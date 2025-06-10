Все освобожденные сегодня украинские защитники имеют тяжелые ранения и тяжелые болезни, - Коордштаб

Сегодня, 10 июня, состоялся первый этап обмена пленными в категории "тяжелораненые и тяжелобольные" в рамках договоренностей с РФ в Стамбуле.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Так, на родную землю вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, СБС, Пограничной службы, Нацгвардии и Государственной специальной службы транспорта.

Среди освобожденных сегодня Защитников есть защитники Мариуполя, которые провели в неволе более 3 лет. Кроме представителей солдатского и сержантского состава удалось освободить и офицеров.

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"Все освобожденные сегодня Оборонцы имеют тяжелые ранения и тяжелые болезни: ампутированные конечности, проблемы со зрением, абсцессы, инфекции, травмы, осколочные ранения и хронические болезни. У части освобожденных диагностирован гепатит и туберкулез", - рассказали в Коордштабе.

Возвращенные Защитники будут доставлены в медицинские центры для прохождения всех необходимых обследований и направлены на дальнейшее лечение и медицинскую реабилитацию. Все освобожденные будут обеспечены необходимой помощью, им восстановят документы и выплатят надлежащее денежное обеспечение за пребывание в неволе.

Также отмечается, что большой обмен пленными продолжается, но из соображений безопасности операции точное количество освобожденных лиц будет объявлено после завершения процесса обмена.

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Напомним, 9 июня Украина и РФ начали обмен пленными. Он продлится в ближайшие дни.

10 июня в Украину вернулась вторая группа военнопленных - тяжелораненые и тяжелобольные украинские защитники.