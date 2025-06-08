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Новости Обмен пленными
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РФ до сих пор не предоставила полных списков более тысячи пленных, об обмене которых договорились в Стамбуле, - Зеленский

Зеленский об обмене

Россия до сих пор не предоставила полных списков более тысячи военнопленных, об обмене которых была договоренность в Стамбуле.

Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Полных списков от России на тысячу человек плюс - о чем мы договаривались в Стамбуле - до сих пор, к сожалению, нет. То есть российская сторона, как всегда, в своем духе - пытается и в этих вопросах разыграть какую-то грязную политическую и информационную игру", - заявил глава государства.

Президент рассказал, что говорил с министром обороны Рустемом Умеровым, с руководителем ГУР Кириллом Будановым, с главой СБУ Василием Малюком.

"Украина продолжает делать все возможное, чтобы состоялось освобождение наших пленных и возвращение наших украинских павших воинов", - отметил глава государства.

Читайте также: Российская сторона передала списки, которые не соответствуют согласованному подходу, - Коордштаб ответил на обвинения РФ в якобы срыве Украиной обмена

"Важно, чтобы был результат. Важно, чтобы люди вернулись домой. Верим, что удастся продолжить обменный трек. И со своей стороны все для этого делаем. И если россияне даже в таких гуманитарных вопросах не придерживаются договоренностей, то это поставит под большое сомнение все международные усилия - и в частности усилия Соединенных Штатов - по переговорам и дипломатии", - добавил президент.

Напомним, ранее Мединский обвинил Украину в якобы затягивании обмена пленными и телами погибших.

В Коордштабе ответили, что заявления российской стороны не соответствуют действительности и предыдущим договоренностям ни по обмену пленных, ни по репатриации тел.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20873) обмен (1425) россия (96192) пленные (2174)


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Топ комментарии
+10
А запитав у Умєрова, чому після рейдерського захоплення ним АОЗ і призначення Жумаділова, на фронті катастрофа з ФПВ-дронами?
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08.06.2025 20:31 Ответить
+5
Дик же УМЕРОВ голова делегації ... Саме той, котрий ще на посаді голови ДЕРЖАМАЙНА ПІД РОЗСЛІДУВАННЯМ ВАКС- БУВ ГОЛОВОЮЮ У СТАМЬБУЛІ 2022 ...
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08.06.2025 20:32 Ответить
+4
То надайте їм ви свій. Чи у вас знов немає інфи хто в полоні?
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08.06.2025 20:30 Ответить
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То надайте їм ви свій. Чи у вас знов немає інфи хто в полоні?
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08.06.2025 20:30 Ответить
А запитав у Умєрова, чому після рейдерського захоплення ним АОЗ і призначення Жумаділова, на фронті катастрофа з ФПВ-дронами?
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08.06.2025 20:31 Ответить
Жуматділов - УСЯ СІМЕЙКА Й ЗАРАЗ ПЛАТИТЬ ПОДАТКИ НА РАШКУ - він теж щось тримає на Умєрова .. Це ж класика - утримувані ГЕБЬОННИМ КРЕМЛЕМ - тримайтеся разом!!! Он у країні Трмпа вся сім"я тримається, увесь клан Умєрова й ніхто не говорить про депортацію?
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08.06.2025 20:55 Ответить
ТРАМП ВВІВ НАЦГВАРДІЮ В ЛОС-АНДЖЕЛЕС ЧЕРЕЗ МІГРАЦІЙНІ ПРОТЕСТИ- ДТ
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08.06.2025 21:04 Ответить
Дик же УМЕРОВ голова делегації ... Саме той, котрий ще на посаді голови ДЕРЖАМАЙНА ПІД РОЗСЛІДУВАННЯМ ВАКС- БУВ ГОЛОВОЮЮ У СТАМЬБУЛІ 2022 ...
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08.06.2025 20:32 Ответить
Тільки обмін всіх на всіх може спасти наших хлопців - бо наших в полоні набагато більше
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08.06.2025 20:34 Ответить
звідки ви взяли що більше?
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08.06.2025 20:38 Ответить
Писали шо наших в полоні 8 тис - тільки "Азовців" біля 1тис
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08.06.2025 20:41 Ответить
Про Азов, це ясно.
«За даними офіцера "Азову" Костянтина Кожекіна, з "Азовсталі" у полон вийшли близько 1400 військовослужбовців. З них вдалося обміняти 485, а понад 850 залишаються в полоні.»
А про 8 тис. ?
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08.06.2025 20:47 Ответить
Скібіцький казав
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08.06.2025 20:48 Ответить
1/5 полонених, рік тому.
у полоні в України перебувають 1348 полонених, а у Росії - 6465

думаю ситуація тільки погіршилася.
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08.06.2025 20:55 Ответить
Московиты наловят бомжив на ТОТ и отдадут их на обмен а себе в список потребуют "крупные фигуры". Как говорится "кому вершки а кому корешки"
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08.06.2025 20:37 Ответить
українців на українців
як ви і просите
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08.06.2025 20:43 Ответить
за президента Порошенка(2019)

за президента Зеленського(2023)
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08.06.2025 21:12 Ответить
Они даже телами, непонятно чьими, спекулируют..
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08.06.2025 21:54 Ответить
Непонятно чьими -это тебе Буданов сказал? Они подогнали рефрижераторы к точке обмена, а украинская сторона их не забирает по непонятным причинам. Они подсуетились, подогнали корреспондентов в том числе зарубежных и сейчас пиарятся на этом. Своих, кажется 47 тел, они вроде забрали
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08.06.2025 22:02 Ответить
Я это и без Буданова понимаю.
Там на всем пиарятся и даже сценарии под это пишут..
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08.06.2025 22:08 Ответить
 
 