Україна стикається з інформаційним тиском і спробами одноосібно диктувати параметри обмінного процесу, - Буданов

Початок репатріаційних заходів за результатами перемовин у Стамбулі заплановано на наступний тиждень, про що уповноважені особи були проінформовані ще 3 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

"Ми ретельно дотримуємося домовленостей, досягнутих у Стамбулі. Кого, коли і як міняти – не має бути чиїмось одноосібним рішенням. Ретельна підготовка триває. Тиск і маніпуляції тут неприпустимі", - зазначив Буданов.

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За словами очільника ГУР, особливо цинічно звучать спроби деяких російських пропагандистів спекулювати на людському горі, до якого вони самі ж і причетні. Тим паче, на велике свято Трійці, яке ми сьогодні відзначаємо.

Координаційний штаб наполегливо працює над організацією обміну, який базується на досягнутих домовленостях. І всі наші Захисники й Захисниці, а також цивільні мають повернутися додому", - наголосив Буданов.

Як запевнив керівник ГУР, початок репатріаційних заходів за результатами перемовин у Стамбулі заплановано на наступний тиждень, про що уповноважені особи були проінформовані ще у вівторок. Все рухається за планом, попри брудну інформаційну гру ворога.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше Мединський звинуватив Україну в нібито затягуванні обміну полоненими і тілами загиблих. Згодом у Коордштабі повідомили, що російська сторона передала списки, які не відповідають узгодженому підходу.

Також Міноборони повідомляло, що РФ хоче "переграти" домовленості, досягнуті у Стамбулі.