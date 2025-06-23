Удар РФ по многоэтажке в Киеве: погибла 11-летняя девочка и ее мама. ФОТО
Среди погибших в результате ночной атаки РФ на Киев - 11-летняя девочка
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.
Как отмечается, количество погибших в Киеве в Шевченковском районе возросло до 9 человек. Последними из под завалов достали 41-летнюю женщину, а затем ее 11-летнюю дочь.
Спасатели продолжают разбирать поврежденные конструкции дома, под которыми могут находиться люди.
Топ комментарии
+14 Таня М
показать весь комментарий23.06.2025 16:53 Ответить Ссылка
+11 Jolli Rabbit
показать весь комментарий23.06.2025 16:50 Ответить Ссылка
+10 Мирон Боднар
показать весь комментарий23.06.2025 16:51 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ти Цензор якось епізодично читаєш ? Регулярно викладають відео місцевих операторів з расійських глубєнєй, де на задньому фоні верещить сирена повітряної тривоги. Це-жодної тривоги у них не було ? Щодо бити по містах-ти розумієш що на один складений під'їзд у якомусь бєлгороді складеться у відповідь 10 під'їздів десь у Харкові тому, що в х#йла набагато більше засобів далекобійного ураження ? Що йому насрати на своїх ("рязанський цукор" нагадати ?), а такі наші дії дадуть ще більше приводів, які він шукає ? Що тоді наші західні союзники будуть нас теж вважати терористами і ми залишимося взагалі без допомоги ? Нам треба бити по їх території по усіх військових об'єктах та причетних до нього-нпз, порти, тощо. А їх багатоповерхівки нам нічого не дадуть, окрім недовгого морального задоволення.
Читаючи москальські новини бачиш, як багато їх дохне у ДТП, на пожежах, воді та по битовусі. Але, як написано у І Семесюка москалям "западло" самим здихати і вони намагаються забрати із собою побільше інших.