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Украина и РФ начали обмен пленными. Он продлится в ближайшие дни, - Зеленский. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Украина начала обмен военнопленными с Россией. Он будет продолжаться в несколько этапов еще в ближайшие дни.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Среди категорий тех, кого возвращаем сейчас, - раненые и тяжелораненые, а также младше 25 лет. Процесс довольно сложный, много чувствительных деталей, переговоры продолжаются фактически ежедневно.
Рассчитываем, что будут полностью реализованы договоренности по гуманитарным вопросам, достигнутые в рамках встречи в Стамбуле. Делаем максимум, чтобы вернуть всех. Работаем для этого на всех уровнях. Должны вернуть домой каждого, кто в плену. Спасибо всем, кто помогает", - отметил он.
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Я щось не чув , щоб ЗЕвлада готова була прийняти від Орди 6000 тіл мертвих воїнів ЗСУ ... мабуть вони загинули в "видатній" Курскій Операції і їх кинули , коли поспіхом відступали після якогось договірняка Єрмака в Ер-Ріяді .
А чого про повернення мертвих ЗЕвлада не дбає ? Помножую 6000 на 15 млн. грн. і в мене так виходить , що вдови, сиріти та рідні загиблих воїнів повині отримати 90 млрд. грн. Мабуть ЗЕвлада на чолі з ЛІДОРОМ теж вміє рахувати ?!
Можна ще раз десять з'їздити. За умови ні до чого, крім обмінів, не домовитись.
Але русня вже попередила, що без "рєальних шагов" з нашого боку - зустрічей більше не буде. Великих обмінів, відповідно, теж.
От тут би і придався Сенат з Трампом.
Варто лише трохи помахати у русні перед носом санкційним папірцем, так вона одразу побіжить купляти собі за полонених ще два тижні відсрочки.