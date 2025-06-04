На выходных состоится обмен пленными, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что 7 и 8 июня возможен обмен военнопленными между Украиной и РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

4 июня Украина и Россия провели консультации по обмену военнопленными. Об обмене договорились во время 2 раунда переговоров в Стамбуле 2 июня.

"Российская сторона сообщила, что сможет передать 500 украинских военных из условленной тысячи. Украинская сторона готова к обмену соответствующим количеством. Однако списки мы еще не получили, что вызывает беспокойство. В отличие от предыдущих переговоров в Стамбуле (16 мая. - Ред.), на этот раз мы договорились об их предварительном предоставлении. Россияне уверяли, что списки будут переданы заранее, но до сих пор их нет, что свидетельствует о новых задержках", - сказал глава государства.

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Также Зеленский сообщил о договоренностях по обмену телами. По его словам, Украине известно, что Россия идентифицировала лишь 15-20% погибших, которые находятся в ее распоряжении.

"Стороны договорились обеспечить точную идентификацию, ведь Украина не спекулирует на теме своих военных, как погибших, так и живых. Важно получить именно украинские тела, а не российских военных, от которых Москва хочет избавиться - такие случаи уже случались", - добавил он.

После завершения обмена пленными начнется подготовка к обмену телами, подытожил президент.

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