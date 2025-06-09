Зеленский об обмене: Процесс продлится еще не один день, а детали деликатны, поэтому сейчас информации меньше, чем обычно.. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении рассказал о деталях процесса обмена пленными между Украиной и Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Сегодня стартовал обмен - первый этап договоренности в Стамбуле. Всего будет несколько этапов, по крайней мере именно об этом говорили с российской стороной. В этом обмене должны быть раненые, тяжелораненые, а также те, кому 25 лет, и моложе. Ожидается, что процесс обмена продлится еще не один день. Детали процесса довольно чувствительны. Поэтому сейчас информации меньше, чем обычно. Спасибо всем, кто помогает осуществить обмен и работает, чтобы все наши люди могли вернуться домой из российского плена", - сказал Зеленский.

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Ранее Зеленский сообщил, что Украина и РФ начали обмен пленными. Он продлится в ближайшие дни. По данным Коордштаба, среди освобожденных сегодня защитников есть защитники Мариуполя, которые провели в неволе более 3 лет.