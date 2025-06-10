Усі звільнені сьогодні українські захисники мають важкі поранення та тяжкі хвороби, - Коордштаб
Сьогодні, 10 червня, відбувся перший етап обміну полоненими в категорії "важкопоранені та тяжкохворі" у рамках домовленостей з РФ у Стамбулі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Так, на рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, СБС, Прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту.
Серед визволених сьогодні Захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі понад 3 роки. Крім представників солдатського та сержантського складу вдалося звільнити й офіцерів.
"Усі звільнені сьогодні Оборонці мають важкі поранення та тяжкі хвороби: ампутовані кінцівки, проблеми із зором, абсцеси, інфекції, травми, осколкові поранення та хронічні хвороби. У частини визволених діагностований гепатит та туберкульоз", - розповіли в Коордштабі.
Повернуті Захисники будуть доправлені до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень та направлені на подальше лікування і медичну реабілітацію. Усі звільнені будуть забезпечені необхідною допомогою, їм відновлять документи та виплатять належне грошове забезпечення за перебування у неволі.
Також зазначається, що великий обмін полоненими триває, але з міркувань безпеки операції точна кількість звільнених осіб буде оголошена після завершення процесу обміну.
Нагадаємо, 9 червня Україна та РФ розпочали обмін полоненими. Він триватиме найближчими днями.
10 червня до України повернулася друга група військовополонених –– важкопоранені та тяжкохворі українські захисники.
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Під час висвітлення протестів у Лос-Анджелесі, на придушення яких президент Дональд Трамп відправив Нацгвардію та https://zn.ua/ukr/usa/cherez-protesti-u-los-andzheles-vidpravili-shche-blizko-700-morpikhiv-zmi.html морську піхоту, декілька журналістів отримали поранення через дії правоохоронців. Зокрема, в австралійську журналістку Лорен Томасі з 9News Australia у прямому етері поцілили кулями з пінопласту, https://www.nytimes.com/2025/06/09/us/la-protests-reporter-shot-lauren-tomasi.html пише The New York Times.
После прихода к власти большевиков Россией стал управлять один из самых дегенеративных народов на Земле. Комбинация из врождённой неполноценности свинособак, идиотизма их политической доктрины, взывавшей к низшим человеческим инстинктам (таким, к примеру, как зависть к более одарённым и более богатым), а также то, что ряды коммунистической партии состояли, из «врождённых преступников» в самом обычном смысле этого слова, требовали абсолютно нового понятия для описания этого феномена. Октябрьская революция была боевым кличем на приближающуюся неотвратимую битву между цивилизованными нациями и «массами с Востока». И если нам предстоит одержать победу в этой войне, то следует отказаться от непродуманных либеральных идей и поскорее перейти к решительным мерам...
"Свинособака"- это биологическое существо, созданное природой, имеющее руки, ноги, подобие мозга, с глазами и ртом. Тем не менее, это ужасное существо является человеком лишь частично. Оно носит черты лица подобные человеческим - однако духовно и психологически свинособака стоит ниже, чем любое животное. Внутри этого существа- хаос диких, необузданных страстей: безымянная потребность разрушать, самые примитивные желания и неприкрытая подлость.
Разом з русскім полоненим.
От того хлопця з тавром на животі: «слава россіі», і того русского, що в нашому полоні клеїть конверти, за 13000 гривень..
вони " дивним" чином однакові за віком - всі середньо-невизначеного.
вся ця "дивина" називається:
голод,
хвороби,
страждання....
Горіть у пеклі, кацапи !
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