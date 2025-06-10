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Новини Обмін полоненими
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Україна повернула з полону РФ важкопоранених і поранених захисників. ФОТОрепортаж

10 червня до України повернулася друга група військовополонених. Додому з неволі РФ повернулися важкопоранені та тяжкохворі українські захисники. 

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо повернення наших людей, про яке домовились у Стамбулі. Сьогодні – перший етап повернення з російського полону наших важкопоранених і поранених воїнів. Усі вони потребують негайної медичної допомоги. Це важливий гуманітарний акт", - зазначив він. 

Вже вдома, в Україні, воїни з різних складових наших Сил оборони та безпеки України: Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту.

"Обміни мають продовжуватись. Робимо все, щоб знайти та повернути кожного й кожну, хто в полоні. Вдячний усім, хто допомагає", - додав президент.

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Обмін полоненими 10 червня: Україна повернула важкопоранених
Обмін полоненими 10 червня: Україна повернула важкопоранених
Обмін полоненими 10 червня: Україна повернула важкопоранених
Обмін полоненими 10 червня: Україна повернула важкопоранених
Обмін полоненими 10 червня: Україна повернула важкопоранених
Обмін полоненими 10 червня: Україна повернула важкопоранених
Обмін полоненими 10 червня: Україна повернула важкопоранених
Обмін полоненими 10 червня: Україна повернула важкопоранених
Обмін полоненими 10 червня: Україна повернула важкопоранених
Обмін полоненими 10 червня: Україна повернула важкопоранених

Автор: 

військовополонені (991) Зеленський Володимир (24374) обмін (1213)


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Шкода, що Трамп вже не допоможе, то можна було б ще декілька таких обмінів за ще два тижні без пекельних санкцій.
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10.06.2025 17:46 Відповісти
Трамп заморозив поставки головок для самонаведення збиття Шахедів і крилатиз ракет, це друг путіна
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10.06.2025 17:51 Відповісти
Не заморозив, а передав нашим ізраїльським друзям. Їм потрібніші...
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10.06.2025 17:53 Відповісти
Передав соплемінникам вашого ZeZeдента, їм потрібніші. Москалі і так тут добре справляються з поставленою хабадом задачею, гарно винищувати гоїв.
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10.06.2025 19:10 Відповісти
Измождённые лица наших героев побывавшим в лапах кацапского зверья, светятся счастьем. Слава нашим великим воинам.
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10.06.2025 17:47 Відповісти
радію разом з ними... яке щастя для тих, хто Їх чекав
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10.06.2025 17:58 Відповісти
якщо зеленський як попало міняє полонених то нехай вже виміняє фури що приймали участь в операції ПАВУТИНА - ми їм героя України дамо.
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10.06.2025 18:00 Відповісти
Без сліз болю в вперемішку з радістю не можна дивитися на замучених рашистами бувших ВІЙСЬКОВИХ ПОЛОНЕННИХ під так званим статутами захисту світового порядку ... Щоб здохла - розвалився ця катівня народів! Друг тата хлопчаком разом з батьками та братами- сестрами ковтнув рашистської недолюдяності за "7 колосків " на замерзлому полі , сам тато пізніше 19-річним сином "раскулаченных" ковтнув недолюдків САЛДАТ КРАСНАЙ АРМИИ в т зв Біло-Фінській ...
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10.06.2025 18:10 Відповісти
Глава німецької розвідки Каль: Російське населення масово підтримує війну Путіна в Україні - це як резюме до сказного вище...
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10.06.2025 18:12 Відповісти
українські Воїни , ми любимо Вас і пишаємося Вами ❤️ ...
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10.06.2025 18:55 Відповісти
 
 