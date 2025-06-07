УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10017 відвідувачів онлайн
Новини Обмін полоненими
2 096 4

РФ хоче "переграти" домовленості, досягнуті у Стамбулі, - Міноборони про ситуацію з обміном полоненими і тілами загиблих

Міноборони

Міністерство оборони України закликає російську сторону не створювати штучних перепон і брехливих заяв, щоб не повертати українських полонених та не забирати їхніх полонених в Росію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Міноборони.

Як зазначається, у Стамбулі росіяни дали чітку обіцянку – починаючи з цих днів, провести обмін полонених за визначеними категоріями (важкопоранені, поранені, після 2000 року народження) та почати поетапну репатріацію тіл загиблих - російських в Росію, українських в Україну.

"Українська сторона, на жаль, зіштовхнулась з черговими спробами "переграти" домовленості постфактум. Якщо зараз російська сторона відмовляється від того, що було обіцяно в Стамбулі, це вкотре ставить питання про рівень та спроможність російської перемовної групи.

Домовленості, які були досягнуті, мають реалізовуватись саме так, як це було обговорено у Стамбулі та під час подальших технічних консультацій", - наголошують у Міноборони.

Нагадаємо, раніше Мединський звинуватив Україну в нібито затягуванні обміну полоненими і тілами загиблих. Згодом у Коордштабі повідомили, що російська сторона передала списки, які не відповідають узгодженому підходу.

Автор: 

військовополонені (983) Міноборони (7478) обмін (1204)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
умеров!
стій як скала!
не здавайся!
не дозволяй кацапам зламати тебе!
будеш конкурентом залужному, на виборах......
показати весь коментар
07.06.2025 16:12 Відповісти
Вас ні один лікар не вилікує.
показати весь коментар
07.06.2025 17:57 Відповісти
Все це на совісті рудого, який і з мертвих дав відмашку росіянам знущатися.
Доні, ти став в реальності персонажем казки Дікенса «Різдвяна казка», ********** Скруджем, тож.чекай на «отвєтку» з того світу і далі по сюжету, поки не отямтшся.
показати весь коментар
07.06.2025 16:50 Відповісти
Коли вони з вами 'домовлялися" оце й був їхній план.
Їм насрати на своїх загиблих то вони переживатимуть за наших? Єдина мета домовляння і була- влаштувати оцей цирк. Ми маємо справу з людськими виродками, подібний "піар" у виб'лядків називається "смєкалочка"...
показати весь коментар
07.06.2025 17:19 Відповісти
 
 