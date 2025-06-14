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Состоялся четвертый за неделю обмен пленными, - Зеленский. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 14 июня 2025 года, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и РФ.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Продолжаем забирать наших людей из российского плена. Это уже четвертый обмен за неделю. Сегодня среди ребят, вернувшихся в Украину, много тех, кто был в плену еще с 2022 года. Воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.
Обязательно должны освободить всех и работаем именно для этого, чтобы никого не оставлять врагу. Спасибо всем, кто помогает", - отметил глава государства.
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Al Serh #551041
показать весь комментарий14.06.2025 15:12 Ответить Мне нравится 8 Ссылка
ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий14.06.2025 16:59 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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