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Новости Смерть Виктории Рощиной в плену РФ
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Россияне пытали украинскую журналистку Рощину, часть органов вынули, чтобы скрыть жестокие следы пыток, - Офис Генпрокурора

Тело Виктории Рощиной имеет признаки пыток.

На теле погибшей в российском плену украинской журналистки Виктории Рощиной обнаружили многочисленные признаки пыток и жестокого обращения, в частности ссадины и кровоизлияния на разных частях тела, сломанное ребро. Также эксперты увидели возможные признаки применения электротока.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Украинской правде" сообщил начальник Департамента войны Офиса генпрокурора Юрий Белоусов.

Телесные повреждения были нанесены при жизни. Поэтому высока вероятность, что к ней применялись пытки", - заявил Белоусов.

Также следственная группа, которая проводит расследование, сообщила, что тело привезли в Украину с признаками вскрытия, которое делали на территории России. При осмотре оказалось, что некоторые внутренние органы - в частности, мозг, глазные яблоки и часть трахеи - отсутствовали.

Международный эксперт-патологоанатом, с которым общались журналисты, считает, что отсутствие этих органов может свидетельствовать, что россияне пытались скрыть, что смерть наступила в результате удушения.

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Смерть Виктории Рощиной в российском плену

10 октября отцу украинской журналистки, лауреата премии "Мужество в журналистике" 2022 года Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену, сообщили о ее смерти во время этапирования из Таганрога в Москву. Впоследствии информацию подтвердили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.

В мае 2024 года РФ впервые признала, что держит Викторию Рощину в плену.

Россия долго не возвращала Украине тело журналистки.

Тело журналистки Виктории Рощиной вернули в Украину еще в конце февраля, однако впервые публично об этом объявили 24 апреля.

Автор: 

плен (2611) пытки (834) Белоусов Юрий (9) Офис Генпрокурора (2471) Рощина Виктория (24)


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Топ комментарии
+14
Зробить доклад в ООН , нехай друзі раши в ООН заткнуться
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29.04.2025 14:14
+14
Хто зробить ?
Зє-йло?
Дєрьмак?
Сибіга???
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29.04.2025 14:16
+14
Кацапи - це нація генетичних садистів.
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29.04.2025 14:22
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Правила форума Совет форумчан
Зробить доклад в ООН , нехай друзі раши в ООН заткнуться
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29.04.2025 14:14 Ответить
Хто зробить ?
Зє-йло?
Дєрьмак?
Сибіга???
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29.04.2025 14:16 Ответить
Там є Мельник . Він отримує заробітну плату в України . Правда усі соромливо промовчали, що його ЗЕ- влада призначила ще послом в шикарну Бразилію і він замість ООН просидів в Боазиліа , доки народ крик не подняв, що в ООН Україна ничого не робить . З посла його нещодавно звільнили. Але питання- покаран той хто це призначення зробив?
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29.04.2025 14:20 Ответить
Ви чули, щоб з моменту призначення ця слухняна бяшка скликала позачегове засідання, зробила заяву, хочаб через обстріли балістикою Кривого Рогу, Києва, Сум?
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29.04.2025 14:52 Ответить
Так, від Кислиці було більше толку для України
тому Ермак його і прибрав
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29.04.2025 14:53 Ответить
Те, що росіяне по звірячому катують українців, в Україні знають. ЦЬОГО НЕ ЗНАЮТЬ У СВІТІ, цього не знав папа римський, не знає Орбан, Фіцо, і Трамп зі своїми недоразвітими радниками

а також це мають знати усі кандидати на виборах у всіх країнах, щоб їм було що вкладати у свої програми
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29.04.2025 14:17 Ответить
насильство НЕ можна:

показувати,
писати,
розповідати,
навіть згадувати !
має бути суцільний блюр

бо насильство корьожить ніжні чувства байдужих

Героїні Слава !
Земля пухом мучениці...

.
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29.04.2025 14:28 Ответить
Той хто робить насільство і вигадав ці правила.
нехай роблять доклад при закритих дверях
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29.04.2025 14:32 Ответить
А хто їм це донесе , зелене лайно?
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29.04.2025 17:26 Ответить
Гірше скотів!
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29.04.2025 14:17 Ответить
кацап кримськотатарською означає різник

так що відома татарська приказка, що незваний кацап гірше татарина має глибокий сенс

.
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29.04.2025 14:31 Ответить
Є тактй ще совєєьський анекдот.
Приходять татари до йоськи сраліна і жаліються. Мовляв гевже ми такі погані, що про нас кажуть, незваний гість гірше татарина?
Йоська подумав і каже, жобре виправлю. Тепер будуть говорити, шо незваний гість краще татарина...
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29.04.2025 15:13 Ответить
Сподіваюся, Господь є, як і кара, яку він насилаю на вбивць, гвалтівників і садистів. Інакше сенсу у житті нема і саме життя - лише ітюзія. Про "горіть у пеклі" навіть не буду. Горіти мають до пекла і дорогою до нього.
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29.04.2025 14:17 Ответить
Якби Бог був, він би цього не допустив! Надія тільки на хоробрих хлопців та дівчат ЗСУ! Ні політики, ні лідери країн світу-нічого не зроблять, крім бла, бла, бла, занепокоїнь, та осуджень злочинів россії! 🤬
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29.04.2025 14:32 Ответить
Наш Бог це ЗСУ !
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29.04.2025 14:47 Ответить
😊 Трохи пробую бути адвокатом Господа. Чому Він мав би це не допустити? Адже Він дав людям, яких створив по образу і подобі своїх вільну аолю рлбити те, що їм хочеться. Го подь не буде запобігати злочинам, оскільки не забирає в людей те, що їм дав. Він змушує їх мислити і вибирати мвж добром і злом. Нацбільша кара - це коли Він залишає тих, єто відреклися від Нього без свого захисту від диявода, яаий власне і є тими нещастями, мкками дорогою до пекла і самим пеклом. Коли людина обирає крадіжку, "какую разніцу" і смішки замість розважливості, критичного мислення і тому подвбне аона і отримує те, що отримали спочатку ми, а тепер і американці. І люди повинні пройти через все це, щоб отримати імунітет від помилок і гріхів.
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29.04.2025 15:04 Ответить
Пи.Си. Уявляю, як Господь запобігає приходу Трампа, чи Зєлєнского до влади: заходить у кожну кчбінку і говорить кожному виборцю "нп голосуй за нього, бо буде біда!" А виборець, атеїст, нігвліст, чи комуніст у Бога не вврить. 😊 І посилає Його подалі. 😊 І що тоді? Б'юлетені палити, чи сіркою виборчі дільниці залити? 😊 Господь все- таки не фокусник. Тому методи Його інші - він просто залишає людей самих, щоб самі себе карали, коли не хочуть жити за Його заповідями.
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29.04.2025 15:24 Ответить
Кацапи - це нація генетичних садистів.
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29.04.2025 14:22 Ответить
Мене завжди дивувало, що у католиків і навіть в УГКЦ стоять лавки для молитв, щоб люди мали можливість спілкуватись з Богом, ав кацапський церкві для рабів сидіння не будували - нехай падають від знесилення.
даже в ісламі моляться на килимках
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29.04.2025 14:25 Ответить
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29.04.2025 14:23 Ответить
й ось з цими потворами нам треба домовлятися...
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29.04.2025 14:25 Ответить
А що мішає усіх кацапів не брати в полон а відразу настромлювати на палю. Це ж не люди і не звірі то й не підпадають під Женевську конвенцію
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29.04.2025 14:36 Ответить
що це нам дасть? в нас купа людей в полоні, яких на щось треба обмінювати..., а раптом серед потвор виявиться щось цінне, якийсь офіцер або кадирівець, це ж цінний матеріал, його не можна на палю, його можна повторно використати з користю...
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29.04.2025 17:00 Ответить
о господи.... абсолютне зло
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29.04.2025 14:25 Ответить
А що "Емністі Інтернешенал", не хотіла б стати на захист, подати до міжнародного суду з прав людини та покарати злочинців расєян?
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29.04.2025 14:26 Ответить
Я не можу підібрати слова та емоції про нелюдське поводження кацапських катів, стосовно українських цивільних та військових бранців. Усілякі гемнесті інтернешнл, ООН, Юнісеф, ОБСЄ, Черновий хрест стоять на боці кацапів, бо отримують від ху...ла гроші, за прикриття злочинів мордора! 🤬 щоб вони, вилупки всі здохли, на своїх болотах в страшних муках до 7-го покоління! Будьте прокляті на віка! Горіть в пеклі!
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29.04.2025 14:27 Ответить
Бог помер, принаймні так вважав Ніцше, якось довго я очікую на смерть Х-уйла, де ти Боже, вже разів 10 передивився фільм "Cмерть Сраліна", чи не пора?
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29.04.2025 14:29 Ответить
Я думаю, що його на Землі ніколи і не було, бо планета Земля, це чистилище для грішників, тому і кари ху.. лу нема і досі, за всі його криваві злочини за 25 років "царювання" на болотах!
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29.04.2025 14:36 Ответить
Це ще раз підтверджує що рашисти варвари 21 століття, їх треба тільки знищувати.
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29.04.2025 14:43 Ответить
 
 