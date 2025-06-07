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Новости Обмен пленными
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Российская сторона передала списки, не соответствующие согласованному подходу, - Коордштаб ответил на обвинения РФ в якобы срыве Украиной обмена

репатриация тел погибших

Сегодняшние заявления российской стороны не соответствуют действительности и предыдущим договоренностям ни по обмену пленных, ни по репатриации тел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Как отмечается, в течение последней недели команды с обеих сторон вели работу в двух направлениях - репатриации тел погибших военнослужащих и обмена пленных.

"По обмену пленных. Украина подала списки на обмен, сформированные в соответствии с четко определенными категориями, согласованными во время переговоров в Стамбуле: тяжело раненые, тяжелобольные - по формуле "всех на всех", а также молодые военнослужащие. Российская сторона передала другие списки, не соответствующие согласованному подходу. Украина предоставила соответствующие комментарии, и сейчас следующий шаг ожидается от российской стороны", - говорится в сообщении.

Относительно репатриации тел, как отмечается, действительно была достигнута договоренность. Дата не была согласована.

"Вместо последовательного выполнения оговоренного алгоритма, российская сторона прибегла к односторонним действиям, которые не были согласованы в рамках совместного процесса.

К сожалению, вместо конструктивного диалога мы снова сталкиваемся с манипуляциями и попытками использовать чувствительные гуманитарные темы в информационных целях. Мы заинтересованы в реальном результате - в возвращении наших пленных и тел погибших, и готовы работать для этого дальше в рамках согласованных рамок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ манипулирует темой репатриации тел павших защитников Украины в рамках договоренностей в Стамбуле, - Коордштаб

Призываем российскую сторону прекратить грязные игры и вернуться к конструктивной работе, для возвращения людей в обе стороны и четко выполнить договоренность в ближайшие дни", - отмечают в штабе.

Напомним, ранее Мединский обвинил Украину в якобы затягивании обмена пленными и телами погибших.

Автор: 

военнопленные (1116) обмен (1422) потери (4430) Координационный штаб (23)


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Топ комментарии
+5
Ця **** держава не повинна існувати ні на карті, ні в природі. І її підлий, смердючий народєц також!
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07.06.2025 15:34 Ответить
+4
всі ж зрозуміли?винуваті всі! всі до одного!
нєнє! зе!гніда не винуватий! і зе!скумбрія, те ж не винувата!
афиканці, європейці, байден/трамп....
всі винуваті!
зе!лідар, головний лідар!
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07.06.2025 15:29 Ответить
+3
То яскравий приклад для всіх, хто хоче домовлятися з кацапами. Отто фон Бісмарк залишив для иаких детальне резюме: «договір із Росією не вартий того паперу, на якому написаний». Але хто такий "залізний канцлер" і творець ******** Німеччини фон Бісмарк для зачарованих пропагандою неуків?
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07.06.2025 15:25 Ответить
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07.06.2025 15:20 Ответить
Московіти, як історично традиційно, САМІ НАГАДИЛИ, а тепер, за їх традицією, шукають винних!?!?
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07.06.2025 15:25 Ответить
То яскравий приклад для всіх, хто хоче домовлятися з кацапами. Отто фон Бісмарк залишив для иаких детальне резюме: «договір із Росією не вартий того паперу, на якому написаний». Але хто такий "залізний канцлер" і творець ******** Німеччини фон Бісмарк для зачарованих пропагандою неуків?
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07.06.2025 15:25 Ответить
Не російська а монголо-татарська сторона. *****,дєрьмак навіть не розуміє як зорієнтуватися в інформпросторі. Це продюсер? Це ху#ня.
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07.06.2025 15:29 Ответить
Тіла то заберіть, вони там на кордон привезли 1212 тіл і чекають.

Далі потім домовляйтеся.
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07.06.2025 15:29 Ответить
Так а платить родственникам погибших придется
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07.06.2025 15:33 Ответить
А хто сказав, що їх сучі трупіки довезуть до родичів? Утилізують десь по дорозі половину точно.
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07.06.2025 15:36 Ответить
...вели роботу у двох напрямках - репатріації тіл загиблих військовослужбовців та обміну полонених.

https://www.unian.ua/society/skolko-platyat-za-pogibshego-v-ukraine-i-kak-poluchit-vyplaty-12797358.html Скільки виплачують за загиблого солдата в Україні
Скільки платять за загиблого в Україні - залежить від обставин загибелі солдата. Якщо військовий загинув через бойові дії на фронті, то виплата становить 15 мільйонів гривень. Якщо ж загибель військовослужбовця настала не через бойові дії, то рідні отримають 750 прожиткових мінімумів. На даний момент це 2 мільйони 710 тисяч гривень.

Ось вам і відповідь.
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07.06.2025 15:43 Ответить
Та навіть якщо не платити, по-людськи забрати, Я про це.

З виплатами вже самі розберетеся.
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07.06.2025 15:54 Ответить
всі ж зрозуміли?винуваті всі! всі до одного!
нєнє! зе!гніда не винуватий! і зе!скумбрія, те ж не винувата!
афиканці, європейці, байден/трамп....
всі винуваті!
зе!лідар, головний лідар!
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07.06.2025 15:29 Ответить
Ця **** держава не повинна існувати ні на карті, ні в природі. І її підлий, смердючий народєц також!
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07.06.2025 15:34 Ответить
Усі патріоти залишаться в Московії в полоні. Вони визволять тільки різний непотріб .
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07.06.2025 15:54 Ответить
"Щодо репатріації тіл, як зазначається, справді була досягнута домовленість. Дата не була узгоджена".
Дата в списках не та і тому не прийняли?
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07.06.2025 15:56 Ответить
Має бути 6 тис тіл.
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07.06.2025 16:28 Ответить
Дуже важко мати справу з конченими алкашами і кацапським
бидлом , так як це стадо дикої худоби не сприймають нормального
язика украінців і людських відносин!!
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07.06.2025 16:22 Ответить
 
 