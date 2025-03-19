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Новости Пытки пленных в тюрьмах РФ Пытки украинцев в РФ
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Комиссия ООН сообщила о пытках в РФ в отношении гражданских украинцев

оон

Комиссия ООН по расследованиям заявила, что насильственные исчезновения украинцев в России и пытки являются преступлениями против человечности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Новый доклад комиссия ООН представила 19 марта в Женеве. В нем сказано, что большое количество мирных украинцев были задержаны либо на временно оккупированных территориях, либо после депортации в РФ. Впоследствии они подвергались пыткам и сексуальному насилию.

"Эти преступления были совершены в рамках широкомасштабного и систематического нападения на гражданское население и в соответствии с скоординированной государственной политикой", - говорится в докладе.

Отмечается, что представительство России в Женеве назвало эти заявления "политизированными и однобокими" и отказалось от комментариев. Ранее российское представительство отрицало пытки и жестокое обращение с военнопленными.

Председатель Комиссии Эрик Месе сообщил, что Россия не сообщила о местонахождении пропавших без вести людей, из-за чего украинские семьи столкнулись с "мучительной неопределенностью".

"Самые жестокие формы пыток применялись во время допросов, которые чаще всего проводились сотрудниками Федеральной службы безопасности и Следственного комитета Российской Федерации", - сказано в докладе комиссии ООН. Кроме того, были выявлены дополнительные случаи изнасилований и сексуального насилия над женщинами-заключенными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наша поддержка Украины является незыблемой, - десятки дипломатов покинули зал Совета ООН по правам человека во время выступления РФ

"Мы шокированы докладом, который разоблачает жестокое обращение России с пленными", - заявил в среду посол Великобритании Саймон Мэнли. В то же время представитель Эритреи (африканской страны-союзницы России) заявил, что содержание доклада построено на модели "предвзятости в отношении России".

Украина в свою очередь обратилась в Совет ООН по правам человека с просьбой продлить мандат Комиссии, решение по которому будет принято в апреле.

Автор: 

ООН (4163) пытки (833)


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Кертіс Ярвін (Curtis Yarvin) - американський письменник, блогер і політичний філософ, відомий своїми ідеями в рамках неореакційного руху (NRx). Він є засновником блогу "Unqualified Reservations", де розробив концепцію "неореакціонізму" та "катедралу" (The Cathedral) - термін, яким він описує взаємодію між медіа, університетами та бюрократією в США, яка, на його думку, формує НАЙШКІДЛИВІШУ (ДЛЯ ДЕРЖАВИ СИЛЬНОЇ АВТОРИТАРНОЇ) ліберальну ідеологію. Кастова ідея розшарування суспільства , подібна індійській,теж лежить в основі його філософії побудування нової сильної держави.

Як ви думаєте, що для нього українці , виживання держави котрих це - ДЕМОКРАТІЯ ТА СВОБОДА ТА ВІЛЬНІ ПЕРЕВИБОРИ ВЛАДИ
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19.03.2025 17:21 Ответить
Від кого Україні разом з Європою, котра ворог номер ОДИН й для ХУ й для МАГА , від кого їм чекати на підтримку та співчуття серед влади у США сьогодні?
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19.03.2025 17:23 Ответить
Надо же,у ООН голос прорезался.А вообще как можно ставить знак равенства между голосом Великобритании и Эритреи?
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19.03.2025 17:22 Ответить
Адміністрація Тампона із під шкурки вилізе щоб заблокувати.
Після того як за наказом рудого гівна було знищено зібрані США докази про викрадення 30 000 українських дітей роССією від них можна що завгодно чекати.
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19.03.2025 17:54 Ответить
ООН вийшла з летаргічного сну?
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19.03.2025 18:10 Ответить
а невиліковно хворий нарцис-барига Трумп й досі зовсім не проти "сайтісь гдє-та пасЄрєдінє" з кацапами-людожерами..
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19.03.2025 18:45 Ответить
 
 