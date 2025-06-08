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Новости Обмен пленными
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Украина сталкивается с информационным давлением и попытками в одиночку диктовать параметры обменного процесса, - Буданов

обмен пленными 6 мая

Начало репатриационных мер по результатам переговоров в Стамбуле запланировано на следующую неделю, о чем уполномоченные лица были проинформированы еще 3 июня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"Мы тщательно придерживаемся договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Кого, когда и как менять - не должно быть чьим-то единоличным решением. Тщательная подготовка продолжается. Давление и манипуляции здесь недопустимы", - отметил Буданов.

Также читайте: Российская сторона передала списки, которые не соответствуют согласованному подходу, - Коордштаб ответил на обвинения РФ в якобы срыве Украиной обмена

По словам главы ГУР, особенно цинично звучат попытки некоторых российских пропагандистов спекулировать на человеческом горе, к которому они сами же и причастны. Тем более, на великий праздник Троицы, который мы сегодня отмечаем.

Координационный штаб упорно работает над организацией обмена, который базируется на достигнутых договоренностях. И все наши Защитники и Защитницы, а также гражданские должны вернуться домой", - подчеркнул Буданов.

Как заверил руководитель ГУР, начало репатриационных мер по результатам переговоров в Стамбуле запланировано на следующую неделю, о чем уполномоченные лица были проинформированы еще во вторник. Все движется по плану, несмотря на грязную информационную игру врага.

Также читайте: В России существует сеть секретных спецтюрем для украинских военнопленных, - правозащитник Полозов

Что предшествовало?

Напомним, ранее Мединский обвинил Украину в якобы затягивании обмена пленными и телами погибших. Впоследствии в Коордштабе сообщили, что российская сторона передала списки, которые не соответствуют согласованному подходу.

Также Минобороны сообщало, что РФ хочет "переиграть" договоренности, достигнутые в Стамбуле.

Автор: 

Буданов Кирилл (459) военнопленные (1119) обмен (1425)


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Топ комментарии
+6
Гниды кацапские в своём репертуаре, давить тварюк, всех без разбора.
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08.06.2025 15:45 Ответить
+5
6000 мертвих - це 2-3 мільярди $ виплат. Ось чому не хочуть забирати, бо країна-банкрот не здатна за це розрахуватись. Що б там не розказували Буданги.
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08.06.2025 16:11 Ответить
+5
Брешуть. Кацапи живуть шоб брехати .
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08.06.2025 16:15 Ответить
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Гниды кацапские в своём репертуаре, давить тварюк, всех без разбора.
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08.06.2025 15:45 Ответить
то не треба було ," янелоху"знущатися над іноземними журналістами , обмежувати їх діяльність після звільнення Херсону
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08.06.2025 16:33 Ответить
а чому ніхто включно з Будановим не проговрюється про те, чому саме така велика значна кількість українських громадян знаходяться в заручниках, у ворожому полоні?
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08.06.2025 15:55 Ответить
Бо бусифіковані не воюють, а пливуть по течії і здаються в полон.

А у нас мало полонених - в основному з Донбасу. Оскільки рашисти отримують великі гроші за підписання контракту (до 50 тис. дол) і йдуть вмирати, а не здаватися в полон.
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08.06.2025 16:14 Ответить
А навіщо дохлому кацапу -до 50 тис.дол?
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08.06.2025 17:42 Ответить
Рашисти робитимуть усе, щоби розігравати "карту" полонених і обміну тілами загиблих на свою користь. Зокрема і для дискредитації організаторів таких обмінів з української сторони.
Та це і так зрозуміло. Бо інакше пітьма не може існувати в поточних умовах.

Тут пишуть, що (цитата): "за нанесение надписей "Миру - мир" в Петербурге поймали москвича.".
На це один з блогерів задав слушне риторичне питання (мова оригіналу): "Интересно, а лозунг « Война - Войне » разрешён ?"

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08.06.2025 15:57 Ответить
Кацапські пропагандисти спекулюють на темі небажання Зеленського приймати тіла загиблих воїнів. 6000 тіл це величезні гроші на виплати сім'ям. Я не люблю кацапських пропагандистів. Напевно вони брешуть.
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08.06.2025 16:01 Ответить
Це не великі виплати, якщо заявити, ще вони загинули не в бою. А на суди піде багато років і не всі зможуть довести те, що було на полі бою. Тому це не є головною причиною.
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08.06.2025 16:11 Ответить
Якщо ракетою накрило в казармі, то виплати не гідний? Маячня. Солдат загинув - виплата сім'ї. Потім міністерство може звернутися до суду.
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08.06.2025 16:18 Ответить
Якщо виплачувати гробові, то владі не буде чого красти. А героїв вони ще на вулиці наловлять.
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08.06.2025 17:02 Ответить
Брешуть. Кацапи живуть шоб брехати .
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08.06.2025 16:15 Ответить
6000 мертвих - це 2-3 мільярди $ виплат. Ось чому не хочуть забирати, бо країна-банкрот не здатна за це розрахуватись. Що б там не розказували Буданги.
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08.06.2025 16:11 Ответить
Вот и ветеран говорит думает так же.https://www.youtube.com/watch?v=_tJDys3O2l0
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08.06.2025 16:16 Ответить
Ботяря, чому вас одна методичка на весь інтернет? Скажи куратору хай креативніше працює.
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08.06.2025 16:16 Ответить
Будеш розказувати, що насправді є такі гроші зараз і їх з задоволенням виплатять? Не сміши, овоч.
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08.06.2025 16:21 Ответить
Так зараз не обмін, вам віддають зараз 1200 тіл, НЕ МІНАЮТЬ ВІДДАЮТЬ!!!, чому Україна не забирає загиблих захисників???
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08.06.2025 17:14 Ответить
Які ще параметри потрібні Буданову? Міняй, як виходить. Ізраїль, приклад якого ********** приводити всі наші "патріоти", міняє своїх громадян 1 до 1000 і не париться ні над якими параметрами.
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08.06.2025 17:15 Ответить
"Україна стикається з інформаційним тиском".
Чим зайняті мосійчук-раєвская, міша подоляк та цілий зомбімарафон? Яка агенція поширює потрібну Україні інформацію на Захід? Якою мовою?
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08.06.2025 17:26 Ответить
 
 