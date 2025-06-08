В России существует сеть секретных спецтюрем для украинских военнопленных, - правозащитник Полозов
Власти России создали систему секретных тюрем для украинских военнопленных.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание "Агентство", ссылаясь на адвоката и соучредителя гуманитарной инициативы "Поиск. Плен" Николая Полозова.
О существовании секретных тюрем узнали случайно
По словам Полозова, правозащитники узнали о существовании секретных тюрем на четвертом году войны случайно, из справок о местах содержания военных ВСУ, взятых в плен в Курской области и под Донецком.
"В ряде уголовных дел в отношении военнопленных, которые мы вели в судах, мы увидели справки о том, где их удерживали", - пояснил правозащитник.
Обычно, как уточняет Полозов, военнопленных удерживают в СИЗО или в исправительных колониях. Но в одном из дел правозащитники увидели "центр временного содержания лиц, которые были задержаны за противодействие СВО", рассказал Полозов.
Он считает, что именно об одном из таких заведений шла речь в сюжете телеканала "Звезда", выпущенном в 2022 году (правозащитники нашли сюжет после появления информации о существовании ранее неизвестных "центров содержания лиц, задержанных за противодействие СВО"). Издание Минобороны РФ сообщало, что "центр временного содержания военнопленных ВСУ" был развернут на месте бывшего зернохранилища. В видео не было уточнено, где именно этот центр.
Сколько таких центров в РФ
Таких центров существует минимум пять, сказал "Агентству" Полозов.
"Как минимум о трех-четырех мы знаем (по материалам дел), плюс есть этот репортаж - это пятый. Осмелюсь предположить, что их может быть больше", - считает правозащитник.
Адреса таких центров установить невозможно
Юридических адресов или закупок, по которым можно было бы отследить существование этих тюрем, правозащитникам найти не удалось.
"Они не входят в систему ФСИН, они контролируются, видимо, Минобороны и военной полицией. И оттуда никаких сведений мы подавали запросы категорически не предоставляют", - пояснил Полозов.
Известно ли, сколько пленных содержится в таких центрах?
Сколько пленных находятся в секретных тюрьмах, неизвестно, говорит Полозов.
Определить это невозможно в том числе потому, что в большом количестве дел военнопленных отсутствует информация о местах содержания, пояснил адвокат. Военнопленные, в делах которых правозащитники обнаружили информацию о секретных тюрьмах, пока не вернулись в Украину.
Пытки в секретных тюрьмах
Полозов считает, что в секретных тюрьмах практикуются нечеловеческие условия содержания, о которых рассказывают украинские военные, вернувшиеся из плена: "Это все ужасы российского плена, о которых мы знаем, - с пытками, с сексуализированным насилием".
В СИЗО, куда военнопленных помещают в случае предъявления официальных обвинений, условия лучше, говорит правозащитник.
Другой правозащитник, который занимается защитой украинских военнопленных, сказал "Агентству", что не слышал о секретных тюрьмах, но предположил, что речь может идти о повторении ситуации, которая уже наблюдалась в 2022 году. Тогда на оккупированных территориях появлялись СИЗО для заключенных, которые перевозились из зоны военных действий. Так появилось СИЗО №2 в Крыму - сначала о нем не было известно, а потом информация появилась.
"Отличие - масштаб, - говорит Полозов. - Если там это были сделанные наспех застенки в подвалах, то здесь это масштабировано до застенков, в которых можно удерживать сотни людей", - сказал Полозов.
После окончания войны практика секретных тюрем может быть масштабирована и на россиян, считает Полозов.
Ранее сообщалось, что 80% тел из того количества, которые репатриируют из российских СИЗО и тюрем, имеют признаки пыток.
Также журналисты идентифицировали четырех российских работников Курского СИЗО №1, которые пытали украинских военнопленных.
Украине известно о не менее 300 местах, где страна-агрессор Россия удерживает украинских военнопленных и гражданских граждан.
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А ЧОМУ МЗС УКРАЇНИ НЕ ГОВОРИТЬ КОЖЕН ДЕНЬ ПРО РОЗСТРІЛИ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ ?
Трамп з венсом, про це, дуже добре знають, з доповідей керівників розвідки в США!!
Тому, вони і нічого не роблять, упродовж 130 днів проти прутіна і його оточення!! *******, їм за це, якісь «діли» пообіцяв, водитячи їм по губам…?!!
Он, послав свого батька прославляти *****! Даю лінк і цитату:
"https://zn.ua/ukr/usa/batko-ilona-maska-pribuv-do-moskvi-na-forum-orhanizovanij-putinskim-ideolohom-oleksandrom-duhinim.html Еррол Маск, батько американського мільярдера Ілона Маска, прибув до Москви, щоб 9-10 взяти участь у форумі, який організував головний ідеолог ***** Дугін.
Про візит Маска-старшого 7 червня повідомили пропагандистські ресурси касапів. Під час спілкування з ними Еррол Маск вкотре висловив симпатії до ***** та повторив низку кремлівських наративів, включаючи міфи про "біолабораторії" в Україні та потребу "захисту російськомовного населення". Позиція Маска ідентична поглядам організаторів події. В інтерв'ю BBC та в подкастах він заявляв, що Україна - "склеєна країна", ставив під сумнів легітимність її державності та називав НАТО "провокатором війни". Окремо Маск-старший визнавав "право Росії" впливати на території суверенної України, якщо там проживають російськомовні".
більше - за силлю.
Слава Україні!! Смерть московітам з *******!
Бо Новіков і Фейгін (інші адвокати Наді-Пулі) вже емігрували... Навіть набули громадянство країни-перебування...
Вот цитата - после "паБеды сво в эти областя исправительные лагеря построить и запустить туда нквд на несколько лет. Да пожосче © "
Расийский ПСЕВДО-народ это людожер! Они радуются насилию и хотят больше треша
Где пресса? Где сенаторы и евродепутаты?!!
Украина спасает свой мирняк - демилитаризирует ракетоносцы-бомберы - вой и истерика из белого Жетлого дома! А тут - молчек..