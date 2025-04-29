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Новини Смерть Вікторії Рощиної у полоні РФ
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Росіяни катували українську журналістку Рощину, частину органів вийняли, щоб приховати жорстокі сліди катувань, - Офіс Генпрокурора

Тіло Вікторії Рощиної має ознаки катувань

На тілі загиблої в російському полоні української журналістки Вікторії Рощиної виявили численні ознаки катування та жорстокого поводження, зокрема садна та крововиливи на різних частинах тіла, зламане ребро. Також експерти побачили можливі ознаки застосування електроструму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Українській правді" повідомив начальник Департаменту війни Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов.

Тілесні ушкодження були спричинені за життя. Тому висока ймовірність, що до неї застосовувалось катування", - заявив Бєлоусов.

Також слідча група, яка проводить розслідування, повідомила, що тіло привезли в Україну з ознаками розтину, який робили на території Росії. Під час огляду виявилося, що деякі внутрішні органи - зокрема, мозок, очні яблука та частина трахеї - були відсутні.

Міжнародний експерт-патологоанатом, з яким спілкувалися журналісти, вважає, що відсутність цих органів може свідчити, що росіяни намагалися приховати, що смерть настала внаслідок задушення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фотовиставку, присвячену українським журналістам, які утримуються в російському полоні, відкрили у Європарламенті. ФОТО

Смерть Вікторії Рощиної у російському полоні

10 жовтня батьку української журналістки, лауреатки премії "Мужність у журналістиці" 2022 року Вікторії Рощиної, яка перебувала у російському полоні, повідомили про її смерть під час етапування з Таганрога до Москви. Згодом інформацію підтвердили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж.

У травні 2024 року РФ вперше визнала, що тримає Вікторію Рощину в полоні.

Росія довго не повертала Україні тіло журналістки.

Тіло журналістки Вікторії Рощиної повернули в Україну ще наприкінці лютого, однак вперше публічно про це оголосили 24 квітня.

Автор: 

полон (1563) катування (599) Бєлоусов Юрій (11) Офіс Генпрокурора (3253) Рощина Вікторія (24)


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Топ коментарі
+9
Зробить доклад в ООН , нехай друзі раши в ООН заткнуться
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29.04.2025 14:14
+9
Кацапи - це нація генетичних садистів.
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29.04.2025 14:22
+8
Хто зробить ?
Зє-йло?
Дєрьмак?
Сибіга???
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29.04.2025 14:16
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Зробить доклад в ООН , нехай друзі раши в ООН заткнуться
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29.04.2025 14:14 Відповісти
Хто зробить ?
Зє-йло?
Дєрьмак?
Сибіга???
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29.04.2025 14:16 Відповісти
Там є Мельник . Він отримує заробітну плату в України . Правда усі соромливо промовчали, що його ЗЕ- влада призначила ще послом в шикарну Бразилію і він замість ООН просидів в Боазиліа , доки народ крик не подняв, що в ООН Україна ничого не робить . З посла його нещодавно звільнили. Але питання- покаран той хто це призначення зробив?
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29.04.2025 14:20 Відповісти
Ви чули, щоб з моменту призначення ця слухняна бяшка скликала позачегове засідання, зробила заяву, хочаб через обстріли балістикою Кривого Рогу, Києва, Сум?
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29.04.2025 14:52 Відповісти
Так, від Кислиці було більше толку для України
тому Ермак його і прибрав
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29.04.2025 14:53 Відповісти
Те, що росіяне по звірячому катують українців, в Україні знають. ЦЬОГО НЕ ЗНАЮТЬ У СВІТІ, цього не знав папа римський, не знає Орбан, Фіцо, і Трамп зі своїми недоразвітими радниками

а також це мають знати усі кандидати на виборах у всіх країнах, щоб їм було що вкладати у свої програми
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29.04.2025 14:17 Відповісти
насильство НЕ можна:

показувати,
писати,
розповідати,
навіть згадувати !
має бути суцільний блюр

бо насильство корьожить ніжні чувства байдужих

Героїні Слава !
Земля пухом мучениці...

.
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29.04.2025 14:28 Відповісти
Той хто робить насільство і вигадав ці правила.
нехай роблять доклад при закритих дверях
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29.04.2025 14:32 Відповісти
Гірше скотів!
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29.04.2025 14:17 Відповісти
кацап кримськотатарською означає різник

так що відома татарська приказка, що незваний кацап гірше татарина має глибокий сенс

.
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29.04.2025 14:31 Відповісти
Сподіваюся, Господь є, як і кара, яку він насилаю на вбивць, гвалтівників і садистів. Інакше сенсу у житті нема і саме життя - лише ітюзія. Про "горіть у пеклі" навіть не буду. Горіти мають до пекла і дорогою до нього.
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29.04.2025 14:17 Відповісти
Якби Бог був, він би цього не допустив! Надія тільки на хоробрих хлопців та дівчат ЗСУ! Ні політики, ні лідери країн світу-нічого не зроблять, крім бла, бла, бла, занепокоїнь, та осуджень злочинів россії! 🤬
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29.04.2025 14:32 Відповісти
Наш Бог це ЗСУ !
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29.04.2025 14:47 Відповісти
😊 Трохи пробую бути адвокатом Господа. Чому Він мав би це не допустити? Адже Він дав людям, яких створив по образу і подобі своїх вільну аолю рлбити те, що їм хочеться. Го подь не буде запобігати злочинам, оскільки не забирає в людей те, що їм дав. Він змушує їх мислити і вибирати мвж добром і злом. Нацбільша кара - це коли Він залишає тих, єто відреклися від Нього без свого захисту від диявода, яаий власне і є тими нещастями, мкками дорогою до пекла і самим пеклом. Коли людина обирає крадіжку, "какую разніцу" і смішки замість розважливості, критичного мислення і тому подвбне аона і отримує те, що отримали спочатку ми, а тепер і американці. І люди повинні пройти через все це, щоб отримати імунітет від помилок і гріхів.
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29.04.2025 15:04 Відповісти
Кацапи - це нація генетичних садистів.
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29.04.2025 14:22 Відповісти
Мене завжди дивувало, що у католиків і навіть в УГКЦ стоять лавки для молитв, щоб люди мали можливість спілкуватись з Богом, ав кацапський церкві для рабів сидіння не будували - нехай падають від знесилення.
даже в ісламі моляться на килимках
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29.04.2025 14:25 Відповісти
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29.04.2025 14:23 Відповісти
й ось з цими потворами нам треба домовлятися...
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29.04.2025 14:25 Відповісти
А що мішає усіх кацапів не брати в полон а відразу настромлювати на палю. Це ж не люди і не звірі то й не підпадають під Женевську конвенцію
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29.04.2025 14:36 Відповісти
о господи.... абсолютне зло
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29.04.2025 14:25 Відповісти
А що "Емністі Інтернешенал", не хотіла б стати на захист, подати до міжнародного суду з прав людини та покарати злочинців расєян?
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29.04.2025 14:26 Відповісти
Я не можу підібрати слова та емоції про нелюдське поводження кацапських катів, стосовно українських цивільних та військових бранців. Усілякі гемнесті інтернешнл, ООН, Юнісеф, ОБСЄ, Черновий хрест стоять на боці кацапів, бо отримують від ху...ла гроші, за прикриття злочинів мордора! 🤬 щоб вони, вилупки всі здохли, на своїх болотах в страшних муках до 7-го покоління! Будьте прокляті на віка! Горіть в пеклі!
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29.04.2025 14:27 Відповісти
Бог помер, принаймні так вважав Ніцше, якось довго я очікую на смерть Х-уйла, де ти Боже, вже разів 10 передивився фільм "Cмерть Сраліна", чи не пора?
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29.04.2025 14:29 Відповісти
Я думаю, що його на Землі ніколи і не було, бо планета Земля, це чистилище для грішників, тому і кари ху.. лу нема і досі, за всі його криваві злочини за 25 років "царювання" на болотах!
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29.04.2025 14:36 Відповісти
Це ще раз підтверджує що рашисти варвари 21 століття, їх треба тільки знищувати.
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29.04.2025 14:43 Відповісти
 
 