Российская сторона передала списки, не соответствующие согласованному подходу, - Коордштаб ответил на обвинения РФ в якобы срыве Украиной обмена

Сегодняшние заявления российской стороны не соответствуют действительности и предыдущим договоренностям ни по обмену пленных, ни по репатриации тел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Как отмечается, в течение последней недели команды с обеих сторон вели работу в двух направлениях - репатриации тел погибших военнослужащих и обмена пленных.

"По обмену пленных. Украина подала списки на обмен, сформированные в соответствии с четко определенными категориями, согласованными во время переговоров в Стамбуле: тяжело раненые, тяжелобольные - по формуле "всех на всех", а также молодые военнослужащие. Российская сторона передала другие списки, не соответствующие согласованному подходу. Украина предоставила соответствующие комментарии, и сейчас следующий шаг ожидается от российской стороны", - говорится в сообщении.

Относительно репатриации тел, как отмечается, действительно была достигнута договоренность. Дата не была согласована.

"Вместо последовательного выполнения оговоренного алгоритма, российская сторона прибегла к односторонним действиям, которые не были согласованы в рамках совместного процесса.

К сожалению, вместо конструктивного диалога мы снова сталкиваемся с манипуляциями и попытками использовать чувствительные гуманитарные темы в информационных целях. Мы заинтересованы в реальном результате - в возвращении наших пленных и тел погибших, и готовы работать для этого дальше в рамках согласованных рамок.

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Призываем российскую сторону прекратить грязные игры и вернуться к конструктивной работе, для возвращения людей в обе стороны и четко выполнить договоренность в ближайшие дни", - отмечают в штабе.

Напомним, ранее Мединский обвинил Украину в якобы затягивании обмена пленными и телами погибших.