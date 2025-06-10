Україна повернула з полону РФ важкопоранених і поранених захисників. ФОТОрепортаж

10 червня до України повернулася друга група військовополонених. Додому з неволі РФ повернулися важкопоранені та тяжкохворі українські захисники.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо повернення наших людей, про яке домовились у Стамбулі. Сьогодні – перший етап повернення з російського полону наших важкопоранених і поранених воїнів. Усі вони потребують негайної медичної допомоги. Це важливий гуманітарний акт", - зазначив він.

Вже вдома, в Україні, воїни з різних складових наших Сил оборони та безпеки України: Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту.

"Обміни мають продовжуватись. Робимо все, щоб знайти та повернути кожного й кожну, хто в полоні. Вдячний усім, хто допомагає", - додав президент.

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