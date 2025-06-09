Умєров про обмін: Передбачається поетапний процес повернення окремих категорій військовополонених

Сьогодні, 9 червня 2025 року, відбувся перший етап масштабного обміну полоненими в межах домовленостей, досягнутих у Стамбулі.

Про це повідомив у фейсбуку міністр оборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

"Додому вже повертаються наші захисники - молоді хлопці віком до 25 років. Це дуже емоційний момент, і водночас - результат злагодженої роботи: Президента України, переговорної команди, сил оборони, дипломатів і наших міжнародних партнерів", - наголошує він.

За словами Умєрова, домовленості у Стамбулі передбачають поетапний процес повернення окремих категорій військовополонених:

важкопоранених

військових із серйозними захворюваннями

молодих військовослужбовців до 25 років.

"Це лише початок. Процес триватиме найближчими днями. Перемовини тривають постійно.

Також продовжується надзвичайно чутлива і болюча робота над масштабною репатріацією тіл загиблих воїнів. Йдеться про повернення "на щиті" понад 6000 українських захисників, які віддали життя за свободу України. Цей процес так само передбачений домовленостями", - додає міністр.

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"Ми щодня працюємо над тим, щоб формула "всіх на всіх" стала реальністю. Це наша стратегічна мета. Бо держава має повертати всіх своїх — і живих, і загибли", - резюмує він.

Раніше Зеленський повідомив, що Україна та РФ розпочали обмін полоненими. Він триватиме найближчими днями. За даними Коордштабу, серед визволених сьогодні захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі понад 3 роки.