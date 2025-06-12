Украина и РФ провели очередной обмен тяжелораненых и тяжелобольных воинов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и РФ провели очередной обмен военнопленными.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Наши возвращаются домой. Сегодня дома воины нашей армии, нацгвардейцы, пограничники. Все нуждаются в лечении, и им обязательно будет оказана необходимая помощь. Это уже второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов.

Работаем дальше, чтобы вернуть всех из российского плена. Спасибо каждому, кто помогает делать эти обмены возможными. Чтобы каждый и каждая были дома, в Украине", - говорится в сообщении.

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