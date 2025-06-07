Мединский обвинил Украину в якобы затягивании обмена пленными и телами погибших

Российская сторона обвинила Украину в якобы затягивании процесса обмена пленными и телами погибших военных.

Как отмечает Цензор.НЕТ, с таким обвинением выступил глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.

Он также уверяет, что российская сторона уже якобы направила первую партию "с 1212 замороженными телами солдат ВСУ в рефрижераторах в район обмена. Другие на подходе".

Кроме того, Мединский отметил, что Россия якобы передала Украине первый список из 640 военнопленных, категорий "раненые, тяжелобольные и молодежь" с тем, чтобы начать обмен.

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"Украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок и прием тел, и обмен военнопленными", - убеждает Мединский.

Ранее в Коордштабе заявили, что РФ манипулирует темой репатриации тел павших защитников Украины в рамках договоренностей в Стамбуле.