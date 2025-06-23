Удар РФ по багатоповерхівці у Києві: загинула 11-річна дівчинка та її мама. ФОТО

Серед загиблих внаслідок нічної атаки РФ на Київ - 11-річна дівчинка

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

Як зазначається, кількість загиблих у Києві в Шевченківському районі зросла до 9 осіб. Останніми з -під завалів дістали 41-річну жінку, а згодом її 11-річну доньку.

Рятувальники продовжують розбирати пошкоджені конструкції будинку, під якими можуть перебувати люди.

Також читайте: Наслідки нічної атаки: У двох районах Києва частково немає газу