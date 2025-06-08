РФ досі не надала повних списків на понад тисячу полонених, про обмін яких домовились в Стамбулі, - Зеленський
Росія досі не надала повних списків понад тисячі військовополонених, про обмін яких була домовленість в Стамбулі.
Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Повних списків від Росії на тисячу людей плюс – про що ми домовлялись у Стамбулі – досі, на жаль, немає. Тобто російська сторона, як завжди, у своєму дусі – намагається і в цих питаннях розіграти якусь брудну політичну та інформаційну гру", - заявив глава держави.
Президент розповів, що говорив із міністром оборони Рустемов Умєровим, з керівником ГУР Кирилом Будановим, з головою СБУ Василем Малюком.
"Україна продовжує робити все можливе, щоб відбулось звільнення наших полонених і повернення наших українських полеглих воїнів", - зазначив очільник держави.
"Важливо, щоб був результат. Важливо, щоб люди повернулись додому. Віримо, що вдасться продовжити обмінний трек. І зі своєї сторони все для цього робимо. І якщо росіяни навіть у таких гуманітарних питаннях не дотримаються домовленостей, то це поставить під великий сумнів усі міжнародні зусилля – і зокрема зусилля Сполучених Штатів – щодо перемовин і дипломатії", - додав президент.
Нагадаємо, раніше Мединський звинуватив Україну в нібито затягуванні обміну полоненими і тілами загиблих.
У Коордштабі відповіли, що заяви російської сторони, не відповідають дійсності та попереднім домовленостям ані щодо обміну полонених, ані щодо репатріації тіл.
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«За даними офіцера "Азову" Костянтина Кожекіна, з "Азовсталі" у полон вийшли близько 1400 військовослужбовців. З них вдалося обміняти 485, а понад 850 залишаються в полоні.»
А про 8 тис. ?
у полоні в України перебувають 1348 полонених, а у Росії - 6465
думаю ситуація тільки погіршилася.
як ви і просите
за президента Зеленського(2023)