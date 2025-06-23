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Новини Повернення тіл полеглих захисників
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Три тіла російських військових, які були передані Україні під час репатріацій у 2025 році, повернули до РФ, - Клименко

Повернуто тіла 909 полеглих Захисників

До Росії повернули тіла трьох російських військовослужбовців, які були передані Україні разом з тілами полеглих українських воїнів. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Росіянам тіла передаються тільки після стовідсоткового підтвердження співпадіння. Три тіла передані росіянам, по них було повне співпадіння", - сказав він в коментарі

Він додав: "Ми чекаємо ДНК родичів. Тому хочемо, щоб рідні (росіяни) здали свої ДНК, щоб ми підтвердили".

"Я дав команду поки заборонити видавати ці тіла росіянам, поки немає підтвердження стовідсотково", - зазначив Клименко.

Нагадаємо, по процедурі репатріації у 2025 році до України разом з тілами полеглих українських воїнів було передано, згідно з оглядами, 20 тіл російських військових.

16 червня 2025 року відбувся завершальний етап репатріаційних заходів згідно з домовленостями у Стамбулі. Україна отримала 6057 тіл в межах Стамбульських домовленостей.

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Автор: 

армія рф (18036) обмін (1248) Клименко Ігор (504)


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Все одно "каліни "родичам не дадуть. В звіт начальству запишуть ,"прапавшіє бєзвєсті".
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23.06.2025 11:09 Відповісти
Три з 5000?!
А волали так, що здавалося не менше половини!
Але свого досягли - приспали обурення кількістю загиблих.
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23.06.2025 11:13 Відповісти
Тобі ху....лостан методичку скидає, або сам такий "умний"
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23.06.2025 11:38 Відповісти
Ти Цензор "ху....лостаном" назвав?
І що тоді ти тут робиш?
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23.06.2025 11:41 Відповісти
На тисячу більше, якщо не помиляюся.....
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23.06.2025 11:56 Відповісти
6060 тіл загиблих
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23.06.2025 12:27 Відповісти
 
 