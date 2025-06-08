Украина сталкивается с информационным давлением и попытками в одиночку диктовать параметры обменного процесса, - Буданов

Начало репатриационных мер по результатам переговоров в Стамбуле запланировано на следующую неделю, о чем уполномоченные лица были проинформированы еще 3 июня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"Мы тщательно придерживаемся договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Кого, когда и как менять - не должно быть чьим-то единоличным решением. Тщательная подготовка продолжается. Давление и манипуляции здесь недопустимы", - отметил Буданов.

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По словам главы ГУР, особенно цинично звучат попытки некоторых российских пропагандистов спекулировать на человеческом горе, к которому они сами же и причастны. Тем более, на великий праздник Троицы, который мы сегодня отмечаем.

Координационный штаб упорно работает над организацией обмена, который базируется на достигнутых договоренностях. И все наши Защитники и Защитницы, а также гражданские должны вернуться домой", - подчеркнул Буданов.

Как заверил руководитель ГУР, начало репатриационных мер по результатам переговоров в Стамбуле запланировано на следующую неделю, о чем уполномоченные лица были проинформированы еще во вторник. Все движется по плану, несмотря на грязную информационную игру врага.

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Что предшествовало?

Напомним, ранее Мединский обвинил Украину в якобы затягивании обмена пленными и телами погибших. Впоследствии в Коордштабе сообщили, что российская сторона передала списки, которые не соответствуют согласованному подходу.

Также Минобороны сообщало, что РФ хочет "переиграть" договоренности, достигнутые в Стамбуле.