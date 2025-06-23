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Новини Фото Атака ракет і БпЛА на Київ
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Удар РФ по багатоповерхівці у Києві: загинула 11-річна дівчинка та її мама. ФОТО

Серед загиблих внаслідок нічної атаки РФ на Київ - 11-річна дівчинка

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

Як зазначається, кількість загиблих у Києві в Шевченківському районі зросла до 9 осіб. Останніми з -під завалів дістали 41-річну жінку, а згодом її 11-річну доньку.

Рятувальники продовжують розбирати пошкоджені конструкції будинку, під якими можуть перебувати люди.

Також читайте: Наслідки нічної атаки: У двох районах Києва частково немає газу

Будинок у Києві після обстрілу

Автор: 

діти (5182) Київ (19791) обстріл (29527) жертви (1839)


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Топ коментарі
+14
Царство Небесне загиблим!🙏🙏🙏 Рідним щирі співчуття!🥺😢🥀
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23.06.2025 16:53 Відповісти
+11
Бити по ворогу у відповідь ми як завжди не будемо. Не покаране зло повинно залишитись не покаранним.
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23.06.2025 16:50 Відповісти
+10
Коли в москві будуть похорони ???
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23.06.2025 16:51 Відповісти
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Бити по ворогу у відповідь ми як завжди не будемо. Не покаране зло повинно залишитись не покаранним.
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23.06.2025 16:50 Відповісти
Наші б'ють по ворогу на фронті, а не по школах, лікарнях та багатоповерхівках, як х#йло.
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23.06.2025 17:02 Відповісти
Якщо є бажання перемогти, і врятувати життя наших воїнів і нашого мирного населення- бити треба по містах ворога. Жоден удар не повинен зпалишитись безкарним. А то ми вже довоювалися до того, що за останні 4 роки жодної повітряної тривоги у ворога не було.
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23.06.2025 17:06 Відповісти
"А то ми вже довоювалися до того, що за останні 4 роки жодної повітряної тривоги у ворога не було."
Ти Цензор якось епізодично читаєш ? Регулярно викладають відео місцевих операторів з расійських глубєнєй, де на задньому фоні верещить сирена повітряної тривоги. Це-жодної тривоги у них не було ? Щодо бити по містах-ти розумієш що на один складений під'їзд у якомусь бєлгороді складеться у відповідь 10 під'їздів десь у Харкові тому, що в х#йла набагато більше засобів далекобійного ураження ? Що йому насрати на своїх ("рязанський цукор" нагадати ?), а такі наші дії дадуть ще більше приводів, які він шукає ? Що тоді наші західні союзники будуть нас теж вважати терористами і ми залишимося взагалі без допомоги ? Нам треба бити по їх території по усіх військових об'єктах та причетних до нього-нпз, порти, тощо. А їх багатоповерхівки нам нічого не дадуть, окрім недовгого морального задоволення.
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23.06.2025 17:22 Відповісти
У х#йла зараз під 2 тисячі ракет середнього радіусу дії. Які ще й клепають у 3 зміни. У нього пачками клепають каби щодоби. Як ти думаєш-в кого буде перевага по зруйнованих під'їздах ? х#йла зупинить тільки крах економіки, коли не буде чим підживлювати цю війну. А не наші обстріли його під'їздів. Він в бункері живе, на своє стадо йому насрати. Аеродроми, виробництва, склади, нпз, порти-ось наші цілі. А під'їздів у нього дуже багато.
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23.06.2025 18:19 Відповісти
І ще, якщо в кого пам'ять закоротка-в 99-му саме серія підривів багатоповерхівок дала х#йлу абсолютну владу і привід почати 2-у чеченську війну. В сьогодняшніх реаліях це дасть змогу об'явити тотальну мобілізацію, наприклад. Чого він до цього боявся зробити. Нам від того легше стане ?
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23.06.2025 18:30 Відповісти
Коли в москві будуть похорони ???
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23.06.2025 16:51 Відповісти
Царство Небесне загиблим!🙏🙏🙏 Рідним щирі співчуття!🥺😢🥀
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23.06.2025 16:53 Відповісти
щось давно не чути ніяких ударів по заводам, нпз та іншому на росії..., де ті мільйони дронів, що обіцяли..., про ракети я вже навіть не мрію...
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23.06.2025 16:59 Відповісти
При клоунах ракет не буде і дронів напевно теж не буде. Там якись закон прийняли, який забороняє самостійні запуски дронів по ворогу. Ворог не повинен страждати. Це наслідки виборів 2019.
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23.06.2025 17:09 Відповісти
"НПЗ "Атлас" в Ростовской области недалеко от города Каменск-Шахтинский снова поразили дроны. В ночь на 23 июня там произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".
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23.06.2025 19:40 Відповісти
Ворог убиває українців ,де відповідь по ворогу ? для рашиських чортів понад усе убити більше мирних громадян серед них і дітей ,тому тільки гідна відповідь по рф і ліквідація кривавого терориста путіна ,будь ти проклята до сьомого коліна рашиська імперія зла і народ цього злочинного терористичного утворення.
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23.06.2025 17:01 Відповісти
Яка відповідь?? Путло заборонив!!!
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23.06.2025 17:08 Відповісти
І знову кацапи наче випадково всю атаку зосередили на Києві..Тим часом Зеленський поїхав ще вчора (тобто ніч поїздом та ще переліт) ще до атаки і забрав знову з собою до кордонів найкраще ППО. Потім повернеться і принесе квіточки та ведмедиків, а перед тим весь район зачистять, щоб не заважали лідору..
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23.06.2025 17:09 Відповісти
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23.06.2025 17:12 Відповісти
Соскін Олег Ігорович правий: не сидіть люди, добрі, у великим містах - виїзжайте у сільську місцевість - там максимально пустує житло. Київ рухається в бік Харкова за обсягом руйнувань.
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23.06.2025 17:12 Відповісти
Киянин в селі не житиме.
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23.06.2025 17:23 Відповісти
Царство Небесне всім загиблим від рук москалів у Києві, на Київщині, Чернігівщині, Одещині, Донеччині та іншим...
Читаючи москальські новини бачиш, як багато їх дохне у ДТП, на пожежах, воді та по битовусі. Але, як написано у І Семесюка москалям "западло" самим здихати і вони намагаються забрати із собою побільше інших.
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23.06.2025 17:28 Відповісти
Зєлєнскій, з тебе - "всіх бамбіть", тобто знищення кількох НПЗ (бажано за кожного загиблого Українця - по заводіку) на Московії тими самими ракетами Кривавого Пастора та Пороха, виробництво яких ти радісно, під улюлюкання зедебілів, разом похєрив зі своїми мародерами-зрадниками арагнідами-дермаками.. втім, ніхто не заперечуватиме, якщо це буде зроблено якоюсь новою зєлєнскою вундервафлею чи західною зброєю..
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23.06.2025 17:33 Відповісти
не всі можуть собі дозволити вивезти дітей за кордон, а про бомбосховища ті, що повивозили своїх, не потурбувалися для пересічних, а повинні були, херові патріоти
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23.06.2025 17:43 Відповісти
то ж не так щиро вони хвилювалися за народ, як про це кругом співали. За бункери для себе точно ніхто з них не забув
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23.06.2025 17:45 Відповісти
 
 