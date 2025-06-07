РФ хоче "переграти" домовленості, досягнуті у Стамбулі, - Міноборони про ситуацію з обміном полоненими і тілами загиблих

Міністерство оборони України закликає російську сторону не створювати штучних перепон і брехливих заяв, щоб не повертати українських полонених та не забирати їхніх полонених в Росію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Міноборони.

Як зазначається, у Стамбулі росіяни дали чітку обіцянку – починаючи з цих днів, провести обмін полонених за визначеними категоріями (важкопоранені, поранені, після 2000 року народження) та почати поетапну репатріацію тіл загиблих - російських в Росію, українських в Україну.

"Українська сторона, на жаль, зіштовхнулась з черговими спробами "переграти" домовленості постфактум. Якщо зараз російська сторона відмовляється від того, що було обіцяно в Стамбулі, це вкотре ставить питання про рівень та спроможність російської перемовної групи.

Домовленості, які були досягнуті, мають реалізовуватись саме так, як це було обговорено у Стамбулі та під час подальших технічних консультацій", - наголошують у Міноборони.

Нагадаємо, раніше Мединський звинуватив Україну в нібито затягуванні обміну полоненими і тілами загиблих. Згодом у Коордштабі повідомили, що російська сторона передала списки, які не відповідають узгодженому підходу.