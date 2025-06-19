Україна встановила імена російських військових, тіла яких РФ передала під час останніх репатріацій, - МВС. ФОТО
Під час репатріації тіл між Україною та Росією остання передає тіла і загиблих російських солдатів разом з тілами полеглих українських захисників. Уже є встановлені імена.
Про це розповів голова МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
"Цинізм без меж: Росія перетворює репатріацію тіл загиблих на інструмент маніпуляції та тиску. Ворог навмисно ускладнює нам ідентифікацію, породжує хаос, змішує тіла російських військових з тілами українців", - зазначив він.
Так, Україна встановила імена цих непотрібних "родінє" солдатів та офіцерів.
Один з таких випадків — тіло № 192/25. Форма зразка ЗС РФ, російські паспорт, військовий квиток, талон атестата військовослужбовця № 1252, виписки з наказу командира в/ч № 52 від 26.12.2023, жетон з написом: "ВС РОССИИ МТ-146004".
Зʼясувалося, що це тіло Бугаєва Олександра Вікторовича — військового 1 батальйону 39 окремої гвардійської мотострілецької бригади РФ.
Його родичі почали пошуки ще наприкінці березня після його зникнення у районі Новомихайлівки на Донеччині.
"Це черговий доказ того, як Росія зневажливо ставиться до своїх людей, підкидаючи їхні тіла до тіл українських військових. Це свідчення того, наскільки дріб’язковий для Росії є людське життя. Або ж це просто спосіб уникнути виплат родинам. Та платити все ж доведеться: ми повертаємо ці тіла.
Світ бачить різницю: поки Україна повертає кожного свого воїна - з ім’ям та честю, росія приховує своїх, використовує їх як матеріал, а потім забуває. Стратегія ворога - не тільки вбивати, а й брехати про смерть", - додав Клименко.
( рос. письменник Михайло Булгаков.)
Він виріс з ненавистю до всього українського і навіть дезертирував з армії УНР, щоб приєднатися до білогвардійців, які боролися проти незалежності України. У своїх творах він зневажливо ставився до української мови та культури, стверджуючи, що в Києві немає науки, літератури чи мистецтва. Я думаю, що українська культура має своїх справжніх героїв, які боролися за незалежність України, а не зраджували її.
Булгаков в 1921 році покинув Україну і поселився в москві.
Місце народження не дає права назвати українцями кацапів, як то депутатів госдури в. матвієнко, козака, глазьєва і другу наволоч, хоч вони народиоися в Україні.
Та і вікі теж пише, що Булгаков кацап,
Миха́йло Опана́сович Булга́ков (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Михаил Афанасьевич Булгаков; 3 https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F (15) травня https://uk.wikipedia.org/wiki/1891 1891, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Київ, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Російська імперія - https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 10 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/1940 1940, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москва, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 РРФСР, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР) - російський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA письменник, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3 драматург, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE лібретист, театральний режисер, актор і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80 лікар. Автор романів та п'єс. Член https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2&action=edit&redlink=1 Всеросійського союзу письменників (https://uk.wikipedia.org/wiki/1923 1923-https://uk.wikipedia.org/wiki/1929 1929) та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 спілки письменників СРСР (https://uk.wikipedia.org/wiki/1934 1934-https://uk.wikipedia.org/wiki/1940 1940)). Символ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC російської імперської політики за версією https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%96 УІНПhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7].
А то що на маскву поїхав, де його до смерті 3aйї6aли во всі отвори, то що поробиш - наркоман і мазохіст.
Експерти Українського інституту національної пам'яті визнали російського письменника Михайла Булгакова українофобом за світоглядом. Наразі об'єкти, присвячені письменнику, вважаються такими, що містять символіку російської імперської політики, а подальше використання його імені у назвах (наприклад вулиць) та його пам'ятники буде вважатися пропагандою російської імперської політики.
Про це https://****.gov.ua/dekomunizaciya-ta-reabilitaciya/podolannya-naslidkiv-rusyfikaciyi-ta-totalitaryzmu-v-********/fahovi-vysnovky/myhaylo-bulgakov?fbclid=IwAR3CY3Bg3kdIj_F4ZYPwbi7TuMG82vI_CdOB1_ALq71EeiYAuHyR1PpgFNo_aem_Adu7uZQVS2Ac0mU8I8J--HkNb7oCJwIkW9a2lhHjCAqQMa-QRkA-IfqofAvGSjH6rfkn8ZV7GNpkz1fW6pOO7UfI йдеться у висновку УІНП.
«Михайло Булгаков - імперець за світоглядом, затятий українофоб (українофоб, за Великим тлумачним словником української мови - це «противник, ненависник українців і всього українського»). Письменник, не зважаючи на роки життя у Києві, зневажав українців та їхню культуру, ненавидів українське прагнення до незалежності, негативно відгукувався про становлення Української держави та її очільників. З-поміж усіх російських письменників того часу стоїть найближче до нинішніх ідеологем путінізму і кремлівського виправдання етноциду в Україні. Світоглядно був на позиціях російського імперіалізму, білогвардійщини, схвалював експансію російського комунізму», - зазначають там.
Там зазначають, що у творах письменник не подає жодного позитивного персонажа-українця, пародіює чи глузливо перекручує українську мову, глузує з української автокефальної церкви, заперечує саме існування української нації.
Лікарі радять вам прінять йаду та убіцца апстєну!
« Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные.»
Деякі кажуть, що він цього, мовляв, не писав.
Це не має великого значення, НМД, бо текст відповідає істині.
Окремо зазначу: просто ліберали (Liberalus Vulgaris) - брехуни і демагоги. А лаптєлапі ліберали (Laptelapus Liberalus Vulgaris - вимираючий підвид виду Liberalus Vulgaris) - брехуни і демагоги з біполяркою та цілим букетом інших, часом важких розладів психіки.
Наші подібних цифр не оприлюднюють. Тому доводиться орієнтуватися (але в жодному разі не вірити!) на ворожі цифри...
Але тепер зрозуміло, що ***** збрехав стосовно шести тисяч наших полеглих воїнів.
ЗІ: касап завжди бреше. Якщо не бреше - то ткни його дрючком, переконайся, що він хороший руський, двохсотий.
Причини:
1) немає грошей-немає війни (а гроші їм ніхто не підкине, ну хіба що трап)
2) їхня вов з 22 червня 1941 по 9 травня-це приблизно 1400 днів. Вже 1212 день іде агресивна війна проти України (тут навіть телевізор не допоможе переконати кацапів що вони як "дЄдЬІ").
3) вони ******** кацапські вже настільки деморалізовані що самі вже ***** ****** називають.
А на рахунок України то вже пишуть не "на Україні" а "в Україні".
Тому так багато провокативних дописів на цензорі від їхньої лахти з метою розсварити українців по типу-".....все пропало, українці повинні знести владу негайно...."
Саме тому існує різниця в кількості переданих тіл .
Але й не така вже вражаюча , як бреше ***** .