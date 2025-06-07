Мединський звинуватив Україну в нібито затягуванні обміну полоненими і тілами загиблих

Російська сторона звинуватила Україну у нібито затягуванні процесу обміну полоненими та тілами загиблих військових.

Як зазначає Цензор.НЕТ, з таким звинуваченням виступив голова російської делегації на перемовинах з Україною Володимир Мединський.

Він також запевняє, що російська сторона вже начебто направила першу партію "із 1212 замороженими тілам солдатів ЗСУ в рефрижераторах у район обміну. Інші на підході".

Крім того, Мединський зауважив, що Росія нібито передала Україні перший список із 640 військовополонених, категорій "поранені, тяжкохворі та молодь" з тим, щоб розпочати обмін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На вихідних відбудеться обмін полоненими, - Зеленський

"Українська сторона несподівано перенесла на невизначений термін і приймання тіл та обмін військовополоненими", - переконує Мединський.

Раніше в Коордштабі заявили, що РФ маніпулює темою репатріації тіл полеглих захисників України у межах домовленостей у Стамбулі.