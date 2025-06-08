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Новини Обмін полоненими
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Україна стикається з інформаційним тиском і спробами одноосібно диктувати параметри обмінного процесу, - Буданов

обмін полоненими 6 травня

Початок репатріаційних заходів за результатами перемовин у Стамбулі заплановано на наступний тиждень, про що уповноважені особи були проінформовані ще 3 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

"Ми ретельно дотримуємося домовленостей, досягнутих у Стамбулі. Кого, коли і як міняти – не має бути чиїмось одноосібним рішенням. Ретельна підготовка триває. Тиск і маніпуляції тут неприпустимі", - зазначив Буданов.

Також читайте: Російська сторона передала списки, які не відповідають узгодженому підходу, - Коордштаб відповів на звинувачення РФ у нібито зриві Україною обміну

За словами очільника ГУР, особливо цинічно звучать спроби деяких російських пропагандистів спекулювати на людському горі, до якого вони самі ж і причетні. Тим паче, на велике свято Трійці, яке ми сьогодні відзначаємо.

Координаційний штаб наполегливо працює над організацією обміну, який базується на досягнутих домовленостях. І всі наші Захисники й Захисниці, а також цивільні мають повернутися додому", - наголосив Буданов.

Як запевнив керівник ГУР, початок репатріаційних заходів за результатами перемовин у Стамбулі заплановано на наступний тиждень, про що уповноважені особи були проінформовані ще у вівторок. Все рухається за планом, попри брудну інформаційну гру ворога.

Також читайте: У Росії існує мережа секретних спецтюрем для українських військовополонених, - правозахисник Полозов

Що передувало?

Нагадаємо, раніше Мединський звинуватив Україну в нібито затягуванні обміну полоненими і тілами загиблих. Згодом у Коордштабі повідомили, що російська сторона передала списки, які не відповідають узгодженому підходу.

Також Міноборони повідомляло, що РФ хоче "переграти" домовленості, досягнуті у Стамбулі.

Автор: 

Буданов Кирило (495) військовополонені (986) обмін (1207)


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Топ коментарі
+4
Гниды кацапские в своём репертуаре, давить тварюк, всех без разбора.
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08.06.2025 15:45 Відповісти
+3
Брешуть. Кацапи живуть шоб брехати .
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08.06.2025 16:15 Відповісти
+2
Рашисти робитимуть усе, щоби розігравати "карту" полонених і обміну тілами загиблих на свою користь. Зокрема і для дискредитації організаторів таких обмінів з української сторони.
Та це і так зрозуміло. Бо інакше пітьма не може існувати в поточних умовах.

Тут пишуть, що (цитата): "за нанесение надписей "Миру - мир" в Петербурге поймали москвича.".
На це один з блогерів задав слушне риторичне питання (мова оригіналу): "Интересно, а лозунг « Война - Войне » разрешён ?"

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08.06.2025 15:57 Відповісти
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Гниды кацапские в своём репертуаре, давить тварюк, всех без разбора.
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08.06.2025 15:45 Відповісти
то не треба було ," янелоху"знущатися над іноземними журналістами , обмежувати їх діяльність після звільнення Херсону
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08.06.2025 16:33 Відповісти
а чому ніхто включно з Будановим не проговрюється про те, чому саме така велика значна кількість українських громадян знаходяться в заручниках, у ворожому полоні?
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08.06.2025 15:55 Відповісти
Бо бусифіковані не воюють, а пливуть по течії і здаються в полон.

А у нас мало полонених - в основному з Донбасу. Оскільки рашисти отримують великі гроші за підписання контракту (до 50 тис. дол) і йдуть вмирати, а не здаватися в полон.
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08.06.2025 16:14 Відповісти
Рашисти робитимуть усе, щоби розігравати "карту" полонених і обміну тілами загиблих на свою користь. Зокрема і для дискредитації організаторів таких обмінів з української сторони.
Та це і так зрозуміло. Бо інакше пітьма не може існувати в поточних умовах.

Тут пишуть, що (цитата): "за нанесение надписей "Миру - мир" в Петербурге поймали москвича.".
На це один з блогерів задав слушне риторичне питання (мова оригіналу): "Интересно, а лозунг « Война - Войне » разрешён ?"

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08.06.2025 15:57 Відповісти
Кацапські пропагандисти спекулюють на темі небажання Зеленського приймати тіла загиблих воїнів. 6000 тіл це величезні гроші на виплати сім'ям. Я не люблю кацапських пропагандистів. Напевно вони брешуть.
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08.06.2025 16:01 Відповісти
Це не великі виплати, якщо заявити, ще вони загинули не в бою. А на суди піде багато років і не всі зможуть довести те, що було на полі бою. Тому це не є головною причиною.
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08.06.2025 16:11 Відповісти
Якщо ракетою накрило в казармі, то виплати не гідний? Маячня. Солдат загинув - виплата сім'ї. Потім міністерство може звернутися до суду.
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08.06.2025 16:18 Відповісти
Брешуть. Кацапи живуть шоб брехати .
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08.06.2025 16:15 Відповісти
6000 мертвих - це 2-3 мільярди $ виплат. Ось чому не хочуть забирати, бо країна-банкрот не здатна за це розрахуватись. Що б там не розказували Буданги.
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08.06.2025 16:11 Відповісти
Вот и ветеран говорит думает так же.https://www.youtube.com/watch?v=_tJDys3O2l0
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08.06.2025 16:16 Відповісти
Ботяря, чому вас одна методичка на весь інтернет? Скажи куратору хай креативніше працює.
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08.06.2025 16:16 Відповісти
Будеш розказувати, що насправді є такі гроші зараз і їх з задоволенням виплатять? Не сміши, овоч.
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08.06.2025 16:21 Відповісти
 
 