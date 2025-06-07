Російська сторона передала списки, які не відповідають узгодженому підходу, - Коордштаб відповів на звинувачення РФ у нібито зриві Україною обміну

Сьогоднішні заяви російської сторони, не відповідають дійсності та попереднім домовленостям ані щодо обміну полонених, ані щодо репатріації тіл.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Як зазначається, упродовж останнього тижня команди з обох боків вели роботу у двох напрямках - репатріації тіл загиблих військовослужбовців та обміну полонених.

"Щодо обміну полонених - Україна подала списки на обмін, сформовані відповідно до чітко визначених категорій, погоджених під час перемовин у Стамбулі: тяжко поранені, тяжко хворі, за формулою "всіх на всіх", а також молоді військовослужбовці. Російська сторона передала інші списки, які не відповідають узгодженому підходу. Україна надала відповідні коментарі, і наразі наступний крок очікується від російської сторони", - йдеться у повідомленні.

Щодо репатріації тіл, як зазначається, справді була досягнута домовленість. Дата не була узгоджена.

"Натомість замість послідовного виконання домовленого алгоритму, російська сторона вдалася до односторонніх дій, які не були погоджені в рамках спільного процесу.

На жаль, замість конструктивного діалогу ми знову стикаємося з маніпуляціями і спробами використати чутливі гуманітарні теми в інформаційних цілях. Ми зацікавлені в реальному результаті - у поверненні наших полонених і тіл загиблих, і готові працювати для цього далі в межах узгоджених рамок.

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Закликаємо російську сторону припинити брудні ігри та повернутися до конструктивної роботи, задля повернення людей в обидві сторони та чітко виконати домовленість в найближчі дні", - наголошують у штабі.

Нагадаємо, раніше Мединський звинуватив Україну в нібито затягуванні обміну полоненими і тілами загиблих.