Три тіла російських військових, які були передані Україні під час репатріацій у 2025 році, повернули до РФ, - Клименко
До Росії повернули тіла трьох російських військовослужбовців, які були передані Україні разом з тілами полеглих українських воїнів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
"Росіянам тіла передаються тільки після стовідсоткового підтвердження співпадіння. Три тіла передані росіянам, по них було повне співпадіння", - сказав він в коментарі
Він додав: "Ми чекаємо ДНК родичів. Тому хочемо, щоб рідні (росіяни) здали свої ДНК, щоб ми підтвердили".
"Я дав команду поки заборонити видавати ці тіла росіянам, поки немає підтвердження стовідсотково", - зазначив Клименко.
Нагадаємо, по процедурі репатріації у 2025 році до України разом з тілами полеглих українських воїнів було передано, згідно з оглядами, 20 тіл російських військових.
16 червня 2025 року відбувся завершальний етап репатріаційних заходів згідно з домовленостями у Стамбулі. Україна отримала 6057 тіл в межах Стамбульських домовленостей.
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