді .

А чого про повернення мертвих ЗЕвлада не дбає ? Помножую 6000 на 15 млн. грн. і в мене так виходить , що вдови, сиріти та рідні загиблих воїнів повині отримати 90 млрд. грн. Мабуть ЗЕвлада на чолі з ЛІДОРОМ теж вміє рахувати ?!
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09.06.2025 15:12 Ответить
Ну тобто варіант "загибання пальців" з боку русні не розглядається.
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09.06.2025 15:17 Ответить
Може я тупий, щоб натяки такого вумного пана зрозуміти ? Але пан мене все одно зацікавив.
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09.06.2025 16:26 Ответить
ЗЕскот піариться на цьому, але ж саме завдяки йому хлопці три роки страждали в полоні у нелюдів
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09.06.2025 15:12 Ответить
У зелених пам'ять як у рибок. Вони вже забули, через кого три роки в аду були ці хлопці.
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09.06.2025 15:19 Ответить
Гнида там,где позитив,но что нужно 213 населенных пунктов Сумщины эвакуировать говорить не готов.Мародер.
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09.06.2025 16:11 Ответить
А тут казали, що не треба у Стамбул.
Можна ще раз десять з'їздити. За умови ні до чого, крім обмінів, не домовитись.
Але русня вже попередила, що без "рєальних шагов" з нашого боку - зустрічей більше не буде. Великих обмінів, відповідно, теж.
От тут би і придався Сенат з Трампом.
Варто лише трохи помахати у русні перед носом санкційним папірцем, так вона одразу побіжить купляти собі за полонених ще два тижні відсрочки.
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09.06.2025 15:19 Ответить
Хлопчики наші, як же я радію за вас та ваших рідних!! Сонечку наші!
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09.06.2025 15:42 Ответить
коли хлопці повертаються з полону, вони навіть не знають що наприклад Херсон звільнено від загарбників, їм кажуть що вже й Дніпро захопили. ****** орки, щоб ви повиздихали!
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09.06.2025 15:46 Ответить
які ж вони худесенкі і виснажені... треба щоб і орки такими поверталися
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09.06.2025 16:06 Ответить
 
 