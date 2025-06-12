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Новости Обмен пленными
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Украина и РФ провели очередной обмен тяжелораненых и тяжелобольных воинов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и РФ провели очередной обмен военнопленными.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Наши возвращаются домой. Сегодня дома воины нашей армии, нацгвардейцы, пограничники. Все нуждаются в лечении, и им обязательно будет оказана необходимая помощь. Это уже второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов.

Работаем дальше, чтобы вернуть всех из российского плена. Спасибо каждому, кто помогает делать эти обмены возможными. Чтобы каждый и каждая были дома, в Украине", - говорится в сообщении.

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Воины возвращаются домой. Проведен обмен пленными
Воины возвращаются домой. Проведен обмен пленными
Воины возвращаются домой. Проведен обмен пленными
Воины возвращаются домой. Проведен обмен пленными
Воины возвращаются домой. Проведен обмен пленными
Воины возвращаются домой. Проведен обмен пленными
Воины возвращаются домой. Проведен обмен пленными
Воины возвращаются домой. Проведен обмен пленными
Воины возвращаются домой. Проведен обмен пленными
Воины возвращаются домой. Проведен обмен пленными

Автор: 

военнопленные (1127) Зеленский Владимир (20906) обмен (1437)


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Божої опіки вам, мужні воїни. Головне - ви дома.
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12.06.2025 14:33 Ответить
Радію за кожного Українського Героя!!!
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12.06.2025 14:40 Ответить
Практично всі наші полонені скаржаться на знущання в кацапському полоні ...
І тут виникла така думка - чому б нам , тих хлопців хто повернувся з полону і має таке бажання - чому б їх не спрямовувати на службу в аенетенціарну систему ? Певен - полонені кацапи будуть "в захваті" що над ними будуть наглядачами наші хлопці , які самі пройшли кацапський полон !
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12.06.2025 14:59 Ответить
і нехай з кацапами обходяться так само, як обходилися з ними
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12.06.2025 17:06 Ответить
З поверненням, Сонечкі наші! Радію разом з вашими родинами! Героям слава!
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12.06.2025 15:12 Ответить
З поверненням, рідненькі.
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12.06.2025 15:18 Ответить
льози на очах!!! Слава Україні! Слава нашим хлопцям! Слава ЗСУ!!!!!
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12.06.2025 16:06 Ответить
Вітаємо наших синочків на рідній Землі 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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12.06.2025 16:16 Ответить
Обмін полоненими то є ДОБРЕ!

Але мені цікаво - а як з отриманням 6000 тисяц тіл українських воїнів від мацковитів і що з виплатами рідним ( 15 млн. грн . на родину ) за загиблих воїнів ?
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12.06.2025 16:52 Ответить
 
 