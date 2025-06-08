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Новости Пытки пленных в тюрьмах РФ Секретные тюрмы для украинских военнопленных в РФ
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В России существует сеть секретных спецтюрем для украинских военнопленных, - правозащитник Полозов

Признаки пыток имеют 80% репатриированных тел из российских тюрем.

Власти России создали систему секретных тюрем для украинских военнопленных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание "Агентство", ссылаясь на адвоката и соучредителя гуманитарной инициативы "Поиск. Плен" Николая Полозова.

О существовании секретных тюрем узнали случайно

По словам Полозова, правозащитники узнали о существовании секретных тюрем на четвертом году войны случайно, из справок о местах содержания военных ВСУ, взятых в плен в Курской области и под Донецком.

"В ряде уголовных дел в отношении военнопленных, которые мы вели в судах, мы увидели справки о том, где их удерживали", - пояснил правозащитник.

Обычно, как уточняет Полозов, военнопленных удерживают в СИЗО или в исправительных колониях. Но в одном из дел правозащитники увидели "центр временного содержания лиц, которые были задержаны за противодействие СВО", рассказал Полозов.

Он считает, что именно об одном из таких заведений шла речь в сюжете телеканала "Звезда", выпущенном в 2022 году (правозащитники нашли сюжет после появления информации о существовании ранее неизвестных "центров содержания лиц, задержанных за противодействие СВО"). Издание Минобороны РФ сообщало, что "центр временного содержания военнопленных ВСУ" был развернут на месте бывшего зернохранилища. В видео не было уточнено, где именно этот центр.

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Сколько таких центров в РФ

Таких центров существует минимум пять, сказал "Агентству" Полозов.

"Как минимум о трех-четырех мы знаем (по материалам дел), плюс есть этот репортаж - это пятый. Осмелюсь предположить, что их может быть больше", - считает правозащитник.

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Адреса таких центров установить невозможно

Юридических адресов или закупок, по которым можно было бы отследить существование этих тюрем, правозащитникам найти не удалось.

"Они не входят в систему ФСИН, они контролируются, видимо, Минобороны и военной полицией. И оттуда никаких сведений мы подавали запросы категорически не предоставляют", - пояснил Полозов.

Известно ли, сколько пленных содержится в таких центрах?

Сколько пленных находятся в секретных тюрьмах, неизвестно, говорит Полозов.

Определить это невозможно в том числе потому, что в большом количестве дел военнопленных отсутствует информация о местах содержания, пояснил адвокат. Военнопленные, в делах которых правозащитники обнаружили информацию о секретных тюрьмах, пока не вернулись в Украину.

Пытки в секретных тюрьмах

Полозов считает, что в секретных тюрьмах практикуются нечеловеческие условия содержания, о которых рассказывают украинские военные, вернувшиеся из плена: "Это все ужасы российского плена, о которых мы знаем, - с пытками, с сексуализированным насилием".

В СИЗО, куда военнопленных помещают в случае предъявления официальных обвинений, условия лучше, говорит правозащитник.

Другой правозащитник, который занимается защитой украинских военнопленных, сказал "Агентству", что не слышал о секретных тюрьмах, но предположил, что речь может идти о повторении ситуации, которая уже наблюдалась в 2022 году. Тогда на оккупированных территориях появлялись СИЗО для заключенных, которые перевозились из зоны военных действий. Так появилось СИЗО №2 в Крыму - сначала о нем не было известно, а потом информация появилась.

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"Отличие - масштаб, - говорит Полозов. - Если там это были сделанные наспех застенки в подвалах, то здесь это масштабировано до застенков, в которых можно удерживать сотни людей", - сказал Полозов.

После окончания войны практика секретных тюрем может быть масштабирована и на россиян, считает Полозов.

Ранее сообщалось, что 80% тел из того количества, которые репатриируют из российских СИЗО и тюрем, имеют признаки пыток.

Также журналисты идентифицировали четырех российских работников Курского СИЗО №1, которые пытали украинских военнопленных.

Украине известно о не менее 300 местах, где страна-агрессор Россия удерживает украинских военнопленных и гражданских граждан.

Автор: 

военнопленные (1119) пытки (843) россия (96192) тюрьма (825) Полозов Николай (459)


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Топ комментарии
+7
Не устои Украина в 22, то концлагерями была бы заполнена вся страна. Московитские выродки должны получить ровно то, что они делают в концлагерях с людьми.
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08.06.2025 11:35 Ответить
+5
Ось Піськов верещить про тероризм , і Трамп щось там верещить
А ЧОМУ МЗС УКРАЇНИ НЕ ГОВОРИТЬ КОЖЕН ДЕНЬ ПРО РОЗСТРІЛИ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ ?
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08.06.2025 11:17 Ответить
+5
Це новий концтабір ГУЛАГ2 для Українців, від прутіна+вальки пів стакана, на московії !!!
Трамп з венсом, про це, дуже добре знають, з доповідей керівників розвідки в США!!
Тому, вони і нічого не роблять, упродовж 130 днів проти прутіна і його оточення!! *******, їм за це, якісь «діли» пообіцяв, водитячи їм по губам…?!!
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08.06.2025 11:23 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ось Піськов верещить про тероризм , і Трамп щось там верещить
А ЧОМУ МЗС УКРАЇНИ НЕ ГОВОРИТЬ КОЖЕН ДЕНЬ ПРО РОЗСТРІЛИ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ ?
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08.06.2025 11:17 Ответить
Тому що т.за. "МЗС України" вже подали резюме лаврову. Всі їхні заяви такі щоб бува не обідить майбутній роботодавців...
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08.06.2025 11:23 Ответить
Це новий концтабір ГУЛАГ2 для Українців, від прутіна+вальки пів стакана, на московії !!!
Трамп з венсом, про це, дуже добре знають, з доповідей керівників розвідки в США!!
Тому, вони і нічого не роблять, упродовж 130 днів проти прутіна і його оточення!! *******, їм за це, якісь «діли» пообіцяв, водитячи їм по губам…?!!
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08.06.2025 11:23 Ответить
Навіть Маск про такі концтабори знати нічого не хоче!
Он, послав свого батька прославляти *****! Даю лінк і цитату:
"https://zn.ua/ukr/usa/batko-ilona-maska-pribuv-do-moskvi-na-forum-orhanizovanij-putinskim-ideolohom-oleksandrom-duhinim.html Еррол Маск, батько американського мільярдера Ілона Маска, прибув до Москви, щоб 9-10 взяти участь у форумі, який організував головний ідеолог ***** Дугін.

Про візит Маска-старшого 7 червня повідомили пропагандистські ресурси касапів. Під час спілкування з ними Еррол Маск вкотре висловив симпатії до ***** та повторив низку кремлівських наративів, включаючи міфи про "біолабораторії" в Україні та потребу "захисту російськомовного населення". Позиція Маска ідентична поглядам організаторів події. В інтерв'ю BBC та в подкастах він заявляв, що Україна - "склеєна країна", ставив під сумнів легітимність її державності та називав НАТО "провокатором війни". Окремо Маск-старший визнавав "право Росії" впливати на території суверенної України, якщо там проживають російськомовні".

більше - за силлю.
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08.06.2025 11:39 Ответить
Мабуть, старого Маска, московіти «оболванівают», щоб той пішов в ОРДЛО, защіщать сруськай міф?? Очікуємо про нього, наступного некрологу з ОРДЛО … Начитається старий Маск отих толстоєвських та преступлєній і наказаній, і почне, старих жінок, з молотком переслідувати… сруськай міф, він такий, тільки в рай, на мордовію або колиму!!
Слава Україні!! Смерть московітам з *******!
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08.06.2025 12:14 Ответить
Можливо, можливо.
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08.06.2025 11:33 Ответить
А що каже Червоний хрест? Вони ж мають мати доступ до всіх полонених.
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08.06.2025 11:34 Ответить
Сам Полозов ще не в еміграції? Ще працює на адвокатській ниві на мокші?

Бо Новіков і Фейгін (інші адвокати Наді-Пулі) вже емігрували... Навіть набули громадянство країни-перебування...
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08.06.2025 11:34 Ответить
Не устои Украина в 22, то концлагерями была бы заполнена вся страна. Московитские выродки должны получить ровно то, что они делают в концлагерях с людьми.
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08.06.2025 11:35 Ответить
Их пропагандоны это говорят в октрытую! Не только в блогах но и в эфире собственным ртом!!
Вот цитата - после "паБеды сво в эти областя исправительные лагеря построить и запустить туда нквд на несколько лет. Да пожосче © "
Расийский ПСЕВДО-народ это людожер! Они радуются насилию и хотят больше треша
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08.06.2025 12:19 Ответить
А где эти все скандальные правдорубы и борцуны за все правильное из ООН ?
Где пресса? Где сенаторы и евродепутаты?!!
Украина спасает свой мирняк - демилитаризирует ракетоносцы-бомберы - вой и истерика из белого Жетлого дома! А тут - молчек..
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08.06.2025 12:17 Ответить
 
 