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Состоялся четвертый за неделю обмен пленными, - Зеленский. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 14 июня 2025 года, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и РФ.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжаем забирать наших людей из российского плена. Это уже четвертый обмен за неделю. Сегодня среди ребят, вернувшихся в Украину, много тех, кто был в плену еще с 2022 года. Воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.

Обязательно должны освободить всех и работаем именно для этого, чтобы никого не оставлять врагу. Спасибо всем, кто помогает", - отметил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ показала эксклюзивные кадры обмена пленными 12 июня. ВИДЕО

обмен пленными
обмен пленными
обмен пленными
обмен пленными
обмен пленными
обмен пленными
обмен пленными
обмен пленными
обмен пленными
обмен пленными

Автор: 

военнопленные (1131) Зеленский Владимир (20925) обмен (1441)


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14.06.2025 15:12 Ответить
Головне тепер щоб про цих хлопців не забули а провели реабілітацію особливо в психологів. Тому що дуже багато які повернулися з полону кінчають життя самогубством
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14.06.2025 16:59 Ответить
 
 