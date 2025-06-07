Российская сторона передала списки, не соответствующие согласованному подходу, - Коордштаб ответил на обвинения РФ в якобы срыве Украиной обмена
Сегодняшние заявления российской стороны не соответствуют действительности и предыдущим договоренностям ни по обмену пленных, ни по репатриации тел.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
Как отмечается, в течение последней недели команды с обеих сторон вели работу в двух направлениях - репатриации тел погибших военнослужащих и обмена пленных.
"По обмену пленных. Украина подала списки на обмен, сформированные в соответствии с четко определенными категориями, согласованными во время переговоров в Стамбуле: тяжело раненые, тяжелобольные - по формуле "всех на всех", а также молодые военнослужащие. Российская сторона передала другие списки, не соответствующие согласованному подходу. Украина предоставила соответствующие комментарии, и сейчас следующий шаг ожидается от российской стороны", - говорится в сообщении.
Относительно репатриации тел, как отмечается, действительно была достигнута договоренность. Дата не была согласована.
"Вместо последовательного выполнения оговоренного алгоритма, российская сторона прибегла к односторонним действиям, которые не были согласованы в рамках совместного процесса.
К сожалению, вместо конструктивного диалога мы снова сталкиваемся с манипуляциями и попытками использовать чувствительные гуманитарные темы в информационных целях. Мы заинтересованы в реальном результате - в возвращении наших пленных и тел погибших, и готовы работать для этого дальше в рамках согласованных рамок.
Призываем российскую сторону прекратить грязные игры и вернуться к конструктивной работе, для возвращения людей в обе стороны и четко выполнить договоренность в ближайшие дни", - отмечают в штабе.
Напомним, ранее Мединский обвинил Украину в якобы затягивании обмена пленными и телами погибших.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Далі потім домовляйтеся.
https://www.unian.ua/society/skolko-platyat-za-pogibshego-v-ukraine-i-kak-poluchit-vyplaty-12797358.html Скільки виплачують за загиблого солдата в Україні
Скільки платять за загиблого в Україні - залежить від обставин загибелі солдата. Якщо військовий загинув через бойові дії на фронті, то виплата становить 15 мільйонів гривень. Якщо ж загибель військовослужбовця настала не через бойові дії, то рідні отримають 750 прожиткових мінімумів. На даний момент це 2 мільйони 710 тисяч гривень.
Ось вам і відповідь.
З виплатами вже самі розберетеся.
нєнє! зе!гніда не винуватий! і зе!скумбрія, те ж не винувата!
афиканці, європейці, байден/трамп....
всі винуваті!
зе!лідар, головний лідар!
Дата в списках не та і тому не прийняли?
бидлом , так як це стадо дикої худоби не сприймають нормального
язика украінців і людських відносин!!