РФ хочет "переиграть" договоренности, достигнутые в Стамбуле, - Минобороны о ситуации с обменом пленными и телами погибших

Министерство обороны Украины призывает российскую сторону не создавать искусственных преград и лживых заявлений, чтобы не возвращать украинских пленных и не забирать их пленных в Россию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Минобороны.

Как отмечается, в Стамбуле россияне дали четкое обещание - начиная с этих дней, провести обмен пленными определенных категорий (тяжелораненые, раненые, после 2000 года рождения) и начать поэтапную репатриацию тел погибших - российских в Россию, украинских в Украину.

"Украинская сторона, к сожалению, столкнулась с очередными попытками "переиграть" договоренности постфактум. Если сейчас российская сторона отказывается от того, что было обещано в Стамбуле, это в очередной раз ставит вопрос об уровне и способности российской переговорной группы.

Договоренности, которые были достигнуты, должны реализовываться именно так, как это было оговорено в Стамбуле и во время дальнейших технических консультаций", - отмечают в Минобороны.

Напомним, ранее Мединский обвинил Украину в якобы затягивании обмена пленными и телами погибших. Впоследствии в Коордштабе сообщили, что российская сторона передала списки, которые не соответствуют согласованному подходу.