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Зеленский об обмене: Процесс продлится еще не один день, а детали деликатны, поэтому сейчас информации меньше, чем обычно.. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении рассказал о деталях процесса обмена пленными между Украиной и Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Сегодня стартовал обмен - первый этап договоренности в Стамбуле. Всего будет несколько этапов, по крайней мере именно об этом говорили с российской стороной. В этом обмене должны быть раненые, тяжелораненые, а также те, кому 25 лет, и моложе. Ожидается, что процесс обмена продлится еще не один день. Детали процесса довольно чувствительны. Поэтому сейчас информации меньше, чем обычно. Спасибо всем, кто помогает осуществить обмен и работает, чтобы все наши люди могли вернуться домой из российского плена", - сказал Зеленский.

Смотрите: СБУ обнародовала эксклюзивные кадры по обмену военнопленными. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ранее Зеленский сообщил, что Украина и РФ начали обмен пленными. Он продлится в ближайшие дни. По данным Коордштаба, среди освобожденных сегодня защитников есть защитники Мариуполя, которые провели в неволе более 3 лет.

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бо через сраку - нам путін накидав зечню антиукраїнську замість азову а ми йому вояків повернули.
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09.06.2025 20:19 Ответить
а деталі чутливі, тому зараз інформації менше

але ж, відосик запилив зе!падло.
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09.06.2025 20:20 Ответить
Головна проблема України...
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09.06.2025 20:45 Ответить
А коли у вас було хоч трохи інформації? Може з "угодою про надра"? Чи з "Планом миру"? Або з "Пунктами перемовин"?
Чому про все це (і не тільки) Громадяни України дізнаються з світових/європейських ЗМІ, а не від обраної ними влади?
Навіть про внутрішні проблеми, КРИТИЧНІ проблеми (корупція, засилля агентів ФСБ, беззаконня і т.п.), від влади нуль інформації - тільки найвеличніші перемоги і звинувачення у всьому негативі та "проє@алі" колективного "Заходу", опозиції, військових...
На брехні прийшли до влади, на брехні і тримаються поки що...
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09.06.2025 20:30 Ответить
Я не до кінця розібрався в цій темі, але не вірю жодному слову Боневтіка, а в інтернетпросторі гуляють версії, що він не бажає отримати таку велику кількість вбитих захисників та визнати їх вбитими, бо тоді прийденться заплатити родинам десь до 90 мільярдів. Ці гроші він краще заплатить своїм позітівним блогерам для розкрутки його рейтингу.
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09.06.2025 20:39 Ответить
що ти несеш придурок, батьки, дружини чекають, щоб хоч похоаати по людськи, а ти гнида все на гроші міряєш, дебіли бл...
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09.06.2025 21:03 Ответить
Для дебілів цього не зрозуміти. Коли Україна отримує тіло вбитого захисника,, то має видати довідку, в якій визнати смерть на війні, а за довідкою виплати рідним, які передбачені. Батьки, дружини, чоловіки, сестри, брати, діти чекають щоб похоронити, щоб помолитися, щоб зберегти пам'ять. То чому не отримали тіла загиблих? Де наші "Азовці", яких Боневтік віддав на смерть і катування, пропіарившись, що то контрольована евакуація?
Я написав всього-навсього версії, які прочитав в інтернеті і на мій погляд вони мають підгрунтя. Вас Віктор, давно не посилали? Придурок, дебіл і гнида притаманні таким як Ви.
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09.06.2025 21:24 Ответить
Вот мнение ветерана по данному вопросу. Тоже, наверное, придурок. https://www.youtube.com/watch?v=_tJDys3O2l0
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09.06.2025 21:24 Ответить
головне, щоб піндосний тампон менше знав, нехай собі відпочиває недоумок
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09.06.2025 20:59 Ответить
 
 