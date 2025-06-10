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Новини Обмін полоненими
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Усі звільнені сьогодні українські захисники мають важкі поранення та тяжкі хвороби, - Коордштаб

Обмін полоненими 10 червня

Сьогодні, 10 червня, відбувся перший етап обміну полоненими в категорії "важкопоранені та тяжкохворі" у рамках домовленостей з РФ у Стамбулі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Так, на рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, СБС, Прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту.

Серед визволених сьогодні Захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі понад 3 роки. Крім представників солдатського та сержантського складу вдалося звільнити й офіцерів.

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"Усі звільнені сьогодні Оборонці мають важкі поранення та тяжкі хвороби: ампутовані кінцівки, проблеми із зором, абсцеси, інфекції, травми, осколкові поранення та хронічні хвороби. У частини визволених діагностований гепатит та туберкульоз", - розповіли в Коордштабі.

Повернуті Захисники будуть доправлені до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень та направлені на подальше лікування і медичну реабілітацію. Усі звільнені будуть забезпечені необхідною допомогою, їм відновлять документи та виплатять належне грошове забезпечення за перебування у неволі.

Також зазначається, що великий обмін полоненими триває, але з міркувань безпеки операції точна кількість звільнених осіб буде оголошена після завершення процесу обміну.

Читайте також: Умєров про обмін: Передбачається поетапний процес повернення окремих категорій військовополонених

Нагадаємо, 9 червня Україна та РФ розпочали обмін полоненими. Він триватиме найближчими днями.

10 червня до України повернулася друга група військовополонених –– важкопоранені та тяжкохворі українські захисники.

Автор: 

військовополонені (991) обмін (1213) полонені (2303) Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (25)


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А кацапские свиньи которых мы отдали, что имеют кроме откормленных харь?
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10.06.2025 18:08 Відповісти
вони мають дружнього лідера у найсильнішій країні світу

новини США - Захист свободи слова гарантує перша поправки Конституції США.

Під час висвітлення протестів у Лос-Анджелесі, на придушення яких президент Дональд Трамп відправив Нацгвардію та https://zn.ua/ukr/usa/cherez-protesti-u-los-andzheles-vidpravili-shche-blizko-700-morpikhiv-zmi.html морську піхоту, декілька журналістів отримали поранення через дії правоохоронців. Зокрема, в австралійську журналістку Лорен Томасі з 9News Australia у прямому етері поцілили кулями з пінопласту, https://www.nytimes.com/2025/06/09/us/la-protests-reporter-shot-lauren-tomasi.html пише The New York Times.
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10.06.2025 18:18 Відповісти
***** побачивши, що в США до влади прийшли (не без його трудів) такі як у нас в 2019 році, вирішив скористатися.
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10.06.2025 18:27 Відповісти
Понятие свинособак (но звучало по-другому) было дано американцем в 1923 г.

После прихода к власти большевиков Россией стал управлять один из самых дегенеративных народов на Земле. Комбинация из врождённой неполноценности свинособак, идиотизма их политической доктрины, взывавшей к низшим человеческим инстинктам (таким, к примеру, как зависть к более одарённым и более богатым), а также то, что ряды коммунистической партии состояли, из «врождённых преступников» в самом обычном смысле этого слова, требовали абсолютно нового понятия для описания этого феномена. Октябрьская революция была боевым кличем на приближающуюся неотвратимую битву между цивилизованными нациями и «массами с Востока». И если нам предстоит одержать победу в этой войне, то следует отказаться от непродуманных либеральных идей и поскорее перейти к решительным мерам...
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10.06.2025 18:18 Відповісти
А это сказал о них же один из самых любимых }{уйлом авторов немного позже.

"Свинособака"- это биологическое существо, созданное природой, имеющее руки, ноги, подобие мозга, с глазами и ртом. Тем не менее, это ужасное существо является человеком лишь частично. Оно носит черты лица подобные человеческим - однако духовно и психологически свинособака стоит ниже, чем любое животное. Внутри этого существа- хаос диких, необузданных страстей: безымянная потребность разрушать, самые примитивные желания и неприкрытая подлость.
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10.06.2025 18:19 Відповісти
Хай би Золкін з ними зробив відео.
Разом з русскім полоненим.
От того хлопця з тавром на животі: «слава россіі», і того русского, що в нашому полоні клеїть конверти, за 13000 гривень..
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10.06.2025 18:24 Відповісти
повернені полонені "дивним" чином однакові за формою обличчя - витягнутий ніс, запалі щоки, та його землистий колір.
вони " дивним" чином однакові за віком - всі середньо-невизначеного.

вся ця "дивина" називається:
голод,
хвороби,
страждання....

Горіть у пеклі, кацапи !

.
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10.06.2025 18:37 Відповісти
 
 