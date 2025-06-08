РФ досі не надала повних списків на понад тисячу полонених, про обмін яких домовились в Стамбулі, - Зеленський

Росія досі не надала повних списків понад тисячі військовополонених, про обмін яких була домовленість в Стамбулі.

Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Повних списків від Росії на тисячу людей плюс – про що ми домовлялись у Стамбулі – досі, на жаль, немає. Тобто російська сторона, як завжди, у своєму дусі – намагається і в цих питаннях розіграти якусь брудну політичну та інформаційну гру", - заявив глава держави.

Президент розповів, що говорив із міністром оборони Рустемов Умєровим, з керівником ГУР Кирилом Будановим, з головою СБУ Василем Малюком.

"Україна продовжує робити все можливе, щоб відбулось звільнення наших полонених і повернення наших українських полеглих воїнів", - зазначив очільник держави.

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"Важливо, щоб був результат. Важливо, щоб люди повернулись додому. Віримо, що вдасться продовжити обмінний трек. І зі своєї сторони все для цього робимо. І якщо росіяни навіть у таких гуманітарних питаннях не дотримаються домовленостей, то це поставить під великий сумнів усі міжнародні зусилля – і зокрема зусилля Сполучених Штатів – щодо перемовин і дипломатії", - додав президент.

Нагадаємо, раніше Мединський звинуватив Україну в нібито затягуванні обміну полоненими і тілами загиблих.

У Коордштабі відповіли, що заяви російської сторони, не відповідають дійсності та попереднім домовленостям ані щодо обміну полонених, ані щодо репатріації тіл.

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