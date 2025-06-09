Умеров об обмене: предполагается поэтапный процесс возвращения отдельных категорий военнопленных

Сегодня, 9 июня 2025 года, состоялся первый этап масштабного обмена пленными в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле.

Об этом сообщил в фейсбуке министр обороны Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

"Домой уже возвращаются наши защитники - молодые ребята в возрасте до 25 лет. Это очень эмоциональный момент, и одновременно - результат слаженной работы: Президента Украины, переговорной команды, сил обороны, дипломатов и наших международных партнеров", - отмечает он.

По словам Умерова, договоренности в Стамбуле предусматривают поэтапный процесс возвращения отдельных категорий военнопленных:

тяжелораненых

военных с серьезными заболеваниями

молодых военнослужащих до 25 лет.

"Это только начало. Процесс будет продолжаться в ближайшие дни. Переговоры продолжаются постоянно.

Также продолжается чрезвычайно чувствительная и болезненная работа над масштабной репатриацией тел погибших воинов. Речь идет о возвращении "на щите" более 6000 украинских защитников, отдавших жизнь за свободу Украины. Этот процесс так же предусмотрен договоренностями", - добавляет министр.

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"Мы ежедневно работаем над тем, чтобы формула "всех на всех" стала реальностью. Это наша стратегическая цель. Потому что государство должно возвращать всех своих - и живых, и погибших", - резюмирует он.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина и РФ начали обмен пленными. Он продлится в ближайшие дни. По данным Коордштаба, среди освобожденных сегодня защитников есть защитники Мариуполя, которые провели в неволе более 3 лет.