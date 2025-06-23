МВС пропонує родичам окупантів здавати ДНК, щоб шукати їх серед переданих Україні тіл

Міністерство внутрішніх справ та Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти (МКЗБ) пропонують родичам російських військових, які загинули або зникли безвісти на війні проти України, надати зразки ДНК, щоб шукати їх серед переданих Україні тіл.

Про це повідомила пресслужба МВС, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ініціатива покликана пришвидшити процес ідентифікації тіл російських військових, які було передано Росією в Україну під час процедури репатріації.

Міністр Ігор Клименко зазначив, що поки не буде остаточно встановлено особу репатрійованого, тіло не підлягатиме поверненню назад до РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ідентифікація тіл 6 тис. загиблих захисників може тривати понад рік, - Клименко

Наразі відомо про три випадки, коли вдалося ідентифікувати тіла російських військових, які були передані назад до РФ.

За словами глави МВС, ці факти підтверджують ефективність проведених досліджень українських фахівців, які ретельно підходять до кожної процедури репатріації.

"Від початку 2025 року слідчі Національної поліції України спільно з експертами виявили 20 фактів передачі російських військовослужбовців під час процедури репатріації. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зазначив, що ворог навмисно ускладнює нам ідентифікацію, породжує хаос, змішуючи тіла російських військових з тілами українців. Очевидно, що російська сторона офіційно не визнає цього факту, адже досі не надали фахових пояснень", - йдеться в повідомленні.

Проте українські слідчі вже зібрали докази, які підтверджують, що тіла належать саме військовим армії РФ.

Читайте: Росія передає тіла загиблих військових у дуже поганому стані, - Нацполіція