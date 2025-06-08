У Росії існує мережа секретних спецтюрем для українських військовополонених, - правозахисник Полозов

Влада Росії створила систему секретних в'язниць для українських військовополонених.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише російське видання "Агентство", посилаючись на адвоката та співзасновника гуманітарної ініціативи "Пошук. Полон" Миколу Полозова.

Про існування секретних в'язниць дізналися випадково

За словами Полозова, правозахисники дізналися про існування секретних в'язниць на четвертому році війни випадково, з довідок про місця утримання військових ЗСУ, взятих у полон у Курській області та під Донецьком.

"У низці кримінальних справ стосовно військовополонених, які ми вели в судах, ми побачили довідки про те, де їх утримували", - пояснив правозахисник.

Зазвичай, як уточнює Полозов, військовополонених утримують у СІЗО чи у виправних колоніях. Але в одній зі справ правозахисники побачили "центр тимчасового тримання осіб, які були затримані за протидію СВО", розповів Полозов.

Він вважає, що саме про один із таких закладів йшлося у сюжеті телеканалу "Звезда", випущеному 2022 року (правозахисники знайшли сюжет після появи інформації про існування раніше невідомих "центрів утримання осіб, затриманих за протидію СВО"). Видання Міноборони РФ повідомляло, що "центр тимчасового утримання військовополонених ЗСУ" був розгорнутий на місці колишнього зерносховища. У відео не було уточнено, де саме цей центр.

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Скільки таких центрів у РФ

Таких центрів існує щонайменше п'ять, сказав "Агентству" Полозов.

"Як мінімум про три-чотири ми знаємо (за матеріалами справ), плюс є цей репортаж - це п'ятий. Наважуюся припустити, що їх може бути більше", - вважає правозахисник.

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Адреси таких центрів встановити неможливо

Юридичних адрес чи закупівель, за якими можна було б відстежити існування цих в'язниць, правозахисникам знайти не вдалося.

"Вони не входять до системи ФСВП, вони контролюються, мабуть, Міноборони та військовою поліцією. І звідти жодних відомостей ми подавали запити категорично не надають", - пояснив Полозов.

Чи відомо, скільки полонених утримується в таких центрах?

Скільки полонених перебувають у секретних в'язницях, невідомо, каже Полозов.

Визначити це неможливо зокрема тому, що у великій кількості справ військовополонених відсутня інформація про місця утримання, пояснив адвокат. Військовополонені, у справах яких правозахисники виявили інформацію про секретні в'язниці, наразі не повернулися до України.

Катування в секретних в'язницях

Полозов вважає, що в секретних в'язницях практикуються нелюдські умови утримання, про які розповідають українські військові, які повернулися з полону: "Це всі жахи російського полону, про які ми знаємо, - з тортурами, з сексуалізованим насильством".

У СІЗО, куди військовополонених поміщають у разі пред'явлення офіційних звинувачень, умови кращі, каже правозахисник.

Інший правозахисник, який займається захистом українських військовополонених, сказав "Агентству", що не чув про секретні в'язниці, але припустив, що може йтися про повторення ситуації, яка вже спостерігалася у 2022 році. Тоді на окупованих територіях з'являлися СІЗО для ув'язнених, які перевозилися із зони військових дій. Так з'явилося СІЗО №2 у Криму - спочатку про нього не було відомо, а потім інформація з'явилася.

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"Відмінність – масштаб, – каже Полозов. - Якщо там це були зроблені поспіхом катівні у підвалах, то тут це масштабовано до катівень, у яких можна утримувати сотні людей", - сказав Полозов.

Після закінчення війни практика секретних в'язниць може бути масштабована і на росіян, вважає Полозов.

Раніше повідомлялося, що 80% тіл з тієї кількості, які репатріюють із російських СІЗО і в’язниць, мають ознаки тортур.

Також журналісти ідентифікували чотирьох російських працівників Курського СІЗО №1, які катували українських військовополонених.

Україні відомо про щонайменше 300 місць, де країна-агресорка Росія утримує українських військовополонених та цивільних громадян.