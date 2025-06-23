Наслідки нічної атаки: У двох районах Києва частково немає газу

У двох районах Києва припинено розподіл газу до низки будинків внаслідок нічної атаки ворога.

Про це повідомили у пресслужбі АТ "Київгаз".

Зазначається, що наразі фахівці продовжують усувати наслідки падіння уламків ворожих безпілотників та ракет у Подільському та Шевченківському районах міста.

"Унаслідок пошкодження скління та часткових пошкоджень газифікованих будівель тимчасово припинено розподіл газу до житлових будинків", – йдеться у повідомленні.

Компанія закликала мешканців зберігати спокій та поставитися до ситуації з розумінням.

Як повідомлялося, у ніч проти 23 червня внаслідок ворожої атаки на Київ були пошкоджені електричні мережі. Зокрема постраждав один із трансформаторних пунктів ДТЕК.

Нагадаємо, у ніч 23 червня російські окупанти завдали комбінованого удару по Києву: атакували безпілотниками та балістикою. У різних районах столиці пошкоджено житлові будинки, бізнес-центр, станцію метро та інші об’єкти.

За останніми даними, унаслідок атаки 28 людини постраждали, 12 із них перебувають у міських лікарнях. Також підтверджена загибель 7 людей.