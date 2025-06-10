Все освобожденные сегодня украинские защитники имеют тяжелые ранения и тяжелые болезни, - Коордштаб
Сегодня, 10 июня, состоялся первый этап обмена пленными в категории "тяжелораненые и тяжелобольные" в рамках договоренностей с РФ в Стамбуле.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
Так, на родную землю вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, СБС, Пограничной службы, Нацгвардии и Государственной специальной службы транспорта.
Среди освобожденных сегодня Защитников есть защитники Мариуполя, которые провели в неволе более 3 лет. Кроме представителей солдатского и сержантского состава удалось освободить и офицеров.
"Все освобожденные сегодня Оборонцы имеют тяжелые ранения и тяжелые болезни: ампутированные конечности, проблемы со зрением, абсцессы, инфекции, травмы, осколочные ранения и хронические болезни. У части освобожденных диагностирован гепатит и туберкулез", - рассказали в Коордштабе.
Возвращенные Защитники будут доставлены в медицинские центры для прохождения всех необходимых обследований и направлены на дальнейшее лечение и медицинскую реабилитацию. Все освобожденные будут обеспечены необходимой помощью, им восстановят документы и выплатят надлежащее денежное обеспечение за пребывание в неволе.
Также отмечается, что большой обмен пленными продолжается, но из соображений безопасности операции точное количество освобожденных лиц будет объявлено после завершения процесса обмена.
Напомним, 9 июня Украина и РФ начали обмен пленными. Он продлится в ближайшие дни.
10 июня в Украину вернулась вторая группа военнопленных - тяжелораненые и тяжелобольные украинские защитники.
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Разом з русскім полоненим.
От того хлопця з тавром на животі: «слава россіі», і того русского, що в нашому полоні клеїть конверти, за 13000 гривень..
вони " дивним" чином однакові за віком - всі середньо-невизначеного.
вся ця "дивина" називається:
голод,
хвороби,
страждання....
Горіть у пеклі, кацапи !
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