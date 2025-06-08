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Новини Катування полонених у в’язницях РФ Секретні в’язниці для українських військовополонених в РФ
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У Росії існує мережа секретних спецтюрем для українських військовополонених, - правозахисник Полозов

Ознаки тортур мають 80% репатрійованих тіл із російських тюрем

Влада Росії створила систему секретних в'язниць для українських військовополонених.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише російське видання "Агентство", посилаючись на адвоката та співзасновника гуманітарної ініціативи "Пошук. Полон" Миколу Полозова.

Про існування секретних в'язниць дізналися випадково

За словами Полозова, правозахисники дізналися про існування секретних в'язниць на четвертому році війни випадково, з довідок про місця утримання військових ЗСУ, взятих у полон у Курській області та під Донецьком.

"У низці кримінальних справ стосовно військовополонених, які ми вели в судах, ми побачили довідки про те, де їх утримували", - пояснив правозахисник.

Зазвичай, як уточнює Полозов, військовополонених утримують у СІЗО чи у виправних колоніях. Але в одній зі справ правозахисники побачили "центр тимчасового тримання осіб, які були затримані за протидію СВО", розповів Полозов.

Він вважає, що саме про один із таких закладів йшлося у сюжеті телеканалу "Звезда", випущеному 2022 року (правозахисники знайшли сюжет після появи інформації про існування раніше невідомих "центрів утримання осіб, затриманих за протидію СВО"). Видання Міноборони РФ повідомляло, що "центр тимчасового утримання військовополонених ЗСУ" був розгорнутий на місці колишнього зерносховища. У відео не було уточнено, де саме цей центр.

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Скільки таких центрів у РФ

Таких центрів існує щонайменше п'ять, сказав "Агентству" Полозов.

"Як мінімум про три-чотири ми знаємо (за матеріалами справ), плюс є цей репортаж - це п'ятий. Наважуюся припустити, що їх може бути більше", - вважає правозахисник.

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Адреси таких центрів встановити неможливо

Юридичних адрес чи закупівель, за якими можна було б відстежити існування цих в'язниць, правозахисникам знайти не вдалося.

"Вони не входять до системи ФСВП, вони контролюються, мабуть, Міноборони та військовою поліцією. І звідти жодних відомостей ми подавали запити категорично не надають", - пояснив Полозов.

Чи відомо, скільки полонених утримується в таких центрах?

Скільки полонених перебувають у секретних в'язницях, невідомо, каже Полозов.

Визначити це неможливо зокрема тому, що у великій кількості справ військовополонених відсутня інформація про місця утримання, пояснив адвокат. Військовополонені, у справах яких правозахисники виявили інформацію про секретні в'язниці, наразі не повернулися до України.

Катування в  секретних в'язницях

Полозов вважає, що в секретних в'язницях практикуються нелюдські умови утримання, про які розповідають українські військові, які повернулися з полону: "Це всі жахи російського полону, про які ми знаємо, - з тортурами, з сексуалізованим насильством".

У СІЗО, куди військовополонених поміщають у разі пред'явлення офіційних звинувачень, умови кращі, каже правозахисник.

Інший правозахисник, який займається захистом українських військовополонених, сказав "Агентству", що не чув про секретні в'язниці, але припустив, що може йтися про повторення ситуації, яка вже спостерігалася у 2022 році. Тоді на окупованих територіях з'являлися СІЗО для ув'язнених, які перевозилися із зони військових дій. Так з'явилося СІЗО №2 у Криму - спочатку про нього не було відомо, а потім інформація з'явилася.

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"Відмінність – масштаб, – каже Полозов. - Якщо там це були зроблені поспіхом катівні у підвалах, то тут це масштабовано до катівень, у яких можна утримувати сотні людей", - сказав Полозов.

Після закінчення війни практика секретних в'язниць може бути масштабована і на росіян, вважає Полозов.

Раніше повідомлялося, що 80% тіл з тієї кількості, які репатріюють із російських СІЗО і в’язниць, мають ознаки тортур.

Також журналісти ідентифікували чотирьох російських працівників Курського СІЗО №1, які катували українських військовополонених.

Україні відомо про щонайменше 300 місць, де країна-агресорка Росія утримує українських військовополонених та цивільних громадян.

Автор: 

військовополонені (986) катування (608) росія (66070) в’язниця (442) Полозов Микола (366)


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Топ коментарі
+9
Ось Піськов верещить про тероризм , і Трамп щось там верещить
А ЧОМУ МЗС УКРАЇНИ НЕ ГОВОРИТЬ КОЖЕН ДЕНЬ ПРО РОЗСТРІЛИ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ ?
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08.06.2025 11:17 Відповісти
+8
Це новий концтабір ГУЛАГ2 для Українців, від прутіна+вальки пів стакана, на московії !!!
Трамп з венсом, про це, дуже добре знають, з доповідей керівників розвідки в США!!
Тому, вони і нічого не роблять, упродовж 130 днів проти прутіна і його оточення!! *******, їм за це, якісь «діли» пообіцяв, водитячи їм по губам…?!!
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08.06.2025 11:23 Відповісти
+8
Не устои Украина в 22, то концлагерями была бы заполнена вся страна. Московитские выродки должны получить ровно то, что они делают в концлагерях с людьми.
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08.06.2025 11:35 Відповісти
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Ось Піськов верещить про тероризм , і Трамп щось там верещить
А ЧОМУ МЗС УКРАЇНИ НЕ ГОВОРИТЬ КОЖЕН ДЕНЬ ПРО РОЗСТРІЛИ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ ?
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08.06.2025 11:17 Відповісти
Тому що т.за. "МЗС України" вже подали резюме лаврову. Всі їхні заяви такі щоб бува не обідить майбутній роботодавців...
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08.06.2025 11:23 Відповісти
Це новий концтабір ГУЛАГ2 для Українців, від прутіна+вальки пів стакана, на московії !!!
Трамп з венсом, про це, дуже добре знають, з доповідей керівників розвідки в США!!
Тому, вони і нічого не роблять, упродовж 130 днів проти прутіна і його оточення!! *******, їм за це, якісь «діли» пообіцяв, водитячи їм по губам…?!!
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08.06.2025 11:23 Відповісти
Навіть Маск про такі концтабори знати нічого не хоче!
Он, послав свого батька прославляти *****! Даю лінк і цитату:
"https://zn.ua/ukr/usa/batko-ilona-maska-pribuv-do-moskvi-na-forum-orhanizovanij-putinskim-ideolohom-oleksandrom-duhinim.html Еррол Маск, батько американського мільярдера Ілона Маска, прибув до Москви, щоб 9-10 взяти участь у форумі, який організував головний ідеолог ***** Дугін.

Про візит Маска-старшого 7 червня повідомили пропагандистські ресурси касапів. Під час спілкування з ними Еррол Маск вкотре висловив симпатії до ***** та повторив низку кремлівських наративів, включаючи міфи про "біолабораторії" в Україні та потребу "захисту російськомовного населення". Позиція Маска ідентична поглядам організаторів події. В інтерв'ю BBC та в подкастах він заявляв, що Україна - "склеєна країна", ставив під сумнів легітимність її державності та називав НАТО "провокатором війни". Окремо Маск-старший визнавав "право Росії" впливати на території суверенної України, якщо там проживають російськомовні".

більше - за силлю.
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08.06.2025 11:39 Відповісти
Мабуть, старого Маска, московіти «оболванівают», щоб той пішов в ОРДЛО, защіщать сруськай міф?? Очікуємо про нього, наступного некрологу з ОРДЛО … Начитається старий Маск отих толстоєвських та преступлєній і наказаній, і почне, старих жінок, з молотком переслідувати… сруськай міф, він такий, тільки в рай, на мордовію або колиму!!
Слава Україні!! Смерть московітам з *******!
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08.06.2025 12:14 Відповісти
Можливо, можливо.
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08.06.2025 11:33 Відповісти
А що каже Червоний хрест? Вони ж мають мати доступ до всіх полонених.
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08.06.2025 11:34 Відповісти
Сам Полозов ще не в еміграції? Ще працює на адвокатській ниві на мокші?

Бо Новіков і Фейгін (інші адвокати Наді-Пулі) вже емігрували... Навіть набули громадянство країни-перебування...
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08.06.2025 11:34 Відповісти
Не устои Украина в 22, то концлагерями была бы заполнена вся страна. Московитские выродки должны получить ровно то, что они делают в концлагерях с людьми.
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08.06.2025 11:35 Відповісти
Их пропагандоны это говорят в октрытую! Не только в блогах но и в эфире собственным ртом!!
Вот цитата - после "паБеды сво в эти областя исправительные лагеря построить и запустить туда нквд на несколько лет. Да пожосче © "
Расийский ПСЕВДО-народ это людожер! Они радуются насилию и хотят больше треша
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08.06.2025 12:19 Відповісти
А где эти все скандальные правдорубы и борцуны за все правильное из ООН ?
Где пресса? Где сенаторы и евродепутаты?!!
Украина спасает свой мирняк - демилитаризирует ракетоносцы-бомберы - вой и истерика из белого Жетлого дома! А тут - молчек..
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08.06.2025 12:17 Відповісти
Зе, де дзеркальна відповідь?
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08.06.2025 13:15 Відповісти
Дзеркало криве...
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08.06.2025 13:26 Відповісти
 
 