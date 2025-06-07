РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9815 посетителей онлайн
Новости
680 5

Мединский обвинил Украину в якобы затягивании обмена пленными и телами погибших

Владимир Мединский

Российская сторона обвинила Украину в якобы затягивании процесса обмена пленными и телами погибших военных.

Как отмечает Цензор.НЕТ, с таким обвинением выступил глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.

Он также уверяет, что российская сторона уже якобы направила первую партию "с 1212 замороженными телами солдат ВСУ в рефрижераторах в район обмена. Другие на подходе".

Кроме того, Мединский отметил, что Россия якобы передала Украине первый список из 640 военнопленных, категорий "раненые, тяжелобольные и молодежь" с тем, чтобы начать обмен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На выходных состоится обмен пленными, - Зеленский

"Украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок и прием тел, и обмен военнопленными", - убеждает Мединский.

Ранее в Коордштабе заявили, что РФ манипулирует темой репатриации тел павших защитников Украины в рамках договоренностей в Стамбуле.

Автор: 

военнопленные (1116) обмен (1422) Мединский Владимир (13)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Медицинський звинуватив Україну
показать весь комментарий
07.06.2025 14:19 Ответить
кацап тільки відкриває пащеку- звідти вже несеться брехня. треба на міжнародному рівні прийняти закон, що кацапи завжди брешуть. по замовчуванню
показать весь комментарий
07.06.2025 14:21 Ответить
Чому мовчить наша сторона?
показать весь комментарий
07.06.2025 14:28 Ответить
Це він мабуть, про льдчиКав, отого, Збито російський винищувач Су-35 на Курському напрямку Джерело: https://censor.net/ua/n3556647
Так вони самі ж, не бажали в московію, і полетіли в Україну, а «дружескай агонь московитів», перешкодив!!??!
показать весь комментарий
07.06.2025 14:28 Ответить
мединський .це що за куєта ?
показать весь комментарий
07.06.2025 14:42 Ответить
 
 