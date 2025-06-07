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Мединський звинуватив Україну в нібито затягуванні обміну полоненими і тілами загиблих

Володимир Мединський

Російська сторона звинуватила Україну у нібито затягуванні процесу обміну полоненими та тілами загиблих військових.

Як зазначає Цензор.НЕТ, з таким звинуваченням виступив голова російської делегації на перемовинах з Україною Володимир Мединський.

Він також запевняє, що російська сторона вже начебто направила першу партію "із 1212 замороженими тілам солдатів ЗСУ в рефрижераторах у район обміну. Інші на підході".

Крім того, Мединський зауважив, що Росія нібито передала Україні перший список із 640 військовополонених, категорій "поранені, тяжкохворі та молодь" з тим, щоб розпочати обмін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На вихідних відбудеться обмін полоненими, - Зеленський

"Українська сторона несподівано перенесла на невизначений термін і приймання тіл та обмін військовополоненими", - переконує Мединський.

Раніше в Коордштабі заявили, що РФ маніпулює темою репатріації тіл полеглих захисників України у межах домовленостей у Стамбулі.

Автор: 

військовополонені (983) обмін (1204) Мединський Володимир (14)


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Медицинський звинуватив Україну
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07.06.2025 14:19 Відповісти
кацап тільки відкриває пащеку- звідти вже несеться брехня. треба на міжнародному рівні прийняти закон, що кацапи завжди брешуть. по замовчуванню
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07.06.2025 14:21 Відповісти
Чому мовчить наша сторона?
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07.06.2025 14:28 Відповісти
Це він мабуть, про льдчиКав, отого, Збито російський винищувач Су-35 на Курському напрямку Джерело: https://censor.net/ua/n3556647
Так вони самі ж, не бажали в московію, і полетіли в Україну, а «дружескай агонь московитів», перешкодив!!??!
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07.06.2025 14:28 Відповісти
мединський .це що за куєта ?
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07.06.2025 14:42 Відповісти
Орки крутять іпсошку про 6.000 тіл загиблих ЗСУ. Наших(?) дегенератів задіяли як корисних дурників...
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07.06.2025 15:01 Відповісти
Чому кацапня постійно ********** Україну до виправдовувань? Чому немає інформатаки на кацапню. Звинувачувати їх можна у всіх гріхах 24/7. Де креатив? На тєлємарахвоні?
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07.06.2025 16:18 Відповісти
 
 