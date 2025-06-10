Усі звільнені сьогодні українські захисники мають важкі поранення та тяжкі хвороби, - Коордштаб

Сьогодні, 10 червня, відбувся перший етап обміну полоненими в категорії "важкопоранені та тяжкохворі" у рамках домовленостей з РФ у Стамбулі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Так, на рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, СБС, Прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту.

Серед визволених сьогодні Захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі понад 3 роки. Крім представників солдатського та сержантського складу вдалося звільнити й офіцерів.

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"Усі звільнені сьогодні Оборонці мають важкі поранення та тяжкі хвороби: ампутовані кінцівки, проблеми із зором, абсцеси, інфекції, травми, осколкові поранення та хронічні хвороби. У частини визволених діагностований гепатит та туберкульоз", - розповіли в Коордштабі.

Повернуті Захисники будуть доправлені до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень та направлені на подальше лікування і медичну реабілітацію. Усі звільнені будуть забезпечені необхідною допомогою, їм відновлять документи та виплатять належне грошове забезпечення за перебування у неволі.

Також зазначається, що великий обмін полоненими триває, але з міркувань безпеки операції точна кількість звільнених осіб буде оголошена після завершення процесу обміну.

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Нагадаємо, 9 червня Україна та РФ розпочали обмін полоненими. Він триватиме найближчими днями.

10 червня до України повернулася друга група військовополонених –– важкопоранені та тяжкохворі українські захисники.