СБУ показала эксклюзивные кадры обмена пленными 12 июня. ВИДЕО
СБУ показала эксклюзивное видео обмена военнопленными, который состоялся сегодня, 12 июня.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодняшний обмен - это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и других уполномоченных структур, которые выполнили поручение Президента Украины Владимира Зеленского.
Украина рассчитывает, что будут полностью реализованы договоренности по гуманитарным вопросам, достигнутые в рамках встречи в Стамбуле", - говорится в сообщении.
Напоминаем, 12 июня состоялся очередной этап большого обмена пленными согласно договоренностям в Стамбуле. На родную землю вернулись военнослужащие ВСУ, в частности ДШВ, Военно-морских сил, Воздушных сил, Сил ТрО, СБС, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.
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Правий Сектор:
"Правий Сектор звернувся до Уповноваженого з прав людини щодо незаконної видачі добровольця з рф25 травня під час обміну військовополоненими Україна передала російській федерації добровольця, який воював у складі Російського Добровольчого Корпусу та «Сибірського батальйону» на боці України.
Цей чоловік, ризикуючи життям, добровільно перейшов на наш бік, просив про захист, воював проти режиму путіна. Натомість опинився в ізоляторі для іноземців, а згодом - у руках ворога. Там його чекають катування, в'язниця або смерть.
Ми не маємо права мовчати.
Сьогодні «Правий Сектор» офіційно звернулася до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця з вимогою:
• затвердити механізм правового статусу іноземних добровольців;
• створити міжвідомчу групу з правозахисниками й ветеранами;
• розробити чіткі інструкції для ДМС та силовиків;
• перевірити службові дії посадовців, причетних до передачі добровольця;
• не розголошувати чутливу інформацію до з'ясування обставин і гарантування безпеки.
Україна повинна бути державою, яка не зраджує тих, хто став з нами пліч-о-пліч у найважчий час. А подібні випадки - не мають повторитися".