Удар РФ по многоэтажке в Киеве: погибла 11-летняя девочка и ее мама. ФОТО

Среди погибших в результате ночной атаки РФ на Киев - 11-летняя девочка

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.

Как отмечается, количество погибших в Киеве в Шевченковском районе возросло до 9 человек. Последними из под завалов достали 41-летнюю женщину, а затем ее 11-летнюю дочь.

Спасатели продолжают разбирать поврежденные конструкции дома, под которыми могут находиться люди.

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