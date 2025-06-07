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Новини Обмін полоненими
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Російська сторона передала списки, які не відповідають узгодженому підходу, - Коордштаб відповів на звинувачення РФ у нібито зриві Україною обміну

Обмін полоненими 24 травня

Сьогоднішні заяви російської сторони, не відповідають дійсності та попереднім домовленостям ані щодо обміну полонених, ані щодо репатріації тіл.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Як зазначається, упродовж останнього тижня команди з обох боків вели роботу у двох напрямках - репатріації тіл загиблих військовослужбовців та обміну полонених.

"Щодо обміну полонених - Україна подала списки на обмін, сформовані відповідно до чітко визначених категорій, погоджених під час перемовин у Стамбулі: тяжко поранені, тяжко хворі, за формулою "всіх на всіх", а також молоді військовослужбовці. Російська сторона передала інші списки, які не відповідають узгодженому підходу. Україна надала відповідні коментарі, і наразі наступний крок очікується від російської сторони", - йдеться у повідомленні.

Щодо репатріації тіл, як зазначається, справді була досягнута домовленість. Дата  не була узгоджена.

"Натомість замість послідовного виконання домовленого алгоритму, російська сторона вдалася до односторонніх дій, які не були погоджені в рамках спільного процесу.

На жаль, замість конструктивного діалогу ми знову стикаємося з маніпуляціями і спробами використати чутливі гуманітарні теми в інформаційних цілях. Ми зацікавлені в реальному результаті - у поверненні наших полонених і тіл загиблих, і готові працювати для цього далі в межах узгоджених рамок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ маніпулює темою репатріації тіл полеглих захисників України у межах домовленостей у Стамбулі, - Коордштаб

Закликаємо російську сторону припинити брудні ігри та повернутися до конструктивної роботи, задля повернення людей в обидві сторони та чітко виконати домовленість в найближчі дні", - наголошують у штабі.

Нагадаємо, раніше Мединський звинуватив Україну в нібито затягуванні обміну полоненими і тілами загиблих.

Автор: 

військовополонені (983) обмін (1204) втрати (4445) Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (23)


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Топ коментарі
+4
всі ж зрозуміли?винуваті всі! всі до одного!
нєнє! зе!гніда не винуватий! і зе!скумбрія, те ж не винувата!
афиканці, європейці, байден/трамп....
всі винуваті!
зе!лідар, головний лідар!
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07.06.2025 15:29 Відповісти
+3
То яскравий приклад для всіх, хто хоче домовлятися з кацапами. Отто фон Бісмарк залишив для иаких детальне резюме: «договір із Росією не вартий того паперу, на якому написаний». Але хто такий "залізний канцлер" і творець ******** Німеччини фон Бісмарк для зачарованих пропагандою неуків?
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07.06.2025 15:25 Відповісти
+3
Ця **** держава не повинна існувати ні на карті, ні в природі. І її підлий, смердючий народєц також!
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07.06.2025 15:34 Відповісти
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07.06.2025 15:20 Відповісти
Московіти, як історично традиційно, САМІ НАГАДИЛИ, а тепер, за їх традицією, шукають винних!?!?
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07.06.2025 15:25 Відповісти
То яскравий приклад для всіх, хто хоче домовлятися з кацапами. Отто фон Бісмарк залишив для иаких детальне резюме: «договір із Росією не вартий того паперу, на якому написаний». Але хто такий "залізний канцлер" і творець ******** Німеччини фон Бісмарк для зачарованих пропагандою неуків?
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07.06.2025 15:25 Відповісти
Не російська а монголо-татарська сторона. *****,дєрьмак навіть не розуміє як зорієнтуватися в інформпросторі. Це продюсер? Це ху#ня.
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07.06.2025 15:29 Відповісти
Тіла то заберіть, вони там на кордон привезли 1212 тіл і чекають.

Далі потім домовляйтеся.
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07.06.2025 15:29 Відповісти
Так а платить родственникам погибших придется
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07.06.2025 15:33 Відповісти
А хто сказав, що їх сучі трупіки довезуть до родичів? Утилізують десь по дорозі половину точно.
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07.06.2025 15:36 Відповісти
...вели роботу у двох напрямках - репатріації тіл загиблих військовослужбовців та обміну полонених.

https://www.unian.ua/society/skolko-platyat-za-pogibshego-v-ukraine-i-kak-poluchit-vyplaty-12797358.html Скільки виплачують за загиблого солдата в Україні
Скільки платять за загиблого в Україні - залежить від обставин загибелі солдата. Якщо військовий загинув через бойові дії на фронті, то виплата становить 15 мільйонів гривень. Якщо ж загибель військовослужбовця настала не через бойові дії, то рідні отримають 750 прожиткових мінімумів. На даний момент це 2 мільйони 710 тисяч гривень.

Ось вам і відповідь.
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07.06.2025 15:43 Відповісти
Та навіть якщо не платити, по-людськи забрати, Я про це.

З виплатами вже самі розберетеся.
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07.06.2025 15:54 Відповісти
всі ж зрозуміли?винуваті всі! всі до одного!
нєнє! зе!гніда не винуватий! і зе!скумбрія, те ж не винувата!
афиканці, європейці, байден/трамп....
всі винуваті!
зе!лідар, головний лідар!
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07.06.2025 15:29 Відповісти
Ця **** держава не повинна існувати ні на карті, ні в природі. І її підлий, смердючий народєц також!
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07.06.2025 15:34 Відповісти
Усі патріоти залишаться в Московії в полоні. Вони визволять тільки різний непотріб .
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07.06.2025 15:54 Відповісти
"Щодо репатріації тіл, як зазначається, справді була досягнута домовленість. Дата не була узгоджена".
Дата в списках не та і тому не прийняли?
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07.06.2025 15:56 Відповісти
 
 