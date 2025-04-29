Россияне пытали украинскую журналистку Рощину, часть органов вынули, чтобы скрыть жестокие следы пыток, - Офис Генпрокурора

На теле погибшей в российском плену украинской журналистки Виктории Рощиной обнаружили многочисленные признаки пыток и жестокого обращения, в частности ссадины и кровоизлияния на разных частях тела, сломанное ребро. Также эксперты увидели возможные признаки применения электротока.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Украинской правде" сообщил начальник Департамента войны Офиса генпрокурора Юрий Белоусов.

Телесные повреждения были нанесены при жизни. Поэтому высока вероятность, что к ней применялись пытки", - заявил Белоусов.

Также следственная группа, которая проводит расследование, сообщила, что тело привезли в Украину с признаками вскрытия, которое делали на территории России. При осмотре оказалось, что некоторые внутренние органы - в частности, мозг, глазные яблоки и часть трахеи - отсутствовали.

Международный эксперт-патологоанатом, с которым общались журналисты, считает, что отсутствие этих органов может свидетельствовать, что россияне пытались скрыть, что смерть наступила в результате удушения.

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Смерть Виктории Рощиной в российском плену

10 октября отцу украинской журналистки, лауреата премии "Мужество в журналистике" 2022 года Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену, сообщили о ее смерти во время этапирования из Таганрога в Москву. Впоследствии информацию подтвердили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.

В мае 2024 года РФ впервые признала, что держит Викторию Рощину в плену.

Россия долго не возвращала Украине тело журналистки.

Тело журналистки Виктории Рощиной вернули в Украину еще в конце февраля, однако впервые публично об этом объявили 24 апреля.