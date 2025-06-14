Украина первой осуществила бессрочный санитарный обмен пленными непосредственно с линии фронта.

В рамках обмена 14 июня российской стороне были переданы раненые военнопленные непосредственно с линии фронта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает проект "Хочу жить"

Успешно завершился четвертый день обмена по формуле "всех на всех" в двух категориях. Это уже третий этап возвращения тяжело раненых и тяжело больных военнопленных. Первый этап состоялся 10 июня, второй 12 июня. Также в этот обмен попали военнопленные из категории до 25 лет.

Бессрочный санитарный обмен пленными

Также сегодня, в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями, Украина первой начала выполнение процедуры по формуле "бессрочного санитарного обмена".

Напоминаем, что Украина и Россия договорились не только о возвращении из плена всех военнопленных с обеих сторон, которые имеют тяжелые ранения или заболевания, а также в возрасте до 25 лет, но и о согласовании порядка упрощенного возвращения раненых военнопленных.

В рамках этого обмена российской стороне были переданы раненые военнопленные непосредственно с линии фронта.

Раненые и больные военнопленные - это особая категория

Украина давно подчеркивает, что вопрос военнопленных является исключительно гуманитарным, и российская сторона впервые согласилась с этим во время переговоров в Стамбуле 2 июня. Раненые и больные военнопленные - это особая категория. Характер травм и ранений, полученных в результате боевых действий, требует специализированного, дорогостоящего и длительного лечения и реабилитации.

Своевременность и полнота медицинской помощи являются критически важными факторами для сохранения жизни и здоровья таких людей. Наиболее эффективно такую помощь можно оказывать вне мест содержания военнопленных. Именно поэтому эта категория военнопленных должна немедленно передаваться другой стороне, а не удерживаться в плену месяцами или даже годами.

"Украина выполнила свою часть обязательств: раненые россияне, которые несколько дней назад попали в плен, после их медицинской стабилизации, уже сегодня были переданы российской стороне", - отметили в проекте.

Сегодня, 14 июня 2025 года, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и РФ.