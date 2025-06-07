РФ хоче "переграти" домовленості, досягнуті у Стамбулі, - Міноборони про ситуацію з обміном полоненими і тілами загиблих
Міністерство оборони України закликає російську сторону не створювати штучних перепон і брехливих заяв, щоб не повертати українських полонених та не забирати їхніх полонених в Росію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Міноборони.
Як зазначається, у Стамбулі росіяни дали чітку обіцянку – починаючи з цих днів, провести обмін полонених за визначеними категоріями (важкопоранені, поранені, після 2000 року народження) та почати поетапну репатріацію тіл загиблих - російських в Росію, українських в Україну.
"Українська сторона, на жаль, зіштовхнулась з черговими спробами "переграти" домовленості постфактум. Якщо зараз російська сторона відмовляється від того, що було обіцяно в Стамбулі, це вкотре ставить питання про рівень та спроможність російської перемовної групи.
Домовленості, які були досягнуті, мають реалізовуватись саме так, як це було обговорено у Стамбулі та під час подальших технічних консультацій", - наголошують у Міноборони.
Нагадаємо, раніше Мединський звинуватив Україну в нібито затягуванні обміну полоненими і тілами загиблих. Згодом у Коордштабі повідомили, що російська сторона передала списки, які не відповідають узгодженому підходу.
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Доні, ти став в реальності персонажем казки Дікенса «Різдвяна казка», ********** Скруджем, тож.чекай на «отвєтку» з того світу і далі по сюжету, поки не отямтшся.
Їм насрати на своїх загиблих то вони переживатимуть за наших? Єдина мета домовляння і була- влаштувати оцей цирк. Ми маємо справу з людськими виродками, подібний "піар" у виб'лядків називається "смєкалочка"...