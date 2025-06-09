Умєров про обмін: Передбачається поетапний процес повернення окремих категорій військовополонених
Сьогодні, 9 червня 2025 року, відбувся перший етап масштабного обміну полоненими в межах домовленостей, досягнутих у Стамбулі.
Про це повідомив у фейсбуку міністр оборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.
"Додому вже повертаються наші захисники - молоді хлопці віком до 25 років. Це дуже емоційний момент, і водночас - результат злагодженої роботи: Президента України, переговорної команди, сил оборони, дипломатів і наших міжнародних партнерів", - наголошує він.
За словами Умєрова, домовленості у Стамбулі передбачають поетапний процес повернення окремих категорій військовополонених:
- важкопоранених
- військових із серйозними захворюваннями
- молодих військовослужбовців до 25 років.
"Це лише початок. Процес триватиме найближчими днями. Перемовини тривають постійно.
Також продовжується надзвичайно чутлива і болюча робота над масштабною репатріацією тіл загиблих воїнів. Йдеться про повернення "на щиті" понад 6000 українських захисників, які віддали життя за свободу України. Цей процес так само передбачений домовленостями", - додає міністр.
"Ми щодня працюємо над тим, щоб формула "всіх на всіх" стала реальністю. Це наша стратегічна мета. Бо держава має повертати всіх своїх — і живих, і загибли", - резюмує він.
Раніше Зеленський повідомив, що Україна та РФ розпочали обмін полоненими. Він триватиме найближчими днями. За даними Коордштабу, серед визволених сьогодні захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі понад 3 роки.
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публікація ДТ про те, якою може бути СБУ - від ПАВУТИНИ ДО .
.ЛИСТ БЕЗ ДОКАЗІВ: ЯК СПЕЦСЛУЖБА ЗЛАМАЛА ДУХ ВІДКРИТОГО КОНКУРСУ НА ДИРЕКТОРА
Усе починалося гідно. Міжнародники отримали переважний голос. Україна - можливість довести, що вона навчилася проводити відкриті конкурси. А Бюро економічної безпеки (БЕБ) - https://zn.ua/ukr/UKRAINE/43-kandidati-podalisja-na-konkurs-na-kerivnika-beb-spisok.html шанс отримати справді незалежного директора. Але як ви думаєте, це взагалі влаштовує нашу владу, яка звикла в ручному режимі контролювати все, що стосується застосування закону? Зрозуміло, що ні. Тому буквально за два дні до старту конкурсу і початку співбесід із кандидатами https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/komanda-op-zirvala-ostannij-etap-konkurs-na-holovu-beb-i-odrazu-kinula-mvf-jes-ta-g7-zheleznjak-.html конкурсна комісія отримала листа. Від СБУ. де опісля пеоперелнього розслідування було сказано що немає зауважень до кандидатів ...Потіп прийшло друге заключення- претензії від СБУ зʼявилися.
Через це співбесіди, заплановані на неділю - 8 червня 2025 року - були скасовані. Але цього разу ненадовго. Тому що в цій конкурсній комісії вирішальний голос мають міжнародні члени. І згідно із законом їхній голос набуває чинності через 24 годин після того, як комісія не змогла ухвалити рішення більшістю голосів. Тому співбесіди з кандидатами на голову БЕБ перенесено лише на два дні.
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Міжнародні члени комісії змогла дати згоду затримки голосувань на 24 год- АЛЕ!!!https://zn.ua/ukr/anticorruption/konkurs-na-posadu-direktora-beb-ostatochno-zirvano-troje-chleniv-komisiji-ne-prijshli-na-zasidannja-bohuslavets.html Сьогодні троє українських членів комісії не з'явилися на засідання, зірвавши його через відсутність кворумуОстаннім часом ми не раз висловлювали захоплення https://zn.ua/ukr/war/maljuk-pidtverdiv-urazhennja-41-litaka-stratehichnoji-aviatsiji-rf-.html операціями відомства Василя Малюка. І «Павутина», і низка професійних дій служби під час війни - це справді вражає. Але водночас ми чудово розуміємо: у цій структурі є місце як для тих, хто захищає державу, так і для тих, хто її обкрадає. І жодна «Павутина» цього факту не змінює, бо це зовсім різні люди служби з абсолютно різними цілями. А БЕБ у руках Банкової - це фільтраційний табір не лише для українського бізнесу, а й для української корупції та тіньових оборотів грошей, які влада хоче контролювати. Недарма до того «татаровці» зайшли на Фінмон и податкову. А тепер ще заблокували конкурс на посаду голови митниці.
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ОБМІНОМ МАЄ ЗАЙМАТИСЬ ОМБУДСМЕН , а ви , Умеров, займетесь обороною України ‼️