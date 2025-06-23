Удар РФ по багатоповерхівці у Києві: загинула 11-річна дівчинка та її мама. ФОТО
Серед загиблих внаслідок нічної атаки РФ на Київ - 11-річна дівчинка
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.
Як зазначається, кількість загиблих у Києві в Шевченківському районі зросла до 9 осіб. Останніми з -під завалів дістали 41-річну жінку, а згодом її 11-річну доньку.
Рятувальники продовжують розбирати пошкоджені конструкції будинку, під якими можуть перебувати люди.
Топ коментарі
+14 Таня М
показати весь коментар23.06.2025 16:53 Відповісти Посилання
+11 Jolli Rabbit
показати весь коментар23.06.2025 16:50 Відповісти Посилання
+10 Мирон Боднар
показати весь коментар23.06.2025 16:51 Відповісти Посилання
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Ти Цензор якось епізодично читаєш ? Регулярно викладають відео місцевих операторів з расійських глубєнєй, де на задньому фоні верещить сирена повітряної тривоги. Це-жодної тривоги у них не було ? Щодо бити по містах-ти розумієш що на один складений під'їзд у якомусь бєлгороді складеться у відповідь 10 під'їздів десь у Харкові тому, що в х#йла набагато більше засобів далекобійного ураження ? Що йому насрати на своїх ("рязанський цукор" нагадати ?), а такі наші дії дадуть ще більше приводів, які він шукає ? Що тоді наші західні союзники будуть нас теж вважати терористами і ми залишимося взагалі без допомоги ? Нам треба бити по їх території по усіх військових об'єктах та причетних до нього-нпз, порти, тощо. А їх багатоповерхівки нам нічого не дадуть, окрім недовгого морального задоволення.
Читаючи москальські новини бачиш, як багато їх дохне у ДТП, на пожежах, воді та по битовусі. Але, як написано у І Семесюка москалям "западло" самим здихати і вони намагаються забрати із собою побільше інших.