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Новости Обмен пленными
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Украина вернула из плена РФ тяжелораненых и раненых защитников. ФОТОРЕПОРТАЖ

10 июня в Украину вернулась вторая группа военнопленных. Домой из неволи РФ вернулись тяжелораненые и тяжелобольные украинские защитники.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжаем возвращение наших людей, о котором договорились в Стамбуле. Сегодня - первый этап возвращения из российского плена наших тяжелораненых и раненых воинов. Все они нуждаются в немедленной медицинской помощи. Это важный гуманитарный акт", - отметил он.

Уже дома, в Украине, воины из разных составляющих наших Сил обороны и безопасности Украины: Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службы транспорта.

"Обмены должны продолжаться. Делаем все, чтобы найти и вернуть каждого и каждую, кто в плену. Благодарен всем, кто помогает", - добавил президент.

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Обмен пленными 10 июня: Украина вернула тяжелораненых
Обмен пленными 10 июня: Украина вернула тяжелораненых
Обмен пленными 10 июня: Украина вернула тяжелораненых
Обмен пленными 10 июня: Украина вернула тяжелораненых
Обмен пленными 10 июня: Украина вернула тяжелораненых
Обмен пленными 10 июня: Украина вернула тяжелораненых
Обмен пленными 10 июня: Украина вернула тяжелораненых
Обмен пленными 10 июня: Украина вернула тяжелораненых
Обмен пленными 10 июня: Украина вернула тяжелораненых
Обмен пленными 10 июня: Украина вернула тяжелораненых

Автор: 

военнопленные (1124) Зеленский Владимир (20889) обмен (1431)


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Шкода, що Трамп вже не допоможе, то можна було б ще декілька таких обмінів за ще два тижні без пекельних санкцій.
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10.06.2025 17:46 Ответить
Трамп заморозив поставки головок для самонаведення збиття Шахедів і крилатиз ракет, це друг путіна
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10.06.2025 17:51 Ответить
Не заморозив, а передав нашим ізраїльським друзям. Їм потрібніші...
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10.06.2025 17:53 Ответить
Измождённые лица наших героев побывавшим в лапах кацапского зверья, светятся счастьем. Слава нашим великим воинам.
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10.06.2025 17:47 Ответить
радію разом з ними... яке щастя для тих, хто Їх чекав
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10.06.2025 17:58 Ответить
якщо зеленський як попало міняє полонених то нехай вже виміняє фури що приймали участь в операції ПАВУТИНА - ми їм героя України дамо.
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10.06.2025 18:00 Ответить
Без сліз болю в вперемішку з радістю не можна дивитися на замучених рашистами бувших ВІЙСЬКОВИХ ПОЛОНЕННИХ під так званим статутами захисту світового порядку ... Щоб здохла - розвалився ця катівня народів! Друг тата хлопчаком разом з батьками та братами- сестрами ковтнув рашистської недолюдяності за "7 колосків " на замерзлому полі , сам тато пізніше 19-річним сином "раскулаченных" ковтнув недолюдків САЛДАТ КРАСНАЙ АРМИИ в т зв Біло-Фінській ...
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10.06.2025 18:10 Ответить
Глава німецької розвідки Каль: Російське населення масово підтримує війну Путіна в Україні - це як резюме до сказного вище...
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10.06.2025 18:12 Ответить
 
 