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Новини Обмін полоненими
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Україна та РФ провели черговий обмін важкопоранених та важкохворих воїнів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та РФ провели черговий обмін військовополоненими.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші повертаються додому. Сьогодні вдома воїни нашої армії, нацгвардійці, прикордонники. Усі потребують лікування, і їм обовʼязково буде надана необхідна допомога. Це вже другий етап повернення важкопоранених і важкохворих воїнів.

Працюємо далі, щоб повернути всіх із російського полону. Дякуємо кожному, хто допомагає робити ці обміни можливими. Щоб кожен і кожна були вдома, в Україні", - йдеться в повідомленні.

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Воїни повертаються додому. Проведено обмін полоненими
Воїни повертаються додому. Проведено обмін полоненими
Воїни повертаються додому. Проведено обмін полоненими
Воїни повертаються додому. Проведено обмін полоненими
Воїни повертаються додому. Проведено обмін полоненими
Воїни повертаються додому. Проведено обмін полоненими
Воїни повертаються додому. Проведено обмін полоненими
Воїни повертаються додому. Проведено обмін полоненими
Воїни повертаються додому. Проведено обмін полоненими
Воїни повертаються додому. Проведено обмін полоненими

Автор: 

військовополонені (994) Зеленський Володимир (24391) обмін (1219)


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Божої опіки вам, мужні воїни. Головне - ви дома.
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12.06.2025 14:33 Відповісти
Радію за кожного Українського Героя!!!
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12.06.2025 14:40 Відповісти
Практично всі наші полонені скаржаться на знущання в кацапському полоні ...
І тут виникла така думка - чому б нам , тих хлопців хто повернувся з полону і має таке бажання - чому б їх не спрямовувати на службу в аенетенціарну систему ? Певен - полонені кацапи будуть "в захваті" що над ними будуть наглядачами наші хлопці , які самі пройшли кацапський полон !
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12.06.2025 14:59 Відповісти
З поверненням, Сонечкі наші! Радію разом з вашими родинами! Героям слава!
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12.06.2025 15:12 Відповісти
З поверненням, рідненькі.
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12.06.2025 15:18 Відповісти
льози на очах!!! Слава Україні! Слава нашим хлопцям! Слава ЗСУ!!!!!
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12.06.2025 16:06 Відповісти
 
 