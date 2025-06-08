Україна стикається з інформаційним тиском і спробами одноосібно диктувати параметри обмінного процесу, - Буданов
Початок репатріаційних заходів за результатами перемовин у Стамбулі заплановано на наступний тиждень, про що уповноважені особи були проінформовані ще 3 червня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.
"Ми ретельно дотримуємося домовленостей, досягнутих у Стамбулі. Кого, коли і як міняти – не має бути чиїмось одноосібним рішенням. Ретельна підготовка триває. Тиск і маніпуляції тут неприпустимі", - зазначив Буданов.
За словами очільника ГУР, особливо цинічно звучать спроби деяких російських пропагандистів спекулювати на людському горі, до якого вони самі ж і причетні. Тим паче, на велике свято Трійці, яке ми сьогодні відзначаємо.
Координаційний штаб наполегливо працює над організацією обміну, який базується на досягнутих домовленостях. І всі наші Захисники й Захисниці, а також цивільні мають повернутися додому", - наголосив Буданов.
Як запевнив керівник ГУР, початок репатріаційних заходів за результатами перемовин у Стамбулі заплановано на наступний тиждень, про що уповноважені особи були проінформовані ще у вівторок. Все рухається за планом, попри брудну інформаційну гру ворога.
Що передувало?
Нагадаємо, раніше Мединський звинуватив Україну в нібито затягуванні обміну полоненими і тілами загиблих. Згодом у Коордштабі повідомили, що російська сторона передала списки, які не відповідають узгодженому підходу.
Також Міноборони повідомляло, що РФ хоче "переграти" домовленості, досягнуті у Стамбулі.
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А у нас мало полонених - в основному з Донбасу. Оскільки рашисти отримують великі гроші за підписання контракту (до 50 тис. дол) і йдуть вмирати, а не здаватися в полон.
Та це і так зрозуміло. Бо інакше пітьма не може існувати в поточних умовах.
Тут пишуть, що (цитата): "за нанесение надписей "Миру - мир" в Петербурге поймали москвича.".
На це один з блогерів задав слушне риторичне питання (мова оригіналу): "Интересно, а лозунг « Война - Войне » разрешён ?"