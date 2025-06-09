Среди освобожденных сегодня защитников есть защитники Мариуполя, которые провели в неволе более 3 лет, - Коордштаб
Сегодня, 9 июня 2025 года, состоялся первый этап обмена пленными в рамках договоренностей в Стамбуле.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
Как отмечается, сегодня начался обмен пленными в рамках договоренностей в Стамбуле. Домой возвращается первая группа освобожденных военнослужащих в возрасте до 25 лет.
"Это результат упорной работы президента Украины, переговорной команды и Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
Среди освобожденных сегодня - представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, Сил ТрО, Воздушных Сил, Десантно-штурмовых войск, Пограничной службы, Нацгвардии и Государственной специальной службы транспорта. Все освобожденные - представители рядового и сержантского состава", - говорится в сообщении.
По данным Штаба, среди освобожденных Защитников есть защитники Мариуполя, которые провели в неволе более 3 лет.
"Это лишь первая часть масштабного обмена, который будет продолжаться в рамках достигнутых договоренностей. Этот обмен касается отдельных категорий военнопленных, в частности в возрасте до 25 лет, тяжелораненых и тяжелобольных пленников.
Также продолжается работа над репатриацией тел погибших при защите Родины украинских военных.
Возвращенные защитники будут обеспечены всем необходимым. Им восстановят документы, выплатят надлежащее денежное обеспечение за все время в неволе, единовременное пособие. Также они пройдут курс медицинской реабилитации", - добавляют в Штабе.
Также отмечается, что 66-й обмен пленными продолжается. Из соображений безопасности операции окончательные цифры освобожденных будут обнародованы после завершения обменного процесса.
"Украина последовательно работает над реализацией формулы обмена "всех на всех" во всех категориях", - резюмируют в Коордштабе.
Ранее Зеленский сообщил, что Украина и РФ начали обмен пленными. Он продлится в ближайшие дни
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АРМІЯ‼️МОВА‼️ВІРА‼️❤️❤️❤️
Не ************ НайВеличнішого БоНеВтіка!
Дяка захисникам! Одужання!
Ну і спекулювати на цій темі можна.
Зєля нє хочєт возвращать азовцєв, потому что боітся іх.