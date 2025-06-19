УКР
Україна встановила імена російських військових, тіла яких РФ передала під час останніх репатріацій, - МВС. ФОТО

Під час репатріації тіл між Україною та Росією остання передає тіла і загиблих російських солдатів разом з тілами полеглих українських захисників. Уже є встановлені імена.

Про це розповів голова МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Цинізм без меж: Росія перетворює репатріацію тіл загиблих на інструмент маніпуляції та тиску. Ворог навмисно ускладнює нам ідентифікацію, породжує хаос, змішує тіла російських військових з тілами українців", - зазначив він. 

Так, Україна встановила імена цих непотрібних "родінє" солдатів та офіцерів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ідентифікація тіл 6 тис. загиблих захисників може тривати понад рік, - Клименко

Один з таких випадків — тіло № 192/25. Форма зразка ЗС РФ, російські паспорт, військовий квиток, талон атестата військовослужбовця № 1252, виписки з наказу командира в/ч № 52 від 26.12.2023, жетон з написом: "ВС РОССИИ МТ-146004".

Зʼясувалося, що це тіло Бугаєва Олександра Вікторовича — військового 1 батальйону 39 окремої гвардійської мотострілецької бригади РФ.

Його родичі почали пошуки ще наприкінці березня після його зникнення у районі Новомихайлівки на Донеччині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час останніх репатріацій РФ передала тіла своїх військових разом з полеглими українцями, - МВС

Росія передає Україні тіла своїх військових: є встановлені імена
Росія передає Україні тіла своїх військових: є встановлені імена

"Це черговий доказ того, як Росія зневажливо ставиться до своїх людей, підкидаючи їхні тіла до тіл українських військових. Це свідчення того, наскільки дріб’язковий для Росії є людське життя. Або ж це просто спосіб уникнути виплат родинам. Та платити все ж доведеться: ми повертаємо ці тіла.

Світ бачить різницю: поки Україна повертає кожного свого воїна - з ім’ям та честю, росія приховує своїх, використовує їх як матеріал, а потім забуває. Стратегія ворога - не тільки вбивати, а й брехати про смерть", - додав Клименко. 

Також читайте: Тіла ще 1245 загиблих Захисників повернули на завершальному етапі репатріаційних заходів. Загалом Україна отримала 6057 тіл, - Коордштаб. ФОТО

Росія передає Україні тіла своїх військових: є встановлені імена

армія рф (18810) Клименко (286) війна в Україні (6319)
Топ коментарі
+21
Не знаю, наскільки правда в висері *****, який вчора заявив: "https://www.ponomaroleg.com/s-toj-storony/ Мы отдали [Украине] шесть тысяч тел, взамен получили 57. Готовы еще около трех тысяч отдать" (стосовно 57 переданих їм тіл касапів).
Наші подібних цифр не оприлюднюють. Тому доводиться орієнтуватися (але в жодному разі не вірити!) на ворожі цифри...
Але тепер зрозуміло, що ***** збрехав стосовно шести тисяч наших полеглих воїнів.

ЗІ: касап завжди бреше. Якщо не бреше - то ткни його дрючком, переконайся, що він хороший руський, двохсотий.
19.06.2025 18:14 Відповісти
+19
"Не народ, а скотина, хам, дикая орда душегубов и злодеев",
( рос. письменник Михайло Булгаков.)
19.06.2025 17:57 Відповісти
+16
Орки проводять піар-компанію про втрати ЗСУ. Їм фюрер наказав знайти 6.000 тіл - вони знайшли. Я не здивуюсь якщо вони ще й полонених постріляли щоб число нагнать...
19.06.2025 17:58 Відповісти
Викиньте після індифікаціі дохлих кацапів на смітник нехай ворони бавляться.
19.06.2025 17:54 Відповісти
Те що кацапам ці дохляки не потрібні -це точно. А наші дурники ще будуть в рефрижераторах їх тримати місяцями замість того щоб вкинути в яму, засипати вапном та забетонувати.
19.06.2025 17:59 Відповісти
Нехай весь світ бачить що таке московія насправді.
19.06.2025 18:22 Відповісти
Ще й досі не побачив? Який "прекрасний" світ.
19.06.2025 18:34 Відповісти
💯
19.06.2025 21:49 Відповісти
Кацапи скажуть, що не заберуть тіла назад тому що "ета всьо фєйк і ІПСО". Та й гроші за жмурика вже давно поділені.
19.06.2025 17:56 Відповісти
"Не народ, а скотина, хам, дикая орда душегубов и злодеев",
( рос. письменник Михайло Булгаков.)
19.06.2025 17:57 Відповісти
Покацаплений український письменник.
19.06.2025 18:27 Відповісти
Як сказати, як сказати ... . Те що він народився в Києві не означає, що він український письменник.
Він виріс з ненавистю до всього українського і навіть дезертирував з армії УНР, щоб приєднатися до білогвардійців, які боролися проти незалежності України. У своїх творах він зневажливо ставився до української мови та культури, стверджуючи, що в Києві немає науки, літератури чи мистецтва. Я думаю, що українська культура має своїх справжніх героїв, які боролися за незалежність України, а не зраджували її.
Булгаков в 1921 році покинув Україну і поселився в москві.
Місце народження не дає права назвати українцями кацапів, як то депутатів госдури в. матвієнко, козака, глазьєва і другу наволоч, хоч вони народиоися в Україні.
Та і вікі теж пише, що Булгаков кацап,
Миха́йло Опана́сович Булга́ков (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Михаил Афанасьевич Булгаков; 3 https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F (15) травня https://uk.wikipedia.org/wiki/1891 1891, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Київ, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Російська імперія - https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 10 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/1940 1940, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москва, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 РРФСР, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР) - російський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA письменник, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3 драматург, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE лібретист, театральний режисер, актор і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80 лікар. Автор романів та п'єс. Член https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2&action=edit&redlink=1 Всеросійського союзу письменників (https://uk.wikipedia.org/wiki/1923 1923-https://uk.wikipedia.org/wiki/1929 1929) та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 спілки письменників СРСР (https://uk.wikipedia.org/wiki/1934 1934-https://uk.wikipedia.org/wiki/1940 1940)). Символ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC російської імперської політики за версією https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%96 УІНПhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7].
19.06.2025 20:18 Відповісти
У 21-му йому вже 4-й десяток шов. Так що українець. Я що покацаплений - так Київ тоді на 50% такий був. Серед "інтелігенції". Харків на 90%. А ось на території лугандона кацапів не було. Дуже вони з цього бідкалися. Пришлють з Харкова агітаторів, а їх ніхто не розуміє.
А то що на маскву поїхав, де його до смерті 3aйї6aли во всі отвори, то що поробиш - наркоман і мазохіст.
19.06.2025 20:54 Відповісти
Це ваша суб'єктивна думка. А це висновок експертів Українського інституту національної пам'яті від 08 Квітня 2024 року.

Експерти Українського інституту національної пам'яті визнали російського письменника Михайла Булгакова українофобом за світоглядом. Наразі об'єкти, присвячені письменнику, вважаються такими, що містять символіку російської імперської політики, а подальше використання його імені у назвах (наприклад вулиць) та його пам'ятники буде вважатися пропагандою російської імперської політики.

Про це https://****.gov.ua/dekomunizaciya-ta-reabilitaciya/podolannya-naslidkiv-rusyfikaciyi-ta-totalitaryzmu-v-********/fahovi-vysnovky/myhaylo-bulgakov?fbclid=IwAR3CY3Bg3kdIj_F4ZYPwbi7TuMG82vI_CdOB1_ALq71EeiYAuHyR1PpgFNo_aem_Adu7uZQVS2Ac0mU8I8J--HkNb7oCJwIkW9a2lhHjCAqQMa-QRkA-IfqofAvGSjH6rfkn8ZV7GNpkz1fW6pOO7UfI йдеться у висновку УІНП.

«Михайло Булгаков - імперець за світоглядом, затятий українофоб (українофоб, за Великим тлумачним словником української мови - це «противник, ненависник українців і всього українського»). Письменник, не зважаючи на роки життя у Києві, зневажав українців та їхню культуру, ненавидів українське прагнення до незалежності, негативно відгукувався про становлення Української держави та її очільників. З-поміж усіх російських письменників того часу стоїть найближче до нинішніх ідеологем путінізму і кремлівського виправдання етноциду в Україні. Світоглядно був на позиціях російського імперіалізму, білогвардійщини, схвалював експансію російського комунізму», - зазначають там.
Там зазначають, що у творах письменник не подає жодного позитивного персонажа-українця, пародіює чи глузливо перекручує українську мову, глузує з української автокефальної церкви, заперечує саме існування української нації.
19.06.2025 21:09 Відповісти
Орки проводять піар-компанію про втрати ЗСУ. Їм фюрер наказав знайти 6.000 тіл - вони знайшли. Я не здивуюсь якщо вони ще й полонених постріляли щоб число нагнать...
19.06.2025 17:58 Відповісти
і не тільки полонених. там ще тіла цивільних передавали.
19.06.2025 18:19 Відповісти
Рузьге!
Лікарі радять вам прінять йаду та убіцца апстєну!
19.06.2025 17:59 Відповісти
Кацапи, то не люди. Нежить.
19.06.2025 18:00 Відповісти
Сарана...
19.06.2025 19:20 Відповісти
Біла "Лада" мимо кассы....
19.06.2025 18:03 Відповісти
Це варвари для цих чортів нічого святого ,тому може досить цих так званих переговорів.
19.06.2025 18:03 Відповісти
Кацапи то падаль ,кінчені нелюди,андрофаги.Деж той бог,що допускає існування цієї падалі.?
19.06.2025 18:06 Відповісти
Солженіцин кацап-імперіаліст- про кацапів.

« Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные.»

Деякі кажуть, що він цього, мовляв, не писав.
Це не має великого значення, НМД, бо текст відповідає істині.
19.06.2025 18:13 Відповісти
Скорше за все, не писав. Принаймні, якщо йдеться про Солженіцина. А от про що він таки писав - "Как би нам абустроїть расію?". Читав я той опус. Тому скажу таке: лібералам загалом і Солженіцину зокрема віри нема: кажуть одне, думають друге, а роблять третє.
20.06.2025 00:36 Відповісти
Я теж читав . Крім цього опусу я перечитав "Архіпелаг ГУЛАГ". Там є текст, де солженіцин був в захваті від організованості, сміливості ув'язнених бійців УПА під час повстання проти системи ГУЛАГ, а також в «Архіпелазі» солженіцин одним з перших на увесь світ сказав слово і про збройну боротьбу українських бійців УПА та «лісових братів» балтійських країн, про трагедію кримських татар та інших депортованих народів. Це і все, на мою думку, що він щось позитивне писав про українців. Типовий кацап україноненависник.
20.06.2025 07:50 Відповісти
Власне, про то й мова.
Окремо зазначу: просто ліберали (Liberalus Vulgaris) - брехуни і демагоги. А лаптєлапі ліберали (Laptelapus Liberalus Vulgaris - вимираючий підвид виду Liberalus Vulgaris) - брехуни і демагоги з біполяркою та цілим букетом інших, часом важких розладів психіки.
24.06.2025 23:45 Відповісти
Не знаю, наскільки правда в висері *****, який вчора заявив: "https://www.ponomaroleg.com/s-toj-storony/ Мы отдали [Украине] шесть тысяч тел, взамен получили 57. Готовы еще около трех тысяч отдать" (стосовно 57 переданих їм тіл касапів).
Наші подібних цифр не оприлюднюють. Тому доводиться орієнтуватися (але в жодному разі не вірити!) на ворожі цифри...
Але тепер зрозуміло, що ***** збрехав стосовно шести тисяч наших полеглих воїнів.

ЗІ: касап завжди бреше. Якщо не бреше - то ткни його дрючком, переконайся, що він хороший руський, двохсотий.
19.06.2025 18:14 Відповісти
Прутіну і вальки пів стакана, вони не треба, витратний одноразовий гумовий виріб! Десятикласниці на московії, «наражают»!!
19.06.2025 18:16 Відповісти
Що і потрібно було довести, так у цих підорів зараз стоїть одне завдання-розсварити, деморалізувати українців. тБо у них дуже мало часу лишилося. В 2027 вони просто не можуть більше воювати.
Причини:
1) немає грошей-немає війни (а гроші їм ніхто не підкине, ну хіба що трап)
2) їхня вов з 22 червня 1941 по 9 травня-це приблизно 1400 днів. Вже 1212 день іде агресивна війна проти України (тут навіть телевізор не допоможе переконати кацапів що вони як "дЄдЬІ").
3) вони ******** кацапські вже настільки деморалізовані що самі вже ***** ****** називають.
А на рахунок України то вже пишуть не "на Україні" а "в Україні".
Тому так багато провокативних дописів на цензорі від їхньої лахти з метою розсварити українців по типу-".....все пропало, українці повинні знести владу негайно...."
19.06.2025 18:41 Відповісти
На совєтський воєнний білєт схожий ,тільки без серпа з молотом.
19.06.2025 18:47 Відповісти
Ой кліменко, не *****...
19.06.2025 19:39 Відповісти
Кацапів дохне більше , але всі вони залишаються на окупованій території , бо ми на жаль - відступаємо . Там же залишаються і наші загиблі воїни , яких не стигли евакуювати .
Саме тому існує різниця в кількості переданих тіл .
Але й не така вже вражаюча , як бреше ***** .
19.06.2025 21:00 Відповісти
Кацапи не цінять живих, а трупів їм тим пач не жаль
20.06.2025 09:24 Відповісти
 
 