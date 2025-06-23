Росія передає тіла загиблих військових у дуже поганому стані, - Нацполіція
Під час процесу ідентифікації тіл загиблих, переданих Росією в рамках репатріації, непоодинокими є випадки, коли в одному мішку виявляються рештки кількох різних осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це на брифінгу повідомив перший заступник керівника Національної поліції Максим Цуцкірідзе.
"Зазвичай тіла передаються в жахливому стані. На них сильні зміни, колосальні муміфіковані, скелетовані. Це просто мішок з кістками. Непоодинокими випадками є, де ми фіксуємо, що в одному мішку з фрагментами тіл знаходяться після проведення експертиз, ми встановлюємо, що вони належать різним тілам і відповідно фіксуємо", - розповів він.
Він підкреслив, що саме на Нацполіцію покладено колосальне навантаження з ідентифікації останків. У цих випадках важливу роль відіграє комплексна робота: використовуються всі доступні методи, зокрема порівняльні аналізи та молекулярно-генетична експертиза, яка залишається найнадійнішим інструментом для встановлення особи загиблого.
Цуцкірідзе також наголосив, що у більшості випадків до остаточного висновку слідчі приходять саме завдяки ДНК-дослідженням, адже через стан тіл візуальна ідентифікація часто є неможливою.
Нагадаємо, до Росії повернули тіла трьох російських військовослужбовців, які були передані Україні разом з тілами полеглих українських воїнів.
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непоодинокими є випадки, коли в одному мішку виявляються рештки кількох різних осіб
Тобто, коли замість нашого воїна передають рештки декількох рузьгих, то українця передано у поганому стані?
У афтирів усе в порядку?
"26.02 .2022 исх №210\32\655 дсп
Минобороны РФ выдало документ "для служебного пользования", в котором сказано о необходимости хоронить российских военных, находящихся в Украине, в братских могилах, а в случаях невозможности это сделать, уничтожать их тела.
В частности, в документе россиян говорится, что с 1 марта 2022 года необходимо изъять у воюющего в Украине личного состава документы, удостоверяющие личность, в кратчайшие сроки принять меры для эвакуации тел российских военных из Украины в ночное время, а также организовать захоронения в братские могилы или уничтожение тел своих военных при невозможности выполнить предыдущие требования".
Пояснюю - "ДСП" - "для служебного пользования". Це "циркулярне" розпорядження, яке розсилається по всіх в/ч, які мають стосунок до участі у тій чи іншій діяльності, з обмеженим доступом (там оговорюється рівень командного складу, який має право ознайомлення з текстом).