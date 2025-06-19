Україна встановила імена російських військових, тіла яких РФ передала під час останніх репатріацій, - МВС. ФОТО

Під час репатріації тіл між Україною та Росією остання передає тіла і загиблих російських солдатів разом з тілами полеглих українських захисників. Уже є встановлені імена.

Про це розповів голова МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Цинізм без меж: Росія перетворює репатріацію тіл загиблих на інструмент маніпуляції та тиску. Ворог навмисно ускладнює нам ідентифікацію, породжує хаос, змішує тіла російських військових з тілами українців", - зазначив він.

Так, Україна встановила імена цих непотрібних "родінє" солдатів та офіцерів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ідентифікація тіл 6 тис. загиблих захисників може тривати понад рік, - Клименко

Один з таких випадків — тіло № 192/25. Форма зразка ЗС РФ, російські паспорт, військовий квиток, талон атестата військовослужбовця № 1252, виписки з наказу командира в/ч № 52 від 26.12.2023, жетон з написом: "ВС РОССИИ МТ-146004".

Зʼясувалося, що це тіло Бугаєва Олександра Вікторовича — військового 1 батальйону 39 окремої гвардійської мотострілецької бригади РФ.

Його родичі почали пошуки ще наприкінці березня після його зникнення у районі Новомихайлівки на Донеччині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час останніх репатріацій РФ передала тіла своїх військових разом з полеглими українцями, - МВС





"Це черговий доказ того, як Росія зневажливо ставиться до своїх людей, підкидаючи їхні тіла до тіл українських військових. Це свідчення того, наскільки дріб’язковий для Росії є людське життя. Або ж це просто спосіб уникнути виплат родинам. Та платити все ж доведеться: ми повертаємо ці тіла.

Світ бачить різницю: поки Україна повертає кожного свого воїна - з ім’ям та честю, росія приховує своїх, використовує їх як матеріал, а потім забуває. Стратегія ворога - не тільки вбивати, а й брехати про смерть", - додав Клименко.

Також читайте: Тіла ще 1245 загиблих Захисників повернули на завершальному етапі репатріаційних заходів. Загалом Україна отримала 6057 тіл, - Коордштаб. ФОТО