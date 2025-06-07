РФ хочет "переиграть" договоренности, достигнутые в Стамбуле, - Минобороны о ситуации с обменом пленными и телами погибших
Министерство обороны Украины призывает российскую сторону не создавать искусственных преград и лживых заявлений, чтобы не возвращать украинских пленных и не забирать их пленных в Россию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Минобороны.
Как отмечается, в Стамбуле россияне дали четкое обещание - начиная с этих дней, провести обмен пленными определенных категорий (тяжелораненые, раненые, после 2000 года рождения) и начать поэтапную репатриацию тел погибших - российских в Россию, украинских в Украину.
"Украинская сторона, к сожалению, столкнулась с очередными попытками "переиграть" договоренности постфактум. Если сейчас российская сторона отказывается от того, что было обещано в Стамбуле, это в очередной раз ставит вопрос об уровне и способности российской переговорной группы.
Договоренности, которые были достигнуты, должны реализовываться именно так, как это было оговорено в Стамбуле и во время дальнейших технических консультаций", - отмечают в Минобороны.
Напомним, ранее Мединский обвинил Украину в якобы затягивании обмена пленными и телами погибших. Впоследствии в Коордштабе сообщили, что российская сторона передала списки, которые не соответствуют согласованному подходу.
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Доні, ти став в реальності персонажем казки Дікенса «Різдвяна казка», ********** Скруджем, тож.чекай на «отвєтку» з того світу і далі по сюжету, поки не отямтшся.
Їм насрати на своїх загиблих то вони переживатимуть за наших? Єдина мета домовляння і була- влаштувати оцей цирк. Ми маємо справу з людськими виродками, подібний "піар" у виб'лядків називається "смєкалочка"...