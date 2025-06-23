Росія передає тіла загиблих військових у дуже поганому стані, - Нацполіція

Під час процесу ідентифікації тіл загиблих, переданих Росією в рамках репатріації, непоодинокими є випадки, коли в одному мішку виявляються рештки кількох різних осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це на брифінгу повідомив перший заступник керівника Національної поліції Максим Цуцкірідзе.

"Зазвичай тіла передаються в жахливому стані. На них сильні зміни, колосальні муміфіковані, скелетовані. Це просто мішок з кістками. Непоодинокими випадками є, де ми фіксуємо, що в одному мішку з фрагментами тіл знаходяться після проведення експертиз, ми встановлюємо, що вони належать різним тілам і відповідно фіксуємо", - розповів він.

Він підкреслив, що саме на Нацполіцію покладено колосальне навантаження з ідентифікації останків. У цих випадках важливу роль відіграє комплексна робота: використовуються всі доступні методи, зокрема порівняльні аналізи та молекулярно-генетична експертиза, яка залишається найнадійнішим інструментом для встановлення особи загиблого.

Цуцкірідзе також наголосив, що у більшості випадків до остаточного висновку слідчі приходять саме завдяки ДНК-дослідженням, адже через стан тіл візуальна ідентифікація часто є неможливою.

Нагадаємо, до Росії повернули тіла трьох російських військовослужбовців, які були передані Україні разом з тілами полеглих українських воїнів.

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