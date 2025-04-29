Росіяни катували українську журналістку Рощину, частину органів вийняли, щоб приховати жорстокі сліди катувань, - Офіс Генпрокурора

На тілі загиблої в російському полоні української журналістки Вікторії Рощиної виявили численні ознаки катування та жорстокого поводження, зокрема садна та крововиливи на різних частинах тіла, зламане ребро. Також експерти побачили можливі ознаки застосування електроструму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Українській правді" повідомив начальник Департаменту війни Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов.

Тілесні ушкодження були спричинені за життя. Тому висока ймовірність, що до неї застосовувалось катування", - заявив Бєлоусов.

Також слідча група, яка проводить розслідування, повідомила, що тіло привезли в Україну з ознаками розтину, який робили на території Росії. Під час огляду виявилося, що деякі внутрішні органи - зокрема, мозок, очні яблука та частина трахеї - були відсутні.

Міжнародний експерт-патологоанатом, з яким спілкувалися журналісти, вважає, що відсутність цих органів може свідчити, що росіяни намагалися приховати, що смерть настала внаслідок задушення.

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Смерть Вікторії Рощиної у російському полоні

10 жовтня батьку української журналістки, лауреатки премії "Мужність у журналістиці" 2022 року Вікторії Рощиної, яка перебувала у російському полоні, повідомили про її смерть під час етапування з Таганрога до Москви. Згодом інформацію підтвердили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж.

У травні 2024 року РФ вперше визнала, що тримає Вікторію Рощину в полоні.

Росія довго не повертала Україні тіло журналістки.

Тіло журналістки Вікторії Рощиної повернули в Україну ще наприкінці лютого, однак вперше публічно про це оголосили 24 квітня.