В России существует сеть секретных спецтюрем для украинских военнопленных, - правозащитник Полозов

Власти России создали систему секретных тюрем для украинских военнопленных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание "Агентство", ссылаясь на адвоката и соучредителя гуманитарной инициативы "Поиск. Плен" Николая Полозова.

О существовании секретных тюрем узнали случайно

По словам Полозова, правозащитники узнали о существовании секретных тюрем на четвертом году войны случайно, из справок о местах содержания военных ВСУ, взятых в плен в Курской области и под Донецком.

"В ряде уголовных дел в отношении военнопленных, которые мы вели в судах, мы увидели справки о том, где их удерживали", - пояснил правозащитник.

Обычно, как уточняет Полозов, военнопленных удерживают в СИЗО или в исправительных колониях. Но в одном из дел правозащитники увидели "центр временного содержания лиц, которые были задержаны за противодействие СВО", рассказал Полозов.

Он считает, что именно об одном из таких заведений шла речь в сюжете телеканала "Звезда", выпущенном в 2022 году (правозащитники нашли сюжет после появления информации о существовании ранее неизвестных "центров содержания лиц, задержанных за противодействие СВО"). Издание Минобороны РФ сообщало, что "центр временного содержания военнопленных ВСУ" был развернут на месте бывшего зернохранилища. В видео не было уточнено, где именно этот центр.

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Сколько таких центров в РФ

Таких центров существует минимум пять, сказал "Агентству" Полозов.

"Как минимум о трех-четырех мы знаем (по материалам дел), плюс есть этот репортаж - это пятый. Осмелюсь предположить, что их может быть больше", - считает правозащитник.

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Адреса таких центров установить невозможно

Юридических адресов или закупок, по которым можно было бы отследить существование этих тюрем, правозащитникам найти не удалось.

"Они не входят в систему ФСИН, они контролируются, видимо, Минобороны и военной полицией. И оттуда никаких сведений мы подавали запросы категорически не предоставляют", - пояснил Полозов.

Известно ли, сколько пленных содержится в таких центрах?

Сколько пленных находятся в секретных тюрьмах, неизвестно, говорит Полозов.

Определить это невозможно в том числе потому, что в большом количестве дел военнопленных отсутствует информация о местах содержания, пояснил адвокат. Военнопленные, в делах которых правозащитники обнаружили информацию о секретных тюрьмах, пока не вернулись в Украину.

Пытки в секретных тюрьмах

Полозов считает, что в секретных тюрьмах практикуются нечеловеческие условия содержания, о которых рассказывают украинские военные, вернувшиеся из плена: "Это все ужасы российского плена, о которых мы знаем, - с пытками, с сексуализированным насилием".

В СИЗО, куда военнопленных помещают в случае предъявления официальных обвинений, условия лучше, говорит правозащитник.

Другой правозащитник, который занимается защитой украинских военнопленных, сказал "Агентству", что не слышал о секретных тюрьмах, но предположил, что речь может идти о повторении ситуации, которая уже наблюдалась в 2022 году. Тогда на оккупированных территориях появлялись СИЗО для заключенных, которые перевозились из зоны военных действий. Так появилось СИЗО №2 в Крыму - сначала о нем не было известно, а потом информация появилась.

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"Отличие - масштаб, - говорит Полозов. - Если там это были сделанные наспех застенки в подвалах, то здесь это масштабировано до застенков, в которых можно удерживать сотни людей", - сказал Полозов.

После окончания войны практика секретных тюрем может быть масштабирована и на россиян, считает Полозов.

Ранее сообщалось, что 80% тел из того количества, которые репатриируют из российских СИЗО и тюрем, имеют признаки пыток.

Также журналисты идентифицировали четырех российских работников Курского СИЗО №1, которые пытали украинских военнопленных.

Украине известно о не менее 300 местах, где страна-агрессор Россия удерживает украинских военнопленных и гражданских граждан.