Комиссия ООН сообщила о пытках в РФ в отношении гражданских украинцев

Комиссия ООН по расследованиям заявила, что насильственные исчезновения украинцев в России и пытки являются преступлениями против человечности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Новый доклад комиссия ООН представила 19 марта в Женеве. В нем сказано, что большое количество мирных украинцев были задержаны либо на временно оккупированных территориях, либо после депортации в РФ. Впоследствии они подвергались пыткам и сексуальному насилию.

"Эти преступления были совершены в рамках широкомасштабного и систематического нападения на гражданское население и в соответствии с скоординированной государственной политикой", - говорится в докладе.

Отмечается, что представительство России в Женеве назвало эти заявления "политизированными и однобокими" и отказалось от комментариев. Ранее российское представительство отрицало пытки и жестокое обращение с военнопленными.

Председатель Комиссии Эрик Месе сообщил, что Россия не сообщила о местонахождении пропавших без вести людей, из-за чего украинские семьи столкнулись с "мучительной неопределенностью".

"Самые жестокие формы пыток применялись во время допросов, которые чаще всего проводились сотрудниками Федеральной службы безопасности и Следственного комитета Российской Федерации", - сказано в докладе комиссии ООН. Кроме того, были выявлены дополнительные случаи изнасилований и сексуального насилия над женщинами-заключенными.

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"Мы шокированы докладом, который разоблачает жестокое обращение России с пленными", - заявил в среду посол Великобритании Саймон Мэнли. В то же время представитель Эритреи (африканской страны-союзницы России) заявил, что содержание доклада построено на модели "предвзятости в отношении России".

Украина в свою очередь обратилась в Совет ООН по правам человека с просьбой продлить мандат Комиссии, решение по которому будет принято в апреле.