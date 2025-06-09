Украина и РФ начали обмен пленными. Он продлится в ближайшие дни, - Зеленский. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украина начала обмен военнопленными с Россией. Он будет продолжаться в несколько этапов еще в ближайшие дни.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Среди категорий тех, кого возвращаем сейчас, - раненые и тяжелораненые, а также младше 25 лет. Процесс довольно сложный, много чувствительных деталей, переговоры продолжаются фактически ежедневно.

Рассчитываем, что будут полностью реализованы договоренности по гуманитарным вопросам, достигнутые в рамках встречи в Стамбуле. Делаем максимум, чтобы вернуть всех. Работаем для этого на всех уровнях. Должны вернуть домой каждого, кто в плену. Спасибо всем, кто помогает", - отметил он.

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