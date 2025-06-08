УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11046 відвідувачів онлайн
Новини Обмін полоненими
752 16

РФ досі не надала повних списків на понад тисячу полонених, про обмін яких домовились в Стамбулі, - Зеленський

Зеленський про обмін

Росія досі не надала повних списків понад тисячі військовополонених, про обмін яких була домовленість в Стамбулі.

Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Повних списків від Росії на тисячу людей плюс – про що ми домовлялись у Стамбулі – досі, на жаль, немає. Тобто російська сторона, як завжди, у своєму дусі – намагається і в цих питаннях розіграти якусь брудну політичну та інформаційну гру", - заявив глава держави.

Президент розповів, що говорив із міністром оборони Рустемов Умєровим, з керівником ГУР Кирилом Будановим, з головою СБУ Василем Малюком.

"Україна продовжує робити все можливе, щоб відбулось звільнення наших полонених і повернення наших українських полеглих воїнів", - зазначив очільник держави.

Читайте також: Російська сторона передала списки, які не відповідають узгодженому підходу, - Коордштаб відповів на звинувачення РФ у нібито зриві Україною обміну

"Важливо, щоб був результат. Важливо, щоб люди повернулись додому. Віримо, що вдасться продовжити обмінний трек. І зі своєї сторони все для цього робимо. І якщо росіяни навіть у таких гуманітарних питаннях не дотримаються домовленостей, то це поставить під великий сумнів усі міжнародні зусилля – і зокрема зусилля Сполучених Штатів – щодо перемовин і дипломатії", - додав президент.

Нагадаємо, раніше Мединський звинуватив Україну в нібито затягуванні обміну полоненими і тілами загиблих.

У Коордштабі відповіли, що заяви російської сторони, не відповідають дійсності та попереднім домовленостям ані щодо обміну полонених, ані щодо репатріації тіл.

Читайте також: Україна стикається з інформаційним тиском і спробами одноосібно диктувати параметри обмінного процесу, - Буданов

Автор: 

Зеленський Володимир (24358) обмін (1207) росія (66070) полонені (2298)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
А запитав у Умєрова, чому після рейдерського захоплення ним АОЗ і призначення Жумаділова, на фронті катастрофа з ФПВ-дронами?
показати весь коментар
08.06.2025 20:31 Відповісти
+5
Дик же УМЕРОВ голова делегації ... Саме той, котрий ще на посаді голови ДЕРЖАМАЙНА ПІД РОЗСЛІДУВАННЯМ ВАКС- БУВ ГОЛОВОЮЮ У СТАМЬБУЛІ 2022 ...
показати весь коментар
08.06.2025 20:32 Відповісти
+4
То надайте їм ви свій. Чи у вас знов немає інфи хто в полоні?
показати весь коментар
08.06.2025 20:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То надайте їм ви свій. Чи у вас знов немає інфи хто в полоні?
показати весь коментар
08.06.2025 20:30 Відповісти
А запитав у Умєрова, чому після рейдерського захоплення ним АОЗ і призначення Жумаділова, на фронті катастрофа з ФПВ-дронами?
показати весь коментар
08.06.2025 20:31 Відповісти
Жуматділов - УСЯ СІМЕЙКА Й ЗАРАЗ ПЛАТИТЬ ПОДАТКИ НА РАШКУ - він теж щось тримає на Умєрова .. Це ж класика - утримувані ГЕБЬОННИМ КРЕМЛЕМ - тримайтеся разом!!! Он у країні Трмпа вся сім"я тримається, увесь клан Умєрова й ніхто не говорить про депортацію?
показати весь коментар
08.06.2025 20:55 Відповісти
ТРАМП ВВІВ НАЦГВАРДІЮ В ЛОС-АНДЖЕЛЕС ЧЕРЕЗ МІГРАЦІЙНІ ПРОТЕСТИ- ДТ
показати весь коментар
08.06.2025 21:04 Відповісти
Дик же УМЕРОВ голова делегації ... Саме той, котрий ще на посаді голови ДЕРЖАМАЙНА ПІД РОЗСЛІДУВАННЯМ ВАКС- БУВ ГОЛОВОЮЮ У СТАМЬБУЛІ 2022 ...
показати весь коментар
08.06.2025 20:32 Відповісти
Тільки обмін всіх на всіх може спасти наших хлопців - бо наших в полоні набагато більше
показати весь коментар
08.06.2025 20:34 Відповісти
звідки ви взяли що більше?
показати весь коментар
08.06.2025 20:38 Відповісти
Писали шо наших в полоні 8 тис - тільки "Азовців" біля 1тис
показати весь коментар
08.06.2025 20:41 Відповісти
Про Азов, це ясно.
«За даними офіцера "Азову" Костянтина Кожекіна, з "Азовсталі" у полон вийшли близько 1400 військовослужбовців. З них вдалося обміняти 485, а понад 850 залишаються в полоні.»
А про 8 тис. ?
показати весь коментар
08.06.2025 20:47 Відповісти
Скібіцький казав
показати весь коментар
08.06.2025 20:48 Відповісти
1/5 полонених, рік тому.
у полоні в України перебувають 1348 полонених, а у Росії - 6465

думаю ситуація тільки погіршилася.
показати весь коментар
08.06.2025 20:55 Відповісти
Московиты наловят бомжив на ТОТ и отдадут их на обмен а себе в список потребуют "крупные фигуры". Как говорится "кому вершки а кому корешки"
показати весь коментар
08.06.2025 20:37 Відповісти
українців на українців
як ви і просите
показати весь коментар
08.06.2025 20:43 Відповісти
за президента Порошенка(2019)

за президента Зеленського(2023)
показати весь коментар
08.06.2025 21:12 Відповісти
 
 