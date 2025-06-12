СБУ показала эксклюзивные кадры обмена пленными 12 июня. ВИДЕО

СБУ показала эксклюзивное видео обмена военнопленными, который состоялся сегодня, 12 июня.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодняшний обмен - это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и других уполномоченных структур, которые выполнили поручение Президента Украины Владимира Зеленского.

Украина рассчитывает, что будут полностью реализованы договоренности по гуманитарным вопросам, достигнутые в рамках встречи в Стамбуле", - говорится в сообщении.

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Напоминаем, 12 июня состоялся очередной этап большого обмена пленными согласно договоренностям в Стамбуле. На родную землю вернулись военнослужащие ВСУ, в частности ДШВ, Военно-морских сил, Воздушных сил, Сил ТрО, СБС, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.