Унаслідок ворожого обстрілу в Києві пошкоджено електричні мережі

У ніч проти 23 червня внаслідок ворожої атаки на Київ були пошкоджені електричні мережі. Зокрема постраждав один із трансформаторних пунктів ДТЕК.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Зазначається, що також вночі енергетики повернули електрику для понад 300 осель за резервними схемами.

"Наразі всі домівки зі світлом. Роботи над відновленням пошкодженого обладнання тривають", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у ніч проти 23 червня російські окупанти завдали комбінованого удару по Києву: атакували безпілотниками та балістикою. У різних районах столиці пошкоджено житлові будинки, бізнес-центр, станцію метро та інші об’єкти.

За останніми даними, унаслідок атаки 22 людини постраждали, 12 із них перебувають у міських лікарнях. Також підтверджена загибель 6 людей.