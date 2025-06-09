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Новости Обмен пленными
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Среди освобожденных сегодня защитников есть защитники Мариуполя, которые провели в неволе более 3 лет, - Коордштаб

Украина и Россия проводят обмен пленными 9 июня 2025 года

Сегодня, 9 июня 2025 года, состоялся первый этап обмена пленными в рамках договоренностей в Стамбуле.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Как отмечается, сегодня начался обмен пленными в рамках договоренностей в Стамбуле. Домой возвращается первая группа освобожденных военнослужащих в возрасте до 25 лет.

"Это результат упорной работы президента Украины, переговорной команды и Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Среди освобожденных сегодня - представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, Сил ТрО, Воздушных Сил, Десантно-штурмовых войск, Пограничной службы, Нацгвардии и Государственной специальной службы транспорта. Все освобожденные - представители рядового и сержантского состава", - говорится в сообщении.

По данным Штаба, среди освобожденных Защитников есть защитники Мариуполя, которые провели в неволе более 3 лет.

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"Это лишь первая часть масштабного обмена, который будет продолжаться в рамках достигнутых договоренностей. Этот обмен касается отдельных категорий военнопленных, в частности в возрасте до 25 лет, тяжелораненых и тяжелобольных пленников.

Также продолжается работа над репатриацией тел погибших при защите Родины украинских военных.

Возвращенные защитники будут обеспечены всем необходимым. Им восстановят документы, выплатят надлежащее денежное обеспечение за все время в неволе, единовременное пособие. Также они пройдут курс медицинской реабилитации", - добавляют в Штабе.

Также отмечается, что 66-й обмен пленными продолжается. Из соображений безопасности операции окончательные цифры освобожденных будут обнародованы после завершения обменного процесса.

"Украина последовательно работает над реализацией формулы обмена "всех на всех" во всех категориях", - резюмируют в Коордштабе.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина и РФ начали обмен пленными. Он продлится в ближайшие дни

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Дякуємо Захисникам України !!
АРМІЯ‼️МОВА‼️ВІРА‼️❤️❤️❤️
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09.06.2025 15:05 Ответить
НЕ "в неволі", а "В ЕВАКУАЦІЇ" під наглядом Червоного Хреста, ООН та Особистого Контролю СамПідуна!
Не ************ НайВеличнішого БоНеВтіка!
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09.06.2025 15:06 Ответить
Гарна новина! Вітаю вдрма зазисників! Героям Слава!
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09.06.2025 15:07 Ответить
Три роки в полоні!! Це ж яке пекло! І там здорові будуть??

Дяка захисникам! Одужання!
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09.06.2025 15:09 Ответить
Азовців знову не буде. Бо для русні випустити "страшних фошьіздов" - це копняк просто в дупу.
Ну і спекулювати на цій темі можна.
Зєля нє хочєт возвращать азовцєв, потому что боітся іх.
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09.06.2025 15:23 Ответить
 
 