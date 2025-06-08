РФ до сих пор не предоставила полных списков более тысячи пленных, об обмене которых договорились в Стамбуле, - Зеленский
Россия до сих пор не предоставила полных списков более тысячи военнопленных, об обмене которых была договоренность в Стамбуле.
Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Полных списков от России на тысячу человек плюс - о чем мы договаривались в Стамбуле - до сих пор, к сожалению, нет. То есть российская сторона, как всегда, в своем духе - пытается и в этих вопросах разыграть какую-то грязную политическую и информационную игру", - заявил глава государства.
Президент рассказал, что говорил с министром обороны Рустемом Умеровым, с руководителем ГУР Кириллом Будановым, с главой СБУ Василием Малюком.
"Украина продолжает делать все возможное, чтобы состоялось освобождение наших пленных и возвращение наших украинских павших воинов", - отметил глава государства.
"Важно, чтобы был результат. Важно, чтобы люди вернулись домой. Верим, что удастся продолжить обменный трек. И со своей стороны все для этого делаем. И если россияне даже в таких гуманитарных вопросах не придерживаются договоренностей, то это поставит под большое сомнение все международные усилия - и в частности усилия Соединенных Штатов - по переговорам и дипломатии", - добавил президент.
Напомним, ранее Мединский обвинил Украину в якобы затягивании обмена пленными и телами погибших.
В Коордштабе ответили, что заявления российской стороны не соответствуют действительности и предыдущим договоренностям ни по обмену пленных, ни по репатриации тел.
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«За даними офіцера "Азову" Костянтина Кожекіна, з "Азовсталі" у полон вийшли близько 1400 військовослужбовців. З них вдалося обміняти 485, а понад 850 залишаються в полоні.»
А про 8 тис. ?
у полоні в України перебувають 1348 полонених, а у Росії - 6465
думаю ситуація тільки погіршилася.
як ви і просите
за президента Зеленського(2023)
Там на всем пиарятся и даже сценарии под это пишут..