На вихідних відбудеться обмін полоненими, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що 7 та 8 червня можливий обмін військовополоненими між Україною та РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

4 червня Україна та Росія провели консультації щодо обміну військовополоненими. Про обмін домовились під час 2 раунду переговорів у Стамбулі 2 червня.

"Російська сторона повідомила, що зможе передати 500 українських військових із домовленої тисячі. Українська сторона готова до обміну відповідною кількістю. Однак списки ми ще не отримали, що викликає занепокоєння. На відміну від попередніх переговорів у Стамбулі (16 травня. - Ред.), цього разу ми домовилися про їхнє попереднє надання. Росіяни запевняли, що списки будуть передані заздалегідь, але досі їх немає, що свідчить про нові затримки", - сказав глава держави.

Читайте: Україні відомо про 300 місць, де РФ утримує українських військовополонених та цивільних, - Коордштаб

Також Зеленський повідомив про домовленості щодо обміну тілами. За його словами, Україні відомо, що Росія ідентифікувала лише 15–20% загиблих, які перебувають у її розпорядженні.

"Сторони домовилися забезпечити точну ідентифікацію, адже Україна не спекулює на темі своїх військових, як загиблих, так і живих. Важливо отримати саме українські тіла, а не російських військових, яких Москва хоче позбутися - такі випадки вже траплялися", - додав він.

Після завершення обміну полоненими розпочнеться підготовка до обміну тілами, підсумував президент.

Читайте: Україна та РФ домовилися про обмін усіма важкопораненими військовополоненими та особами віком до 25 років, - Умєров