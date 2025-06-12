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Украина и РФ провели очередной обмен тяжелораненых и тяжелобольных воинов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и РФ провели очередной обмен военнопленными.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Наши возвращаются домой. Сегодня дома воины нашей армии, нацгвардейцы, пограничники. Все нуждаются в лечении, и им обязательно будет оказана необходимая помощь. Это уже второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов.
Работаем дальше, чтобы вернуть всех из российского плена. Спасибо каждому, кто помогает делать эти обмены возможными. Чтобы каждый и каждая были дома, в Украине", - говорится в сообщении.
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І тут виникла така думка - чому б нам , тих хлопців хто повернувся з полону і має таке бажання - чому б їх не спрямовувати на службу в аенетенціарну систему ? Певен - полонені кацапи будуть "в захваті" що над ними будуть наглядачами наші хлопці , які самі пройшли кацапський полон !
Але мені цікаво - а як з отриманням 6000 тисяц тіл українських воїнів від мацковитів і що з виплатами рідним ( 15 млн. грн . на родину ) за загиблих воїнів ?