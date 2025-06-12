Україна та РФ провели черговий обмін важкопоранених та важкохворих воїнів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та РФ провели черговий обмін військовополоненими.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші повертаються додому. Сьогодні вдома воїни нашої армії, нацгвардійці, прикордонники. Усі потребують лікування, і їм обовʼязково буде надана необхідна допомога. Це вже другий етап повернення важкопоранених і важкохворих воїнів.

Працюємо далі, щоб повернути всіх із російського полону. Дякуємо кожному, хто допомагає робити ці обміни можливими. Щоб кожен і кожна були вдома, в Україні", - йдеться в повідомленні.

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