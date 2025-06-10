Украина вернула из плена РФ тяжелораненых и раненых защитников. ФОТОРЕПОРТАЖ
10 июня в Украину вернулась вторая группа военнопленных. Домой из неволи РФ вернулись тяжелораненые и тяжелобольные украинские защитники.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Продолжаем возвращение наших людей, о котором договорились в Стамбуле. Сегодня - первый этап возвращения из российского плена наших тяжелораненых и раненых воинов. Все они нуждаются в немедленной медицинской помощи. Это важный гуманитарный акт", - отметил он.
Уже дома, в Украине, воины из разных составляющих наших Сил обороны и безопасности Украины: Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службы транспорта.
"Обмены должны продолжаться. Делаем все, чтобы найти и вернуть каждого и каждую, кто в плену. Благодарен всем, кто помогает", - добавил президент.
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